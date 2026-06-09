🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

Um mundo de cabeça para baixo: Trump ameaça deixar Israel sozinho

Existe uma lógica dos interesses próprios, mas não deixa de ser espantoso como presidente pressiona o aliado com quem foi à guerra contra Irã

Por Vilma Gryzinski 9 jun 2026, 06h44
NEW YORK, NEW YORK—SEPTEMBER 05: Republican presidential nominee, former U.S. President Donald Trump addresses the Economic Club of New York on September 5, 2024, in New York City. Vice President Kamala Harris and Trump are set to debate each other next week for the first time after their campaigns. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)
Discutindo a relação: Trump está falando em público sobre múltiplas divergências com Israel (Spencer Platt/Getty Images)
Continua após publicidade
Um mundo de cabeça para baixo: Trump ameaça deixar Israel sozinho Priorize VEJA no Google

O que 100 dias não fazem numa situação de guerra. O mesmo Donald Trump que realizou o sonho israelense de um ataque conjunto contra instalações militares iranianas agora pressiona Israel a ponto de ter ameaçado abandonar o país à própria sorte se entrasse numa escalada de ataques ao Irã.

Detalhe fundamental: quem revelou isso foi o próprio presidente ou assessores próximos dele. Todos só falam, evidentemente, com o objetivo de aumentar a pressão sobre Israel. Os meandros das conversas com Benjamin Netanyahu foram revelados por Trump a um jornalista israelense com quem fala frequentemente, Barak Ravid – e também usa para mandar recados.

Relembrando a sequência de acontecimentos dos últimos dias para não perder o fio da meada: o Hezbollah intensificou ataques aéreos contra a região fronteiriça com Israel, forças israelenses retaliaram atacando uma posição dos xiitas libaneses em Beirute, não obstante houvesse um cessar-fogo, o Irã partiu para a represália com onze mísseis (interceptados) contra Israel e Trump entrou na dança, exigindo que o país não respondesse. Foi aí que fez a ameaça de abandonar Israel.

Siga

Sabendo que sofreria uma tremenda derrota perante a opinião pública interna e seus próprios aliados de ultradireita, Netanyahu tentou atender os dois lados. Aprovou uma represália contida contra alvos iranianos, mas depois cancelou um ataque subsequente quando os aviões de guerra já estavam na pista de decolagem.

Continua após a publicidade

INTERESSES DIVERGENTES

Existem precedentes históricos para as duas atitudes: acatar os mandamento dos Estados Unidos e também desafiá-los O analista Herb Keinon, do Jerusalem Post, evocou a atitude de Levi Eshkol, que era primeiro-ministro quando eclodiu a Guerra dos Seis Dias, há exatamente 59 anos. “Devo enfatizar a necessidade de que Israel não seja responsável pelo início de hostilidades”, advertiu o presidente americano da época, Lyndon Johnson, quando a tensão com os vizinhos árabes que pretendiam invadir Israel já havia chegado ao ponto máximo.

Dois dias depois, Eshkol mandou desfechar o ataque preventivo – extraordinariamente bem sucedido, contra todas as expectativas. “Eshkol acreditava que Israel enfrentava uma ameaça existencial e que garantir os interesses do país tinham precedência até sobre os desejos de seu maior aliado”, relembrou Keinon.

Ele enumerou outros exemplos: Ronald Reagan não queria que Israel atacasse o reator atômico do Iraque em Osirak, em 1981 (e suspendeu temporariamente a entrega de caças F-16), e a atitude se repetiu em relação ao reator sírio que George Bush filho preferia administrar diplomaticamente. Imaginem como seria diferente a situação no Oriente Médio se Israel não tivesse resistido aos desejos dos presidentes americanos.

Continua após a publicidade

É natural que haja interesses divergentes entre os dois países, pois os Estados Unidos são uma superpotência que tem uma esfera de ação global e precisa levar em conta o jogo geopolítico nos países árabes , além de outros aliados muçulmanos, que quer manter sob sua esfera de influência. Mas não deixa de ser espantoso que Donald Trump, tendo decidido ir à guerra contra o Irã junto com Israel, agora pressione o aliado da maneira como está fazendo.

‘ORGULHOSOS, FORTES’

Os analistas são praticamente unânimes sobre os motivos: Trump comprou muito facilmente a versão vendida por Netanyahu, de que o regime dos aiatolás desmoronaria, e o Irã acabaria virando um país amigo, numa espetacular mudança no tabuleiro. Agora, diante de uma guerra impopular e dos prejuízos causados pelo fechamento do Estreito de Ormuz, corre atrás de um acordo, anunciando que será selado a qualquer momento. Já chegou a dizer que estava demorando porque os iranianos “são orgulhosos, são fortes”.

Parece um mundo de cabeça para baixo: Trump chama Netanyahu de “louco” (com palavrão acompanhando) e os iranianos de fortes.

Continua após a publicidade

O clima reinante em Israel é de pessimismo. Disse no Times of Israel seu diretor, David Horowitz, em geral partidário de posições centristas: “Trump tenta amarrar as mãos de Netanyahu, enquanto naufraga a parceria que foi à guerra há 100 dias”.

Horowitz lembrou que, em 1991, Israel acatou os interesses americanos e não reagiu quando Saddam Hussein mandou uma chuva de mísseis Scud sobre o país. O objetivo era preservar a ampla aliança multinacional que George Bush pai havia costurado para livrar o Kuwait dos invasores iraquianos. Mas na época a ideia era cortar as asas de uma tirania, não encontrar um modo de acomodar os interesses de um adversário tão ou mais perigoso como o Irã. Poderá este adversário promover um racha entre Israel e os Estados Unidos? Não haveria vitória maior.

Publicidade
TAGS:
Benjamin Netanyahu
Donald Trump
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
Israel
Líbano
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).