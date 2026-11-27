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Com discurso duro contra a imigração e forte apelo entre jovens, Santiago Abascal alça o Vox a peça decisiva na eleição espanhola. Sua ascensão ameaça o governo de Pedro Sánchez e reflete o avanço da nova direita pela Europa. Leia a análise completa sobre os rumos do pleito.

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Quando começou sua carreira solo na política, Santiago Abascal era uma figura folclórica, um sujeito obcecado por O Senhor dos Anéis, divulgando filmes em que aparece como o herói Aragorn, sob a suspeita generalizada de que evocava, na verdade, um perigoso saudosismo da era franquista. Hoje, seu partido, o Vox, caminha para eleger cerca de 60 deputados e ter o poder de encerrar a era do primeiro-ministro Pedro Sánchez, por meio de uma aliança com o Partido Popular, da direita tradicional.

Abascal, um basco que é contra não só o independentismo como a autonomia das regiões menos identificadas com a Espanha, como o próprio País Basco e a Catalunha, é o fenômeno mais marcante da eleição deste domingo.

Se a aliança com o PP dará certo é outra questão. O fato é que a bandeira de Abascal — “Nem um a mais”, diz sobre a imigração irregular — tem um grande apelo num país que viu a chegada de cinco milhões de estrangeiros em cinco anos, quase 10% da população local. O líder do Vox também endossa posições que parecem impensáveis na liberal Espanha: é contra o aborto, o casamento homossexual e as leis de igualdade de gênero que, segundo defende, viraram um instrumento repressivo contra os homens — e sua alta aprovação entre a população masculina jovem mostra que isso tem um apoio considerável. Cerca de um quarto dos espanhóis com menos de 45 anos endossa a ideia.

A Espanha é obcecada pelo passado da Guerra Civil e do franquismo, temas em que, como em tudo mais, Abascal solta o verbo. Foi contra a remoção do corpo do caudilho Francisco Franco para um local mais discreto. Diz que a guerra que destroçou o país nos anos trinta foi culpa da esquerda, no que tem parcialmente razão. Mas joga dentro das regras democráticas e se identifica com o ultraliberalismo do seu amigo Javier Milei, o oposto do franquismo em matéria de economia.

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É claro que a esquerda apresenta o Vox como um representante extremo do fascismo e montou a campanha eleitoral em torno disso.

DIREITA DA DIREITA

O alicerce fundamental das propostas do Vox é a chamada prioridade nacional: todos os benefícios bancados pelo Estado, do bolsa-família aos alojamentos sociais, seriam para cidadãos espanhóis em primeiro lugar.

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Abascal tem claramente a capacidade de desestabilizar o controlado Pedro Sánchez. Numa entrevista recente, o primeiro-ministro entrou num terreno perigoso ao dizer que o líder direitista “vive falando dos árabes, mas está na cara que tem genes árabes; sem falar na barba”. Abascal defende que Sánchez seja nada menos do que preso.

O fenômeno de políticos que estão à direita da direita está produzindo novidades na Europa. Na Itália, um general da reserva, Roberto Vannacci, surgiu como um rival da primeira-ministra Giorgia Meloni. Seu partido, o desconhecido Futuro Nacional, já aparece com 7% das preferências.

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Na França, a novidade é David Lisnard, um ultraliberal — espécie considerada impossível num país onde até a direita é de esquerda em matéria de papel do Estado. O prefeito de Cannes passou à frente do centrista Édouard Philippe, chegando em questão de poucas semanas à marca dos 12% das preferências. Lisnard também tira votos de Marine Le Pen. Ela já perdeu até cinco pontos no segundo turno na hipótese de que o adversário fosse ele: ficaria com 55%, contra 45%. Embora continue com ampla vantagem, estão soando sinais de alarme em seu partido.

Comparado a estes novos nomes em ascensão, Santiago Abascal é um veterano. Mas ter quase 20% dos votos, como indicam as pesquisas, o coloca em outro patamar. Vai precisar de mais do que a trilha sonora de O Senhor dos Anéis para conviver com Alberto Núñez Feijóo, o provável primeiro-ministro que sairá das urnas, segundo as pesquisas, e tornar bem-sucedida uma aliança que tem tudo para dar errado. Governar, todo mundo sabe, é muito diferente de fazer oposição e dar declarações explosivas, como se tornou a especialidade de Abascal.