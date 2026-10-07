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Quem são os judeus contra o Estado de Israel por motivos religiosos

Há várias tendências, mas os ultraortodoxos mais fundamentalistas rejeitam a nação e suas instituições e defendem até o domínio árabe

Por Vilma Gryzinski 7 out 2026, 06h25
Homem idoso com barba grisalha e chapéu preto, vestindo terno escuro, gesticula com a mão direita enquanto fala em um púlpito de madeira. Ao fundo, um tecido branco com escrita hebraica dourada e um candelabro de sete braços
Rabino Lando: faz parte da coalizão de governo, mas é contra o Estado de Israel (./Reprodução)
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Tudo em Israel é complicado, incluindo a posição dos ultraortodoxos, os religiosos mais radicais, conhecidos como Haredim (ou “os que tremem” diante da palavra de Deus). Uma corrente é não sionista, mas tem relações com o Estado e até participação no parlamento – não sem conflitos, principalmente porque rejeita o serviço militar. Outra é completamente antissionista. Todos acham que a nação de Israel só poderia renascer depois da vinda do Messias e se apresentam de forma que muitos já viram em grandes cidades: terno preto e camisa ou túnica branca, chapéu, barbas longas.

São grandes os pontos de conflito com a parte da população que não segue os princípios mais estritos ou vê em celebrações religiosas mais um fator de identidade nacional. Um eterno ponto de atrito é que os ultraortodoxos se recusam a servir nas Forças de Defesa de Israel, mesmo depois de muitas concessões para atraí-los, inclusive a separação entre os sexos nas unidades onde são alocados. São frequentes os conflitos com autoridades policiais.

Os ultraortodoxos que admitem se relacionar com as instituições governamentais (ou pelo menos receber verbas para manter as escolas religiosas onde os alunos estudam permanentemente a Torá, a designação do que o cristianismo chama de Antigo Testamento) têm dois partidos. Um é o Shas, representante dos judeus oriundos do mundo ibérico ou do Oriente Médio. Outro é o Judaísmo Unificado da Torá, cujos integrantes são asquenazes, ou originários da Europa.

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Esta semana, o clima que cerca os ultraortodoxos se agitou com a circulação de um vídeo em que o influente rabino ultraortodoxo Dov Lando, um ancião de 96 anos e muita influência na comunidade dos ultraortodoxos lituanos, aparece fazendo declarações estarrecedoras para quem não está acostumado ao antissionismo da sua tribo.

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INIMIGOS DE ISRAEL

Disse o rabino que o sionismo fez “os árabes odiarem os judeus”. Sem a existência do Estado de Israel, seria possível “viver bem com os árabes, conviver, respeitar os árabes. Era muito bom quando os árabes estavam no comando” – uma observação curiosa, visto que o território disputado pelas duas partes esteve durante séculos sob controle do império otomano e depois, na primeira metade do século XX, sob o mandato britânico.

Nem é preciso dizer como declarações assim enfurecem os judeus laicos ou os nacionalistas religiosos – e são obviamente manipuladas pelos inimigos de Israel.

O rabino Lando é o líder de uma das facções que constituem o partido Judaísmo Unificado da Torá, integrante da coalizão de governo de Benjamin Netanyahu. Na definição dos antissionistas religiosos, o primeiro-ministro nem sequer é judeu, conceito estendido a todos que não sigam os princípios mais estritos.

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Os judeus ultraortodoxos de origem europeia começaram a emigrar para o que era a Palestina no início do século XIX, buscando seguir uma vida dedicada à religião e morrer na Terra Santa (uma garantia de renascimento para quando chegasse o Messias). Não tinham reivindicações nacionalistas que floresceram com a criação do sionismo – o retorno dos judeus ao seu país original -, tal como preconizado por Theodor Herzl, húngaro e laico.

INOCENTES ÚTEIS

Entre os mais radicais antissionistas por motivos religiosos está uma pequena facção, chamada Neturei Karta, conhecida por comparecer a todos os protestos contra Israel. Integrantes do grupo “assessoravam” Yasser Arafat e chegaram a participar da conferência inventada pelo iraniano Mahmoud Ahmadinejad com o objetivo de negar o genocídio nazista.

A presença de religiosos com seu característico visual passa a impressão de que inimigos de Israel são contra o Estado, mas não contra os judeus. Os participantes fazem voluntariamente o papel de inocentes úteis.

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Os adeptos do Neturei Karta são uma pequena minoria, mas os ultraortodoxos aumentam constantemente – as famílias com muitos filhos são o padrão, ao contrário do resto da população. Já são quase 15% dos habitantes de Israel, o que aumenta sua influência num Estado que prefeririam que não existisse e o qual se recusam a defender no campo de batalha. Uma das muitas contradições que existem em Israel.

Isso que ainda nem chegamos à parte dos ultraortodoxos que atacam pequenas localidades palestinas, pretendendo expulsar seus moradores, e entram em conflito com os militares enviados para reprimi-los.

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Nos três anos do massacre do Hamas lembrados hoje, Israel precisaria de um espírito conciliatório que está muito longe da realidade.

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Israel
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