Um democrata eleito para o Senado no Texas? Talarico tem boas chances

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A corrida ao Senado no Texas esquenta com o democrata James Talarico, um candidato incomum que desafia estereótipos. Apesar das críticas pessoais e ataques de Trump, Talarico surpreende com chances reais de vitória, podendo reverter décadas de domínio republicano no estado e impactar a maioria no Senado americano.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Onde está James Talarico? Na arrancada cada vez mais quente para as eleições do próximo 3 de novembro, o candidato democrata ao Senado pelo Texas sumiu do mapa. As piadinhas anônimas verteram veneno. Uma das mais condenáveis: “Está se recuperando de cirurgia de mudança de sexo”. A vingança do candidato “acusado” de falta de masculinidade pode ser a maior de todas: ganhar a eleição. Seria, com o sinal invertido, como um candidato do PSOL ser o mais votado no Mato Grosso. Os democratas não elegem um senador no Texas, o centro universal da tríade Bíblia, bala e boi, desde 1988.

No momento, e muito ainda pode mudar, Talarico está com 48% contra 44% para o republicano Ken Paxton. A vantagem dele diminuiu, mas o fenômeno é impressionante e reflete a possibilidade de que os republicanos percam a maioria no Senado (na Câmara, considera-se que levarão uma surra).

Trump tem feito comícios para reforçar Paxton e espetar o candidato oposicionista, a quem apelidou de “Talafreako” — um trocadilho intraduzível, que envolve a palavra freak, ou estranho, esquisito, bizarro. Também já disse que não acredita que uma gripe tirou de cena o candidato democrata e repetiu que ele vive vomitando “nos fundos da barraca” depois de se ver obrigado a comer carne para mostrar identidade com a alma texana, quando na verdade era vegano até recentemente.

Talarico realmente já mudou muita coisa do passado, inclusive a heresia de defender uma revisão do hábito de comer carne. Também mudou de posição, pelo menos publicamente, sobre a participação de mulheres trans em esportes femininos. Ou o apoio a cirurgias de mudança de gênero para menores. Ou uma maluquice típica do pensamento woke, ao dizer que Deus é não-binário, citando até a Epístola aos Gálatas, de São Paulo (Em Cristo não há homem nem mulher). “Eu estava sendo provocador”, tentou justificar.

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Em outros aspectos, ele conquista simpatias, inclusive por não se esforçar muito para mudar a imagem de masculinidade semovente e defender que, sendo solteiro aos 37 anos, continue a morar com os pais.

DESAPROVAÇÃO ESMAGADORA

Foi tentada até uma breve aparição com uma namorada, mas a coisa não progrediu. A realidade da campanha é que o bolso está pesando mais nessa eleição, com sucessivas pesquisas mostrando que a maior preocupação dos eleitores americanos é com inflação, empregos e custo de vida. Nisso focam os oposicionistas, com razão.

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Nesse sentido, Trump prejudica os republicanos, com o risco de derrubar até candidatos em áreas onde sempre ganharam, inclusive o Texas de Talarico.

A aprovação do presidente está em 38,6%, segundo a média das principais pesquisas. A desaprovação de 59,4% é esmagadora.

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Numa votação genérica para o Congresso, os democratas teriam, pela média, 50,2% dos votos, contra 41,9% dos republicanos. É frequente que o partido do presidente na época dessas eleições de meio de mandato leve uma surra de urna, mas os números atuais representam não só uma pancada em Trump, como um risco de transformá-lo prematuramente em “pato manco”, como os americanos chamam um presidente em fim de mandato, sem muito a fazer — e ele tem até 20 de janeiro de 2029 na Casa Branca.

Esta é a realidade e não adianta fazer piadinhas, como a do vice JD Vance. Num comício no Texas, ele respondeu a uma voz de fã gritando “Eu te amo” dessa maneira: “Eu também te amo, senhor, de uma forma totalmente platônica, para deixar claro. O vice-presidente aqui sou eu, não James Talarico”. Pegou mal. Perseguir ‘Talafreako’ por causa da masculinidade soa a preconceito. Campanha eleitoral é a hora de circular barbaridades, como estamos vendo aqui, mas não é simpático trolar o candidato texano por ter um jeito diferente do arquétipo texano de homem que come mel e cospe abelha. Ele pode acabar cuspindo votos.