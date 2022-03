Trump condena “holocausto” ucraniano: esquerda e direita repelem Putin

“Estamos assistindo um holocausto”. Como nunca mede palavras, Donald Trump definiu assim a invasão da Ucrânia.

“E a Rússia tem que parar de matar essas pessoas”, acrescentou, numa demonstração da exceção trumpiana: num dia ele chama Vladimir Putin de “gênio”, no outro põe na sua conta a mais pesada das palavras.

À sua moda estapafúrdia, Trump detectou que o vento mudou.

Para a esquerda fossilizada e a direita populista que não tem a esperteza de Trump, está mais difícil se livrar do abraço de Putin. Isso num momento em que cidades ucranianas são arrasadas, criancinhas russas são presas – em camburão – por levarem cartazes pedindo paz e iates de oligarcas fogem para as Maldivas, tentando escapar das sanções internacionais.

O que mais seria necessário para provar que a causa ucraniana transcende ideologias?

Basta olhar para líderes responsáveis e espertos. Como Pedro Sánchez, por exemplo. Na condição de chefe de um governo de coalizão na Espanha, ele tem que superar o antiamericanismo ancestral não só de seu próprio partido, o PSOE (nada menos que socialista e operário na designação), como também dos pró-Venezuela do Podemos.

Sánchez, que vem fazendo um governo de esquerda inteligente, aprovou o envio direto de “material militar ofensivo à resistência ucraniana” – até ontem, ele resistia, admitindo apenas a operação através dos mecanismos da União Europeia.

“Há decisões irracionais e injustificadas que põem em risco a vida de inocentes da maneira mais cruel que possamos imaginar”, resumiu, impecavelmente, o que a invasão russa significa.

Na Inglaterra, o líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, está disputando com Boris Johnson quem faz discursos mais incisivos contra a invasão – Johnson ganha porque fala melhor e tem a vantagem de ver um assunto gigantesco como a guerra desfechada pela Rússia obscurecer seus enroscos internos.

Só para lembrar: o chefe do governo alemão, Olaf Sholz, também é de centro-esquerda e virou um leão da reação europeia contra Putin. E não só no palavrório. A Alemanha tem muito a perder com o cancelamento do gasoduto Nord Stream 2.

Até o Partido Verde alemão está reconsiderando seu ódio visceral às usinas nucleares, cuja desativação, iniciada pela cientista Angela Merkel, parece cada vez mais absurda à luz da alternativa que coloca a Alemanha na dependência extrema do gás fornecido pela Rússia.

Muitas das reações são fundamentadas nos princípios mais elementares sobre o respeito à soberania e à autodeterminação das nações. Não existe atalho que dê jeito num assunto desses. Mas obviamente o horror da opinião pública a uma guerra não provocada também tem um peso muito grande – políticos, afinal, vivem de convencer os outros da justeza de suas ideias.

Continua após a publicidade

Espertamente, Matteo Salvini, o líder da direitista Liga e chegado de Putin, foi depositar ontem um buquê de flores brancas na embaixada ucraniana e fez “uma oração pela paz”. Também disse que está “considerando a possiblidade” de ir para a Ucrânia, numa missão de paz. Histrionismo puro, mas com um olho na opinião pública.

Sua rival entre o eleitorado de direita, Giorgia Meloni, do partido Irmãos da Itália, foi mais incisiva ao condenar “o inaceitável ataque da Rússia”. Seu partido foi para 21% de aprovação, contra 17% da Liga de Salvini.

Inaceitável também é o adjetivo que orientou o mais importante líder e ideólogo da direita nacionalista na Europa, Viktor Orbán. O New York Times disse que o primeiro-ministro húngaro está fazendo “contorcionismos políticos”, uma forma negativa de ver os vasos comunicantes com a realidade também conhecido como realpolitik: antes da invasão, ele era um aliado próximo de Putin, cuja aura poderosa se irradiava pela Europa Oriental e com quem compartilhava o conservadorismo social. Chegou a visitá-lo em Moscou semanas antes da guerra.

Depois, bye, bye.

A Rússia invadiu a Ucrânia na madrugada da quinta-feira e no sábado um porta-voz de Orbán resumiu: “A Hungria vai apoiar todas as sanções contra a Rússia”. Ele também abriu as fronteiras a refugiados ucranianos.

Brancos de olhos azuis obviamente são mais parecidos com os húngaros e evocam mais solidariedade do que os migrantes africanos ou asiáticos aos quais Orbán fechou categoricamente o acesso ao país.

“É uma guinada de 180 graus em relação a tudo o que ele defendeu nos últimos doze anos sobre a Rússia e a política de asilo”, disse ao Times o analista húngaro Balint Ruff ao avaliar o risco político que Orbán corre – o país terá eleição em abril.

Para a direita populista americana está sendo mais difícil se desvincular do peso pesado de Putin, embora seu próprio santo padroeiro, Trump, tenha dado o novo tom. Além de ver para que lado tende a opinião pública, ele também tem olho de produtor do mundo do entretenimento: já elogiou a coragem de Volodimir Zelenski, o extraordinário personagem revelado por essa guerra insana, e voltou a dizer, ontem, que ficou “muito impressionado com ele” no telefonema fatídico que provocou seu primeiro impeachment.

Não é preciso ser nenhum especialista em assuntos internacionais para perceber o que Trump captou – aliás, John Bolton, seu ex-assessor de segurança nacional, disse que o ex-presidente mal tem ideia de onde fica a Ucrânia e certa vez perguntou se a Finlândia pertencia à Rússia.

Trump é a prova ambulante de que é possível rejeitar a invasão e continuar batendo em Joe Biden, ainda mais diante das novas demonstrações de confusão mental que o presidente deu durante o discurso sobre o Estado da União.

Sites como Breitbart e Citizen Free Press, o novo empreendimento de Steve Bannon, ainda apresentam a questão ucraniana como uma conspiração globalista para arrastar os Estados Unidos a uma guerra num país distante.

Mas até Tucker Carlson, que parecia a Voz do Kremlin até a semana passada, passou a dizer que a invasão é “realmente ruim” e uma “tragédia humanitária”.

Quem fica parado, perde o trem da história.