Quais seriam os pontos fortes e os pontos de melhoria do agro?

O objetivo deste artigo é apresentar uma lista resumo dos pontos fortes do agro e dos pontos de melhoria, para que possamos aproveitar mais das forças e ter projetos estratégicos para diminuir as fraquezas, ou pontos de melhoria.

Entre os pontos fortes, destacam-se de forma executiva e resumida:

• Força da pesquisa e desenvolvimento, com tradição dos cientistas brasileiros e suas instituições;

• Escala de dimensão do agro brasileiro com elevadas participações no mercado internacional;

• Tradição em muitas cadeias produtivas;

• Presença forte do cooperativismo;

• Força da representação política, principalmente no legislativo e suporte dado pelo setor via instituto pensar agro e outras organizações setoriais;

• Grande volume de áreas disponíveis em pastagens, tanto para trazer para a produção de grãos como para recomposição de florestas;

• Atual desvalorização da moeda confere força exportadora;

• Indicadores ambientais da produção brasileira, como a presença do código florestal, % de energias renováveis na matriz; % de uso de biocombustíveis; baixas emissões de carbono do brasil (menos que 2% da emissão mundial) e baixíssima emissão per-capita; entre outras.

• Algumas associações do setor com trabalhos e gestão excelentes;

• Índices de mecanização;

• Presença do jovem, juventude gerando start-ups e elevado índice de empreendedorismo;

• Idade média dos produtores no brasil;

• Presença e possibilidade de segunda e terceira safras na mesma área e no mesmo ano;

• Parte dos solos no país;

• Clima e presença/distribuição de chuvas em muitas áreas;

• Diversificação dos produtos da pauta (de fumo a celulose, de frango a frutas…);

• Alguns modais de transporte e os portos no arco norte;

• Investimentos privados na pesquisa;

• Presença grande dos biológicos, agricultura circular e regenerativa; a Inovações em produtos, marcas, embalagens e formas de marketing;

• Outros.

Entre os pontos de melhoria, ou de vulnerabilidade, quando comparados com concorrentes, destacam-se de forma executiva e resumida:

• Conectividade no campo;

• Logística ainda fortemente rodoviária;

• Profissionalização de um grande número de produtores;

• Imagem internacional;

• Pouco uso de mercados futuros e outras formas de proteção;

• Insipiência do seguro rural;

• Pouca cooperação entre cooperativas nas atividades em que se poderia ter trabalho conjunto, tais como esforços de logística e comercialização internacional;

• Volume e custo do crédito;

• Impacto da elevada taxa de juros no grande endividamento do setor;

• Gestão financeira em muitos produtores e empresas;

• Pouco volume de patentes conquistadas;

• Associação com o desmatamento ilegal e ainda titulação de terras;

• Lentidão dos órgãos nas questões regulatórias, como emissão de cadastro ambiental rural, programas de regularização, outorgas de uso da água e outros;

• Grave problema de segurança e criminalidade, assalto às fazendas, roubo de cargas;

• Custo e produtividade da mão de obra;

• Elevado custo da energia e combustíveis;

• Elevados custos do arrendamento;

• Associativismo em algumas cadeias produtivas e elevados conflitos entre os agentes;

• Elevados desperdícios em muitas atividades;

• Problema da comunicação insuficiente e imagem;

• Problema grave e que se agrava mais ainda a cada ano da armazenagem da safra;

• Outros.

Estas duas listas não são exaustivas, ainda existem muitos pontos fortes e pontos de vulnerabilidades (fraquezas) que precisam ser resolvidos, mas servem para iluminar ações para potencializar o uso dos aspectos fortes e principalmente, trabalhar para resolver as vulnerabilidades que drenam competitividade do setor.

Marcos Fava Neves é professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP (Ribeirão Preto – SP) da FGV (São Paulo – SP) e fundador da Harven Agribusiness School (Ribeirão Preto – SP). É especialista em Planejamento Estratégico do Agronegócio. Confira textos e outros materiais em harvenschool.com e veja os vídeos no Youtube (Marcos Fava Neves). Agradecimentos a Vinícius Cambaúva.