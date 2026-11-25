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A decisão de Donald Trump de salvar Jensen Huang e reconduzi-lo ao comando da Nvidia causou revolta entre republicanos. Em meio a suspeitas de envio de chips de IA para a China, entenda o embate que divide a direita americana entre segurança nacional e a liderança tecnológica.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

As pancadas da oposição democrata e de jornais como o New York Times são perfeitamente previsíveis, mas Donald Trump está sendo criticado por representantes da direita, como o Wall Street Journal e alguns senadores republicanos. E o motivo é irretorquível: Jensen Huang foi restaurado no comando da Nvidia, depois de uma intervenção direta do presidente junto ao conselho da empresa, relevando-se a venda proibida de chips avançados para a China.

“Trump alegou que sua administração conduziu ‘uma investigação muito criteriosa’ sobre a Nvidia e Jensen Huang foi ‘exonerado’. Deve ter sido a investigação muito criteriosa mais rápida da história”, ironizou o Journal, que tem tido uma posição crescentemente crítica ao presidente.

O jornal, praticamente a encarnação das forças do mercado, resumiu as inquisições sobre Huang desde que ele pediu demissão por ter tido um caso com uma executiva chinesa que repassou, via sua empresa em Singapura, chips da Nvidia embargados pelos Estados Unidos por sua importância estratégica na corrida da inteligência artificial.

O Departamento da Justiça estava investigando se a empresa da amante havia direcionado os chips; o secretário do Tesouro, Scott Bessent, especulou sobre uma cultura empresarial facilitadora do contrabando; e a comissão de valores mobiliários, a SEC, abriu um inquérito sobre a contabilidade da Nvidia. Tudo isso desapareceu num passe de mágica, com as garantias ao conselho de que Huang poderia ser readmitido sem risco de processo contra a empresa.

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400;”>“O presidente está infringindo todo tipo de normas políticas e sua intervenção para salvar o senhor Huang é mais um capítulo de seu lamentável capitalismo de estado”, condenou o Journal. Só para lembrar: capitalismo de estado é o regime imperante na China.

PREJUÍZOS À SEGURANÇA

Entre os senadores republicanos que reclamaram da coisa toda, John Curtis lembrou que o conselho da Nvidia garantiu ter recebido “garantias de altos funcionários” de que Huang não era um risco à segurança nacional. “Quem no nosso governo interferiu? O que disseram ao conselho? E com base em que o conselho concluiu que ele não era um risco de segurança? ”, perguntou o senador.

Outro republicano, Pete Ricketts, disse que Jensen Huang terá que responder perante o Congresso e que sua readmissão não livra a Nvidia de prestar contas sobre preocupações relativas à segurança nacional e “chips desviados”.

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Uma das influenciadoras de direita que já foi muito próxima de Trump, Laura Loomer, disse que a China “não teve acesso aos chips da Nvidia por acaso” e que é preciso apurar “as responsabilidades pelos prejuízos à segurança nacional dos Estados Unidos”.

Trump tem dado entrevistas nas quais defende ardorosamente a readmissão de Jensen Huang, argumentando que ele é um gênio que não só já produziu os semicondutores mais avançados, como “tem mais uns três chips na cabeça”. Por que perder um talento incomparável como este por causa de um caso extraconjugal (mesmo que esse envolvesse espionagem industrial)?

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SEGREDOS ESTRATÉGICOS

O presidente também alegou, quase inacreditavelmente, que Jensen Huang, defendido como um patriota comprometido com os Estados Unidos, poderia “ir para a China”, onde Xi Jinping lhe ofereceria tudo. É quase inconcebível, mas Trump tem desses argumentos, que fazem com que “seus atos tenham se tornado quase indistinguíveis dos de um agente estrangeiro hostil”, segundo Tom Nichols na revista The Atlantic.

Embora o argumento tenha alguns pontos a favor, vale lembrar que a revista vive descendo a lenha em Trump.

A novidade são os conservadores que não se conformam com a condescendência do presidente com a China em geral e com um homem acusado de permitir o contrabando de segredos estratégicos para a potência rival. Lembrando que são vozes do conservadorismo tradicional, não da extrema direita tal como existe nos Estados Unidos, identificada com o nacionalismo cristão e princípios abomináveis como a supremacia branca. Estes já romperam com Trump.

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Qual argumento pesa mais: Jensen Huang foi um traidor, por querer ou por ingenuidade, ou é um gênio insubstituível do qual depende a vantagem dos Estados Unidos na corrida da inteligência artificial, a coisa mais importante a impedir que a China se torne a potência hegemônica? E Trump, salvou a pátria ou atropelou a segurança nacional e se enrolou no que o Wall Street Journal chamou de capitalismo estatal? Pode ser que todos esses elementos tenham uma dose de verdade.