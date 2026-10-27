Sem ter nenhuma culpa, Meghan é atingida por escândalo do pai pedófilo

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Meghan Markle se vê envolvida em um escândalo chocante: seu pai, Thomas Markle, é acusado de pedofilia e está sob investigação. A duquesa já havia cortado laços com ele por seu comportamento problemático e tinha conhecimento prévio das graves acusações, buscando proteger seus filhos. A reportagem explora a complexa dinâmica familiar e o impacto dessa nova revelação na imagem do casal e em sua relação com a realeza. Uma posição insustentável para Meghan.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O que fazer quando um membro da família aparece associado ao pior de todos os crimes, o abuso de crianças? Meghan Markle, que depois do casamento se tornou a duquesa de Sussex, está nessa posição impossível: enfrentar um escândalo repugnante pelo qual não tem nenhuma responsabilidade.

Tem se comportado com correção. Quando o caso envolvendo Thomas Markle explodiu, divulgou um comunicado dizendo que já havia tomado conhecimento anteriormente das acusações e por isso nunca permitiu que o pai tivesse qualquer contato com seus netos, Archie e Lilibet. Talvez agora as pessoas entendam melhor por que havia cortado totalmente relações com ele, desejou.

Até agora, a ruptura da duquesa com o pai era atribuída à atitude pouco antes do casamento dela com Harry, quando armou fotos se preparando para ir do México à Inglaterra conduzir a filha ao altar. É claro que ele ganhou dinheiro com a armação – e continuou faturando depois, em entrevistas pagas a tabloides que aceitam a prática antiética, para desespero da filha.

Na época, já foi um escândalo e mostrou a família disfuncional de Meghan. A mãe, Doria Ragland, do lado negro da família, foi a única pessoa da família presente no casamento. O rei Charles, que ainda era príncipe de Gales, conduziu a nora na igreja.

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HISTÓRIA DISFUNCIONAL

Além do pai, também não foram convidados, igualmente por entrevistas indevidas, os meios-irmãos de Meghan: Samantha e Thomas Markle Jr. , filhos do primeiro casamento e barraqueiros contumazes, daqueles que dariam vergonha em qualquer noiva, ainda mais uma que estava entrando para a mais conhecida família real do mundo.

Agora, foi Thomas Jr. quem soltou a bomba sobre o pai. Disse que havia ido para as Filipinas, último país estrangeiro onde havia morado com o pai, para recuperar objetos deixados para trás depois da volta aos Estados Unidos em circunstâncias precárias. Devido a um grave coágulo, teve a perna esquerda amputada. Numa das caixas, em papel, celular e computador, encontrou fotos de meninas abaixo dos onze anos, envolvidas em atos sexuais. Denunciou o pai às autoridades filipinas e agora ele está sendo investigado.

Como Meghan poderia saber do abominável comportamento? A história fica mais emaranhada ainda. Em janeiro de 2019, a primeira mulher de Thomas Markle, que tinha o incrível nome de Roslyn Loveless, escreveu a carta com as acusações de pedofilia contra o ex-marido e a enviou à polícia britânica. Meghan e Harry foram comunicados – daí a decisão de jamais se envolverem, ou aos filhos que ainda teriam, com um homem de comportamento tão repugnante.

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A filha Samantha Markle disse que a mãe era alcoólatra e qualquer acusação contra o pai seria produto de “ódio e amargura”.

Segundo jornalistas que viram a carta, Markle havia dito à primeira mulher que viajava às Filipinas e à Tailândia porque “lá as meninas de 12 anos” são legalmente disponíveis para abusadores – o que é mentira, embora sejam países onde exista o execrável turismo sexual envolvendo menores.

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A polícia britânica não fez nada a respeito: a denúncia envolvia um cidadão americano cometendo crimes em outros países, com o potencial de criar graves constrangimentos para a duquesa recém-casada.

FOCO DE COMPETIÇÃO

Foi, obviamente, um erro. A denúncia abafada explodiu agora, justamente quando Meghan e Harry acabaram de voltar à Inglaterra, esperando se reaproximar da família real que haviam rejeitado e superar seus próprios erros, inclusive acusações de racismo, e ganância por faturar com base nos laços com a realeza.

Por causa disso, Meghan e Harry tornaram-se impopulares na Inglaterra, apesar da fatia do público que continua a se deslumbrar com eles. O casal obviamente se tornou um foco de competição para William e Kate, chegando a emular nos mínimos detalhes o tipo de visita oficial dos príncipes de Gales, incluindo o contato com o público separado por grades e até as flores rapidamente repassadas a assessores.

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Qualquer que seja a opinião sobre Meghan, é impossível não ter compaixão pelo escândalo para o qual o pai a arrastou, envolvendo-a no pior crime que existe.

A parte branca da família dela sempre foi constrangedora, mas agora o vexame atingiu níveis inimagináveis de baixeza, comprometendo inclusive o plano de relações públicas para restabelecer o prestígio do casal através da restauração dos laços com a família real, a origem do status único de que eles desfrutam – e com o qual faturam. Meghan ainda tem várias etapas difíceis pela frente até que quem olha para ela não pense imediatamente nos crimes repulsivos do pai.