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São tantas as tentativas de salvar o Haiti que a conta se perde. Todas deram errado, por diferentes motivos históricos, sendo um traço em comum a permanente falência das instituições.

Nayib Bukele resolveu entrar na lista dos “salvadores”, uma decisão de altíssimo risco, mesmo para um presidente que desfruta de índices de aprovação sempre acima dos 75% e da admiração de políticos de direita de outros países pela forma categórica como praticamente eliminou a criminalidade que devorava El Salvador.

Conseguirá ele replicar o modelo no Haiti, um país falido como nenhum outro do mundo, com gangues de bandidos dominando 90% do território nacional?

Se os antecedentes pesarem, a resposta é não – mesmo com as imagens de criminosos fugindo de um quartel-general atingido por foguetes disparados por helicópteros, para alegria e aplausos de haitianos desesperados por qualquer ajuda que seja.

A ajuda que estava sendo prestada evidentemente não vem funcionando: a Força de Supressão de Gangues, formada com a aprovação do Conselho de Segurança, é mais uma experiência internacional que não dá certo. Tanto que quatro militares salvadorenhos, integrantes da força, foram sequestrados e muito provavelmente assassinados.

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O caso serviu como gatilho para Bukele tentar sua própria intervenção, com ajuda logística de Estados Unidos, Colômbia e República Dominicana. Existe uma zona cinzenta sobre a autoridade que ele tem para fazer isso. E qual padrão será usado para definir se a intervenção foi bem sucedida ou não.

MOTIVOS ERRADOS

Isoladamente, é difícil que os dois mil militares salvadorenhos mobilizados para a intervenção tenham capacidade de controlar o banditismo tão amplamente disseminado pelo país. Também é quase inevitável que civis inocentes sejam pegos em fogo cruzado e inimigos de Bukele – ou seja, todos os países governados pela esquerda, inclusive o Brasil – aproveitem para exigir uma condenação internacional.

A maior vitória – a instauração da lei e da ordem – é simplesmente uma miragem. O Haiti sempre confirma os prognósticos mais negativos, embora tantos tenham sempre desejado que o país nascido de uma revolução de escravos contra os colonizadores franceses tivesse dado certo.

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O herói dessa revolução, Toussaint Louverture, aboliu a escravidão em 1791 e proclamou uma constituição inspiradora, mas rapidamente instituiu o trabalho forçado, ordenando que todos os trabalhadores voltassem para as fazendas de cana e café, agora sob controle militar. Na prática, foi como se a escravidão tivesse sido restaurada. A luta violenta pelo poder se tornou o padrão. Dos 24 presidentes que houve entre 1804 e 1916, 16 foram derrubados ou assassinados. Seis agarraram o poder ditatorial até morrer.

Desde então, o Haiti só voltou a ser notícia pelos motivos errados, inclusive os terremotos que assolam o país. Intervenções americanas que terminaram em desistência ou líderes devastadores como o sinistro Papa Doc, o ditador François Duvalier, um adepto da extrema violência através de sua força repressiva, os Tontons Macoutes, e de práticas extremas do vudu. Seu filho, Baby Doc, foi um caso patético da história se repetindo como farsa, indo viver no luxo da Riviera Francesa depois de derrubado (tendo falido, mesmo com o dinheiro dos outros, e voltado para viver no Haiti, onde morreu antes de ser processado pelos imensos males causados ao país).

MERGULHO NO CAOS

O mesmo ciclo se repetiu com outros nomes: corrupção extrema, desmanche da finíssima camada de instituições, miséria generalizada e ajuda externa que vai para o ralo. Um padre de esquerda, Jean-Bertrand Aristide, aboliu as Forças Armadas para acabar com os golpes e a instabilização aumentou, levando à intervenção da ONU liderada pelo Brasil. Não funcionou.

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Quando vão morar no exterior, muitos haitianos trabalham duro e ganham honestamente a vida, indo desde os onipresentes motoristas de táxi de Washington a empresários e intelectuais bem sucedidos. Têm baixas taxas de criminalidade. No Haiti, não conseguem ultrapassar as barreiras e tendem a culpar eternamente a França, os Estados Unidos e os “brancos” de forma geral. O PIB per capita dá uma noção da posição do país: 2,7 mil dólares, o mais baixo de todo o continente americano, com 60% da população abaixo da linha da pobreza.

A instabilidade ganhou um novo patamar em 2021, quando uma força de 28 mercenários, na maioria colombianos, entrou na casa do presidente Jovenel Moïsi e o assassinou com 18 tiros. Os Estados Unidos indiciaram onze suspeitos, inclusive um ex-primeiro-ministro, mas nunca houve uma conclusão categórica sobre o principal mandante.

O mergulho no caos tornou-se incontrolável a partir daí. O país não tem presidente e o primeiro-ministro, Alix Didier Fils-Aimé, comanda um governo praticamente fictício, apesar do apoio americano. As gangues se tornaram detentoras do poder real e atormentam a população com sequestros e extorsões, quando não estão se matando entre si. É nesse atoleiro que Nayib Bukele agora entrou. Será um milagre se conseguir sair relativamente intato.

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O presidente salvadorenho já fez o que parecia impossível, quando quebrou o poder do crime organizado em seu próprio país, e certamente tem algum tipo de acordo com o governo de Donald Trump, mas o Haiti opera em outra liga. Apesar das comoventes declarações de apoio da população comum. “Barbecue”, ou Churrasco, ex-policial que comanda a aliança de gangues chamada G9, considerado o homem mais poderoso do Haiti, certamente não está satisfeito.

Que movimento surpresa terá Bukele para sair dessa sem se queimar?