Só mais umas coisinhas: a rainha sai do palco, ficam muitas histórias

Na vitrine de um chaveiro em uma rua comercial do Norte de Londres está talvez a mais humilde homenagem a Elizabeth II: três postais antigos dela, uma tiara e uma coroa do tipo que as meninas usam para se fantasiar de princesa. Seis bandeirinhas do Reino Unido, três de cada lado da instalação. Tudo de plástico.

A uma quadra dali, um restaurante indiano, que exige um certo esforço de imaginação para ser assim chamado, floreou o final do anúncio de que estaria fechado hoje.“Nós nos juntamos ao mundo nas condolências à família real”, escreveu o dono, com a grandeza de um lorde.

Reis, sultões, príncipes e até um imperador, o do Japão, que elegantemente usou o ônibus para os visitantes ilustres de todo mundo que compareceram à última cerimônia fúnebre, com a pompa como só os britânicos sabem fazer, empalidecem diante da homenagem do chaveiro ou do dono do modesto restaurante indiano, demonstrações espontâneas de como o povão gostava dela.

Nem o chaveiro nem o indiano do restaurante aparentemente se sentiam vítimas da estrutura de classes ou do colonialismo representada pela monarquia, os principais pecados grudados na conta da rainha, segundo os críticos.

A sinceridade dessas manifestações exasperou pessoas com uma visão política da esquerda sem jogo de cintura, como o parlamentar trabalhista Clive Lewis, que escreveu no Guardian sobre o “toque de desespero” com que acompanhou as homenagens populares à rainha. Dessa perspectiva, as pessoas estão todas se autoenganando ao não entender que a monarquia “continua a ser a coluna mestra de um sistema de poder que remonta ao feudalismo”.

Para desgosto dos que pensam como Lewis, deve ser uma autoenganação muito bem sucedida. O pesar pela morte da rainha, sem nada da explosão de desespero que marcou o adeus a Diana, em circunstâncias chocantes, misturou-se a um sentimento de satisfação nacional coletiva pela grandeza – e precisão – das homenagens póstumas, por ver que “o mundo inteiro” baixou em Londres e comprovar que “nós” sabemos fazer essas coisas. Até o modo como a fila para passar diante do caixão da rainha foi disciplinadamente organizada e respeitada virou motivo de autocelebração.

Ver tantas cerimônias elaboradas funcionando como mágica deve realmente dar um sentimento de orgulho nacional. Mas é a percepção dela como uma pessoa autêntica, dedicada a suas funções e sem grandes exigências, mesmo tendo nascido e vivido num dos lugares mais privilegiados da terra, que alimentou extraordinariamente as cenas dos últimos dez dias.

“Nenhum homem é um herói para seu valete”, estabelece o dito famoso, resumindo como as fraquezas humanas transparecem na intimidade da convivência entre gente importante e os empregados domésticos.

Pessoas que conviveram de perto com a rainha contam que ela era naturalmente gentil no tratamento a todos. Elizabeth e o marido, Philip, também não ficavam nada aborrecidos quando alguma coisa dava errado. Ao contrário, divertiam-se com a bandeira com não desfraldava, a fita inaugural que ninguém conseguia cortar e outros percalços do protocolo. Sam Cohen, que foi secretária pessoal da rainha por dez anos, disse que certa vez, durante uma visita ao Canadá, o barco em que estavam encalhou no gelo e precisou ser rebocado. Baixou o desespero em toda a comitiva, mas Elizabeth e Philip acharam tudo muito interessante.

“Numa vida feita para tudo dar certo o tempo todo, os dois davam risada quando as coisas davam errado. Todo mundo à volta deles morria de constrangimento, mas eles adoravam”, confirmou William, agora o primeiro na linha de sucessão, num documentário feito sobre o falecido avô.

O marido da rainha, conhecido pelas explosões de sincericídio (“Eu sou uma maldita ameba”, disse certa vez sobre seu papel), não gostava de cachorros em série nem de cavalos. Ficava aflito com os corgis que sempre a cercavam. Na corrida mais badalada de todas, a de Ascot, chegava de carruagem com a mulher, vestindo fraque e cartola. E ia embora pelos fundos, cuidar de seus interesses. Um jogo de críquete, por exemplo. Ela continuava lá, totalmente envolvida.

Todo mundo viu nas cenas que rememoraram os 96 anos de Elizabeth como os únicos momentos de abandono, de alegria sem filtros, como quando comemoramos um gol de nosso time, aconteciam quando um de seus cavalos ganhava uma corrida.

Sam Cohen acrescentou um detalhe vívido: a rainha mandou instalar câmeras nas cocheiras de Sandringham, o castelo onde passava o inverno, para ver as éguas tendo crias. Analisava profissionalmente cada potrinho.

”Nós passamos horas discutindo estratégias e fazendo planos”, disse John Warren, seu principal diretor para assuntos equestres, sobre o último fim de semana que a rainha viveu.

Uma pessoa equilibrada, tolerante e aberta ao ponto de elevar a assistente de camareira Angela Kelly, filha de um estivador de Liverpool, ao posto de figurinista, responsável pelo manejo de todas as sua fabulosas joias e, acima de tudo, amiga.

“Sua Majestade é uma senhora muito modesta”, disse Angela Kelly, dando um exemplo: usava apenas seis dos 773 aposentos do Palácio de Buckingham, durante as dezenas de anos que morou lá.

Tendo nascido e vivido num dos lugares mais privilegiados de todos os tempos, manteve uma conexão com a realidade que tantos outros perdem assim que se envolvem no manto tentador do poder.

Mas tinha opiniões sobre a constante procissão de visitantes – e senso de humor.

David Blunkett, ex-parlamentar cego que era ministro do Interior na época da primeira visita de estado de Vladimir Putin, lembra-se de como seu cão guia latiu quando a comitiva russa chegou, com catorze minutos de atraso.

Mais tarde, ele pediu desculpas à rainha. “Cães têm instintos interessantes, não é?”, respondeu ela, resumindo indiretamente sua opinião sobre o visitante atrasado.

Putin expressou pesar pela morte de Elizabeth II, mas ficou furioso por ser excluído da lista de convidados para o funeral. A resposta vingativa veio num vídeo exibido pela televisão estatal mostrando uma mulher de vestido longo branco e chapéu jogando pedaços de carne para crianças e mulheres esfomeadas na frente de uma igreja na África “como se fossem animais num zoológico”, segundo a apresentadora Olga Sabaieva.

Fake news: o vídeo é de 1899 ou 1900. A rainha nasceu em 1926 – e com toda certeza tinha razão quando interpretou a reação do cão guia do ministro que latiu para Putin como uma instintiva avaliação de caráter.

Uma história final, contada por Scott Methven, que foi o tocador de gaita oficial de Elizabeth II durante quatro anos.

Desde 1843, no reinado da rainha Vitória, estabeleceu-se a tradição de que a gaita escocesa seria tocada debaixo da janela do monarca às nove horas da manhã. Todos os dias.

Para alguns, seria uma tortura, mas Elizabeth estava acostumada. E se divertiu num dia em que um golpe de vento levantou o kilt, a saia xadrez que faz parte do traje nacional da Escócia., do gaiteiro. Methven contou que, como “bom escocês”, passou por um momento indiscreto – ou seja, não tinha nada por baixo.

À tarde, ao cruzar com a rainha, ela perguntou, com a maior cara séria, se tinha sido uma manhã especialmente fria – sinal que sabia o que homens dizem sobre os efeitos das baixas temperaturas em seus atributos masculinos.

Tem que ter categoria para fazer uma brincadeira dessas sem perder a pose. Descanse em paz, Lizzie.