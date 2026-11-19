Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

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Teria Donald Trump caminhado para uma cilada ao se reunir com Xi Jinping e Vladimir Putin? Vários analistas acham que sim, considerando que ele já começou cedendo demais para o líder russo, resgatado da condição de pária, e que a China só tem a ganhar, tendo formado uma espécie de dupla dinâmica com Moscou.

O Wall Street Journal chamou a conjuntura criada pelo aumento das armas nucleares chinesas e sua aliança com a Rússia de “o problema dos três corpos”, que obriga os Estados Unidos a confrontar a possibilidade de uma guerra simultânea com as duas grandes potências nucleares. A expressão se refere a uma questão da física considerada insolúvel, em que a força gravitacional de três astros faz com que se anulem mutuamente (é também o título da série de ficção científica do escritor chinês Cixin Liu).

“A China está aumentando rapidamente suas forças nucleares rumo a uma era de instabilidade sem precedentes em torno das armas mais perigosas do mundo”, disse o Journal. “”Pela primeira vez desde a ascensão da era atômica, os Estados Unidos têm que se preparar para enfrentar duas grandes potências rivais com substancial capacidade nuclear”.

Para lembrar os números: a Rússia tem 4,4 mil ogivas nucleares; os Estados Unidos, 3,7 mil; e a China 620.

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Antes da ascensão da China como potência nuclear, Estados Unidos e Rússia, herdeira do arsenal da era da União Soviética, construíam seu poder bélico para ser capaz de suportar o impacto avassalador e desfechar uma retaliação, uma situação descrita como destruição mutuamente assegurada (apropriadamente, a sigla é Mad em inglês, pois seria a guerra do fim do mundo). O sistema dos “dois corpos”, segundo o Journal, mantinha o sistema estável: a certeza da destruição mútua impedia um ataque nuclear.

TERRA E PETRÓLEO

Poderiam China e Rússia se aliar numa guerra em que seria mais difícil para os Estados Unidos responderem a um arsenal, somado, muito superior ao seu? A situação atual merece ser olhada contra o fundo do prazo mais longo.

Muita coisa na geopolítica pode ser constatada simplesmente olhando-se um mapa. A convivência da Rússia com a China é essencialmente complicada. A primeira é grande demais, com gente de menos (143 milhões de habitantes num território duas vezes maior do que o Brasil) . A segunda tem menos território e gente demais (1,4 bi). No quadro dos grandes movimentos históricos, é a Rússia que tem motivos para se sentir ameaçada por uma eventual expansão chinesa pelos motivos de sempre – terra, petróleo e poder.

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Ou o domínio pode não ser territorial, mas puramente econômico, transformando a orgulhosa Mãe Rússia numa colônia dependente. Outro livro de ficção, O Dia de Um Oprichnik, de Vladimir Sorokin, retrata esse futuro disfuncional.

O retrato mais definitivo da disparidade entre os dois vizinhos gigantes está na sua economia. A China tem um PIB de 22 trilhões de dólares. O da Rússia é de 2,8 trilhões, na mesma categoria do brasileiro.

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São as armas nucleares que dão a Putin um lugar no que está sendo chamado de G3. Iria ele aceitar algum tipo de limitação?

Geralmente, tudo o que vai ser anunciado em reuniões de cúpula já foi decidido antes, mas a conferência na China certamente reserva surpresas, com um Trump disposto a fazer grandes concessões na questão da Ucrânia, por exemplo – embora nada do que já não soubéssemos que fatalmente aconteceria, como a cessão do território que não ocupa – e um clima de temor entre os aliados naturais dos Estados Unidos, da Europa ao Japão. Mas vale sempre lembrar quem ameaça quem – e Vladimir Putin entende disso muito bem.

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Em tempo: o Dia de um Oprichnik, um agente da repressão numa Rússia onde o czarismo foi restaurado e ele dirige um Mercedov chinês e fala num telefone com imagem em 3D, se passa em 2028. Foi escrito em 2006.