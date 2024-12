Tem Lara Trump, a nora do presidente, estofo para virar a sucessora?

Com suas novas e negras sobrancelhas, dois arcos depilados que destacam os olhos azuis, Javier Milei fez a dancinha que Donald Trump viralizou, ao som do YMCA. A seu lado, Lara Trump, a incansável nora do presidente eleito, que deu um presente especial ao presidente, colocando a Argentina no mesmo clube que os Estados Unidos.

É um pequeno exagero, mas compreensível diante da verdadeira admiração que Milei conseguiu provocar entre os conservadores da linha governo mínimo – não a de Trump, mas uma ideia forte o suficiente para levá-lo a nomear Elon Musk como desbastador de desperdícios.

“Juntas, nossas nações, a América e a Argentina, vão inspirar o mundo”, discursou Lara na reunião da CPAC (Conferência da Ação Política Conservadora). É de aquecer qualquer coração platense, ainda mais um que havia se autodeclarado como “um dos dois políticos mais relevantes do mundo”. O outro, modestamente, é Donald Trump.

A desenvoltura de Lara Trump, colocada pelo sogro como co-presidente do Comitê Nacional Republicano – o que lhe valeu sua própria dança da vitória -, tem provocado especulações. Numa família repleta de candidatos, estaria ela se movimentando para ser a herdeira política de Donald Trump?

O presidente já sonhou em ver a filha Ivanka nessa posição, mas ela desistiu da política depois do alto nível de desgaste do primeiro governo do pai. Donald Trump Jr. também tem suas ambições, mas está muito longe de ter a personalidade própria que elas exigiriam.

Continua após a publicidade

BOM TRABALHO

Lara, casada com Eric Trump, unanimemente considerada uma pessoa gentil e acessível, é a carregadora de piano. Faz tudo o que os homens fazem, e em cima do salto. De mulher alta e bonita, transformou-se no que está sendo chamado de “rosto de Mar-a-Lago”, face cheia de intervenções e preenchimentos, criando lábios inflados e maxilares definidos que não existem na natureza, braços esculpidos na musculação e longos cabelos ondeados. É um modelo de beleza que se propagou universalmente a partir das irmãs Kardashian e aparece muito no entorno de Trump na Flórida.

Os três filhos mais velhos de Trump se mudaram para o estado, com respectivos cônjuges, e agora se especula que Lara poderia ter o bom trabalho na campanha do sogro recompensado sendo nomeada senadora pela Flórida.

O posto ficou vago depois que o senador Marco Rubio foi indicado para ser secretário de Estado. Quem fará a nomeação do substituto, até novas eleições, será o governador Ron DeSantis. Nada indica que ele vá ficar satisfeito em nomear alguém fora de seu círculo, mas o planeta Trump gira rápido.

Continua após a publicidade

Diante de revelações complicadas sobre o comportamento do escolhido por Trump para ser secretário da Defesa, Pete Hegseth, um dos nomes cogitados para substituí-lo é justamente o do governador da Flórida. Ele é conservador raiz, com um currículo e já foi suficientemente vasculhado pela imprensa quando tentou disputar com Trump a candidatura pelo Partido Republicano. Foi, claro, devidamente esmagado, mas não deixou nenhuma suspeita por excesso de bebida e comportamentos correlatos como no caso de Hegseth.

DeSantis, como é legítimo para qualquer político, quer um dia disputar para valer a candidatura presidencial e não ficaria muito feliz em dar de presente um assento no Senado para uma eventual rival como Lara Trump. Outros candidatos em potencial são o vice-presidente eleito, JD Vance, e o próprio Marco Rubio.

A MAIS ALINHADA

Sem nunca ter recebido um voto, Lara Trump teria que mostrar infinitamente mais serviço.

Continua após a publicidade

“Se isso for uma coisa que me pedirem para fazer, vou considerar seriamente”, disse ela sobre a eventual nomeação-tampão para o Senador.

“Acho que não existe pessoa mais alinhada com os valores e as políticas da América em primeiro lugar de Donald Trump do que eu”.

Tradução: está louca para se lançar em novas aventuras.

Continua após a publicidade

“Na América, os democratas tentaram deixar Donald Trump fora da disputa; vimos isso no Brasil, com Bolsonaro”, disse ela em Buenos Aires, lançando-se em águas que não navega normalmente. “Vejam o estado atual do Brasil. Quem perde uma única eleição injustamente, pode perder seu país para sempre”.

Já pensaram como seria uma presidente Lara Trump?