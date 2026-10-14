Será Leão XIV um papa de transição? A sucessão já começa a ser discutida

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Duas grandes discussões dominam o Vaticano: a capacidade do Papa Leão XIV, recém-operado de câncer no pulmão, de realizar sua viagem à América do Sul e, inevitavelmente, a questão de quem será seu sucessor. A saúde do pontífice, seu estilo pacificador e a crescente influência da Igreja nas periferias são fatores-chave nesta complexa equação.

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Duas discussões sobre o papa Leão XIV, uma de curto prazo e outra de alcance mais amplo, já estão sendo travadas no Vaticano e onde quer que a religião católica chegue no mundo, com seus 1,4 bilhão de integrantes batizados.

A primeira é se o papa Leão XIV, recém-saído de uma cirurgia de câncer no pulmão, poderá fazer a viagem, já a partir do próximo dia 6, a Argentina, Uruguai e Peru, este último particularmente importante, pois é seu segundo país, onde passou três décadas, tendo até a nacionalidade peruana. Pode uma pessoa com as sequelas previsíveis – dor, falta de ar e organismo ainda se adaptando à falta de um pedaço do pulmão – enfrentar os rigores de uma viagem desse tipo?

A segunda aflora inevitavelmente sempre que a saúde papal dá algum sinal de dúvida: quem poderá ser o sucessor?

As duas dúvidas dependem, em seu desenvolvimento, de fatores ainda desconhecidos. Por exemplo, o tipo de câncer, de células não pequenas, o mais comum, ou de células pequenas, que atinge 15% dos pacientes e provoca metástases mais rápidas. E, claro, o estágio. Tumores em fase inicial, ainda bem pequenos, fazendo pressupor que não se espalharam para os nódulos linfáticos ou outras partes do organismo, podem não ser tratados com quimioterapia.

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PAPA FILIPINO?

Em qualquer hipótese, Leão XIV, originalmente Robert Prevost, o papa americano-peruano, pode ser um papa de transição, uma figura apaziguadora depois da tendência ao conflito de seu antecessor, o argentinamente briguento Jorge Bergoglio, o papa Francisco.

Durante a visita papal bem-sucedida à França no mês passado, houve praticamente uma reação unânime de exaltação da serenidade de Leão (o fato de ele falar francês fluentemente, devido à origem familiar paterna, também ajudou). Muitos também elogiaram o sorriso afetuoso e bondoso, algo que estava fazendo falta na Igreja.

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Fora o estilo pessoal, Leão XIV não mudou muito na linha da Igreja e manteve o rigor de Francisco com os ultratradicionalistas, excomungando seis bispos cismáticos. Leão ficou sem opção quando os rebeldes resolveram consagrar novos bispos sem o aval do papa.

Quem poderá ser seu sucessor? Os “nomes de sempre” voltaram a circular. Entre eles, o conhecido Pietro Parolin, secretário de Estado (na verdade, equivalente a um primeiro-ministro) que atravessa papados. Outro nome forte: o filipino Luis Antonio Tagle, a quem Leão nomeou decano do Colégio dos Cardeais. Um papa asiático confirmaria o universalismo da Igreja e a tendência ao seu crescimento nas periferias, longe do declínio que vive na Europa.

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Tagle também foi considerado um candidato forte no processo em que o pouco conhecido americano acabou escolhido. Seria bom se Robert Prevost tivesse mais tempo e saúde para mostrar sua visão da Igreja por completo, mas os 266 papas que vieram antes dele também tiveram a sucessão inevitavelmente discutida.