Terá Vance que se afastar de Trump para melhorar chances à Casa Branca?

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O vice-presidente JD Vance começa a se distanciar de Donald Trump e suas políticas impopulares, antecipando uma possível corrida presidencial em 2028. Com os baixos índices de aprovação de Trump em economia e política externa, Vance enfrenta o desafio de se descolar sem romper, em um cenário que pode opô-lo a Kamala Harris.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

É o dilema clássico: a criatura se voltando contra o criador. Com todos os cuidados devidos, é o que começou a fazer o vice-presidente JD Vance, perfeitamente consciente da impopularidade de todas as principais iniciativas de Donald Trump, inclusive nas áreas mais vitais, economia e guerra no Irã.

“Não estou pedindo a ninguém que concorde com todas as políticas do governo. O que estou pedindo é que reconheçam o contraste com os radicais e reconheçam as conquistas dos últimos 18 meses”, disse ele na recente convenção republicana da semana passada. “Não joguem o bebê junto com a água do banho. Não entreguem o país a um bando de malucos porque vocês discordam de um ponto aqui e outro ali”.

São palavras que indicam um cauteloso afastamento, com um inevitável distanciamento do vice que quer ser presidente e precisará se descolar, não de “um ponto aqui e outro ali”, mas de posições centrais do governo Trump que o público rejeita crescentemente.

Nos Estados Unidos é como no Brasil, e os institutos de pesquisa são vistos como a favor ou contra os pesquisados. Alguns dos resultados mais desfavoráveis a Trump aparecem nos levantamentos do centro de pesquisas da Universidade de Quinnipiac, que registrou a mais baixa aprovação ao presidente, de míseros 33% (na média do RealClear, dá 39,3%). Mas a tendência é incontestável: Trump vai mal em todas as pesquisas, e a possibilidade de que já em novembro perca a maioria na Câmara dos Deputados passa de 80%. Com isso, o tema principal passaria a ser o impeachment, não a legalidade de dar cinco mil dólares a todos os americanos adultos, uma das insanidades recentes.

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Piores ainda são os índices de rejeição a políticas centrais: na economia, que deveria ser seu ponto forte, Trump tem 32% de aprovação; situação com o Irã, 29%; política externa, 33%; sanções ao Canadá, 28%. O recorde de rejeição foi a mudança do nome do Lago Ontário para Lago América. A patriotada tem 70% de rejeição e 21% de aprovação. Até o novo salão de festas da Casa Branca, que deveria ser um assunto relativamente neutro, tem 60% de rejeição e apenas 33% de aprovação – indicando que nem todos os republicanos aprovam o projeto arquitetônico. O setor mais aprovado é o referente à imigração ilegal, vastamente contida por Trump, que recebe o endosso de 39% da população, ainda muito baixo.

MALA SEM ALÇA

Se for escolhido o candidato republicano, como é o mais provável no momento (ressalvando-se as surpresas da política), Vance terá assim muitas pedreiras pela frente. É uma situação ironicamente parecida com a enfrentada por Kamala Harris quando foi a candidata democrata de última hora: não podia, mesmo que quisesse, rejeitar os aspectos mais impopulares de Joe Biden e perdeu para Trump abraçada ao presidente, transformado em mala sem alça a ser carregada por sua vice.

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É possível que Vance e Harris se defrontem em 2028. Será a vez da política democrata deitar e rolar, explorando a impopularidade das iniciativas de Trump das quais o vice não tem como se desvencilhar.

Não está garantido que Kamala seja a candidata, embora seja a melhor colocada no momento, provavelmente por ser o nome mais conhecido. Nos bastidores, líderes democratas torcem contra ela, considerada uma candidata ruim, com muita aparência e pouca consistência, uma burocrata sem um canal direto de ligação com o povão.

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Vance também não é nenhum poço de carisma, embora tenha aprimorado o discurso e a aparência, tendo perdido quase 15 quilos com uma dieta recomendada por Bobby Kennedy Jr, o secretário da Saúde e notório cultivador de um físico impecável (o regime implica em comer exclusivamente carne e verduras fermentadas, como chucrute). Mas não mostra nenhuma das qualidades – e dos defeitos também – que fazem líderes notáveis. E ainda precisará se afastar do chefe sem risco de ruptura ou hostilidade. Haja equilibrismo.

As polêmicas medidas de Donald Trump