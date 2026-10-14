🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

Será Leão XIV um papa de transição? A sucessão já começa a ser discutida

É inevitável e, feitas discretamente, as especulações não são desrespeitosas, apenas fazem parte da vida da maior religião do mundo

Por Vilma Gryzinski 14 out 2026, 06h30
Um cardeal católico, vestindo mitra branca e vermelha e casula vermelha, segura um báculo prateado com crucifixo, olhando para cima com expressão séria
Especulações: futuro do papado depende de informações sobre tipo e estágio do câncer (Maria Grazia Picciarella/SOPA Images/LightRocket via/Getty Images)
Continua após publicidade
Será Leão XIV um papa de transição? A sucessão já começa a ser discutida Priorize VEJA no Google

Duas discussões sobre o papa Leão XIV, uma de curto prazo e outra de alcance mais amplo, já estão sendo travadas no Vaticano e onde quer que a religião católica chegue no mundo, com seus 1,4 bilhão de integrantes batizados.

A primeira é se o papa Leão XIV, recém-saído de uma cirurgia de câncer no pulmão, poderá fazer a viagem, já a partir do próximo dia 6, a Argentina, Uruguai e Peru, este último particularmente importante, pois é seu segundo país, onde passou três décadas, tendo até a nacionalidade peruana. Pode uma pessoa com as sequelas previsíveis – dor, falta de ar e organismo ainda se adaptando à falta de um pedaço do pulmão – enfrentar os rigores de uma viagem desse tipo?

A segunda aflora inevitavelmente sempre que a saúde papal dá algum sinal de dúvida: quem poderá ser o sucessor?

Siga

As duas dúvidas dependem, em seu desenvolvimento, de fatores ainda desconhecidos. Por exemplo, o tipo de câncer, de células não pequenas, o mais comum, ou de células pequenas, que atinge 15% dos pacientes e provoca metástases mais rápidas. E, claro, o estágio. Tumores em fase inicial, ainda bem pequenos, fazendo pressupor que não se espalharam para os nódulos linfáticos ou outras partes do organismo, podem não ser tratados com quimioterapia.

Continua após a publicidade

PAPA FILIPINO?

Em qualquer hipótese, Leão XIV, originalmente Robert Prevost, o papa americano-peruano, pode ser um papa de transição, uma figura apaziguadora depois da tendência ao conflito de seu antecessor, o argentinamente briguento Jorge Bergoglio, o papa Francisco.

Durante a visita papal bem-sucedida à França no mês passado, houve praticamente uma reação unânime de exaltação da serenidade de Leão (o fato de ele falar francês fluentemente, devido à origem familiar paterna, também ajudou). Muitos também elogiaram o sorriso afetuoso e bondoso, algo que estava fazendo falta na Igreja.

Continua após a publicidade

Fora o estilo pessoal, Leão XIV não mudou muito na linha da Igreja e manteve o rigor de Francisco com os ultratradicionalistas, excomungando seis bispos cismáticos. Leão ficou sem opção quando os rebeldes resolveram consagrar novos bispos sem o aval do papa.

Quem poderá ser seu sucessor? Os “nomes de sempre” voltaram a circular. Entre eles, o conhecido Pietro Parolin, secretário de Estado (na verdade, equivalente a um primeiro-ministro) que atravessa papados. Outro nome forte: o filipino Luis Antonio Tagle, a quem Leão nomeou decano do Colégio dos Cardeais. Um papa asiático confirmaria o universalismo da Igreja e a tendência ao seu crescimento nas periferias, longe do declínio que vive na Europa.

Continua após a publicidade

Tagle também foi considerado um candidato forte no processo em que o pouco conhecido americano acabou escolhido. Seria bom se Robert Prevost tivesse mais tempo e saúde para mostrar sua visão da Igreja por completo, mas os 266 papas que vieram antes dele também tiveram a sucessão inevitavelmente discutida.

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).