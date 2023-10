Sete pontos para ter em mente sobre os chocantes ataques em Israel

Atualizado em 8 out 2023, 09h23 - Publicado em 8 out 2023, 09h10

Por Vilma Gryzinski Atualizado em 8 out 2023, 09h23 - Publicado em 8 out 2023, 09h10

O domingo amanheceu em Israel e a situação ainda não estava controlada: forças de segurança ainda combatiam atacantes do Hamas infiltrados em algumas das pequenas localidades fronteiriças ocupada ontem, numa operação de grande envergadura que deixou mias de 350 mortos e 1854 feridos, além de dezenas de reféns levados para Gaza.

Alguns pontos para acompanhar a crise:

1. Não existe ainda nenhuma explicação plausível para a facilidade com que grupos armados, de carro e motocicleta, atravessaram por algum dos seis pontos da cerca que envolve a Faixa de Gaza, uma “fita” de 41 quilômetros de comprimento, com doze de largura na parte mais larga. As imagens de escavadeiras derrubando a cerca, que entra profundamente no chão, tem câmaras e sensores, são inacreditáveis num país como Israel.

O fracasso de alguns dos melhores serviços de inteligência do mundo será estudado e analisado, em comissões especiais, num futuro não muito distante. Para que serviram os drones, satélites, mecanismos de escuta e rede de informantes se o país foi pego totalmente de surpresa? A responsabilidade final é de Benjamin Netanyahu e não há alternativa a isso.

2. Em algumas localidades, as forças de segurança demoraram oito horas para chegar e socorrer moradores trancados em abrigos antiaéreos e em “quartos do pânico”. As operações continuavam no domingo em lugares pequenos como Kfar Aza e Re’im.

Os sentimentos são de choque e revolta. Os israelenses estão acostumados a ações rapidíssimas e eficientes das forças de segurança. O choque da mudança dessa dinâmica está longe de ser absorvido.

3. Comparações com o Onze de Setembro são inadequadas. Os israelense convivem em diferentes graus com atos de terrorismo e, especialmente na fronteira com Gaza, sabem que serão sempre os primeiros a ser atacados. Mudou, obviamente, a escala: os foguetes que não são interceptados geralmente provocam vítimas que podiam ser contadas nos dedos de uma mão.

Dessa vez, foi vitimado o maior número de civis de todas as guerras israelenses. Fuzilados nas calçadas de suas localidades, em estradas, dentro de seus carros ou de suas casas, os mortos do Sete de Outubro vão assombrar Israel para sempre.

4. O comando militar e do Ministério da Defesa estão em mãos de profissionais. O ministro da Defesa é Yoav Gallant, que foi soldado profissional e depois entrou para a política, elegendo-se deputado pelo Likud, o Partido de Netanyahu. Na grande crise política desencadeada com a proposta de reforma judiciária, Netanyahu chegou a demiti-lo. Gallant fez que não ouviu, continuou comparecendo ao ministério e Netanyahu acabou se reconciliando. Mais uma prova de pragmatismo do primeiro-ministro.

Ao contrário da imagem mais generalizada, Netanyahu é realmente um pragmático e isso ficou comprovado nas operações militares anteriores, quando não deixou que se prorrogassem por muito tempo. Como o mundo de Israel mudou desde ontem, esse pragmatismo agora será posto à prova como nunca.

5. O problema no esquema de segurança de Israel vem dos ministros ultraideológicos que, para conseguir formar a maioria que lhe devolveu o governo, Netanyahu colocou no comando da polícia e outros órgãos de segurança interna. Itamar Ben-Gvir é o ultrarradical ministro da Segurança Interna que com certeza vai exigir uma vingança sem limites. Só os Estados Unidos conseguem interferir nisso – e certamente os bastidores já estão fervendo. Podemos esperar desdobramentos que durarão mais do que os dias ou poucas semanas das operações anteriores.

6. Haverá invasão de Gaza por terra? Em circunstâncias normais, não haveria dúvida a respeito. Mas agora Israel tem que considerar a situação dos reféns levados para o território palestino – nem sequer o número está definido. Foi formado um grupo de operações especiais só para lidar com o assunto. Os reféns são calculados em mais de cinquenta. Dá para imaginar o que acontecerá com eles se Gaza for invadida.

A tomada de reféns em massa reforça o resultado mais importante dos ataques do Hamas: a imagem de invulnerabilidade de Israel foi gravemente atingida. E esta imagem, obviamente, tem um papel fundamental na defesa de Israel.

7. Entre tantas vítimas inocentes do massacre do Hamas, ilustramos este post com a foto de Shani Louk, cidadão alemã de 30 anos identificada pelas tatuagens nas pernas como a mulher cujo corpo foi jogado na traseira de uma picape cheia de militantes do Hamas e vilipendiado de diferentes maneiras. Ela foi apresentada como uma soldado de Israel e muitos cuspiam em seu corpo no desfile tétrico.

Shani participava do festival de música eletrônica realizado perto da fronteira. Primeiro, explodiu um foguete sobre um grupo de jovens e depois os homens do Hamas chegaram de motos, atirando em todo mundo. Uma sobrevivente contou que eles foram de árvore em árvore, entre as poucas da região semidesértica, atirando em jovens apavorados que tentavam se esconder.

Estes, caros leitores, são os atos que estão sendo comemorados com festas e doces pelos inimigos de Israel.