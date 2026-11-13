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Quem sai ganhando com a brutal derrocada de Jensen Huang? A China

Analistas concordam que a queda do empresário desfavorece os Estados Unidos num momento crucial da corrida pela inteligência artificial

Por Vilma Gryzinski 13 nov 2026, 06h42
Homem asiático de cabelos grisalhos, óculos e jaqueta de couro preta, gesticulando enquanto fala em um palco escuro com uma projeção gigante do planeta Terra ao fundo
Queda planetária: Huang fora da Nvidia tem efeitos que vão muito além da empresa (Alex Kraus/Bloomberg/Getty Images)
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Quem sai ganhando com a brutal derrocada de Jensen Huang? A China Priorize VEJA no Google

Nunca houve um escândalo empresarial como o que levou ao pedido de demissão de Jensen Huang, e quem está dando risada com as peculiaridades da cultura ocidental, em que um gênio criativo pode ser levado ao chão por causa do que faz na cama, é a China. Muitos também se regozijam pela queda do criador da Nvidia porque ele havia se tornado muito próximo de Donald Trump. É um erro — exceto, obviamente, se acharmos que a corrida pela inteligência artificial, e, portanto, pela hegemonia mundial, deve ser ganha pelos chineses.

Muitos sequer tinham ouvido falar em Huang, um chinês de Taiwan que foi adolescente para os Estados Unidos, criou a Nvidia aos 30 anos e acumulou uma fortuna espantosa de 147 bilhões de dólares. Isso antes da derrocada que devorou 1,7 trilhão de dólares da empresa da qual ele se tornou sinônimo — uma quantia que apenas 18 países do mundo superam em matéria de PIB.

Agora, todos já conhecem a figura de jaqueta de couro e tênis da Hermès pelos motivos opostos aos que qualquer gigante empresarial desejaria para se tornar famoso: um caso com uma executiva chinesa plantada para espioná-lo e outros com duas funcionárias. Todos contrários ao código de ética que ele próprio assinou.

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“O que parecia impossível há uma semana se tornou realidade. O sujeito de jaqueta de couro preta, o padrinho da IA, o astro de rock considerado a cara do boom da IA, pertence ao passado”, enumerou para o Telegraph um especialista no mercado, Dan Ives.

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Os exageros mostram como Huang, um senhor nada sedutor de 63 anos, impressionava o mercado, tendo se tornado a força motriz dos microchips avançados — provavelmente os artefatos mais sofisticados e transformadores já produzidos pela humanidade desde a roda, a caravela e o computador.

Huang irrigava com investidores empresas menores e pioneiras no campo da alta tecnologia, desempenhando um papel que deixa enormes interrogações.

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VAZAMENTO CONTROLADO

“Um grande escândalo é como uma esponja que absorve tudo ao seu redor”, resumiu a Economist, que definiu Huang como “o lobista mais influente da indústria e seu maior investidor”. Segundo a revista, o custo financeiro das atividades extraconjugais “depende de duas perguntas cruciais. Quanto valia realmente a influência que Huang exercia na Casa Branca? E poderia um novo diretor da Nvidia manter os arranjos financeiros cuidadosamente equilibrados que Huang havia orquestrado? ”.

“Ambas as questões são importantes não só para os acionistas da fabricante de chips, mas para todo o Vale do Silício. ” E, obviamente, o planeta inteiro. Mais de dois terços da capacidade mundial para inteligência artificial funcionam com chips da Nvidia, anota a Economist.

Teria sido Jensen Huang um tolo que não percebeu como uma agente chinesa estava interessada em mais do que seu charme e jogo de cintura? Não teria entendido as mudanças culturais sobre o comportamento entre chefes e subordinadas?

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A realidade é que vão longe os tempos em que a KGB tentou chantagear um líder não alinhado importante dos anos sessenta, o indonésio Sukarno, infiltrando em sua cama sedutoras agentes que se passavam por comissárias de bordo, durante uma viagem à União Soviética. Confrontado com o filme do encontro, Sukarno pediu cópias para mostrar aos amigos na Indonésia. Acabou a chantagem.

O que leva à questão inevitável: teria a China feito um vazamento controlado do caso do chefão da Nvidia com a agente, justamente para detonar a Nvidia, desestabilizar a corrida da IA e assumir a preponderância? Ou seria Jensen Huang mais do que um simpatizante do compartilhamento com a China dos chips proibidos pelos Estados Unidos? Nada nesse mundo é impossível.

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