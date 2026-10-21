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Quatro rodas no chão: carros chineses avançam para dominar o mundo

Ninguém tem fôlego para enfrentar a competição movida a um gênio produtivo que fabricou 23 milhões dos 37 milhões de carros feitos no mundo este ano

Por Vilma Gryzinski 21 out 2026, 06h24 | Atualizado em 21 out 2026, 06h28
Vista aérea de um pátio de estacionamento com centenas de carros novos, a maioria SUVs e sedans, em tons de branco, cinza, preto e vermelho, sendo carregados em caminhões cegonha e plataformas de transporte. Alguns veículos estão em movimento, subindo ou descendo as rampas dos transportadores, indicando atividade de logística e distribuição. O chão é de asfalto claro, e há estruturas metálicas azuis e verdes dos caminhões.
Enxurrada: não apenas os carros são híbridos, mas também o modelo chinês de capitalismo (VCG/VCG via/Getty Images)
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“Não temos nenhuma chance contra isso”. A frase já entrou para o folclore da indústria automobilística. Foi dita pelo executivo-chefe da Honda, Toshihiro Mabe, depois de visitar uma montadora altamente automatizada em Xangai. Resume o estado de prostração de todos os produtores de automóveis do mundo diante da voracidade da competição da China.

Outro dado para ter em mente: a China tem cerca de 100 fabricantes que produzem três lançamentos por dia. Repetindo, por dia. Preços baixos, modelos que clonam os mais bem-sucedidos mundialmente e vantagem incomparável na tecnologia de elétricos e híbridos fazem o sucesso da fórmula chinesa. No Brasil, com todas as barreiras fiscais, foram quase 300 mil veículos importados no primeiro semestre, com consequências inesperadas, como a queda nos preços dos carros usados.

Se dá para ter um chinês novo por um preço competitivo, por que comprar um produto já rodado?

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Quando não produzem seus próprios modelos, os chineses compram marcas estrangeiras. Vai pegar um famoso táxi preto de Londres? Agora são fabricados pela Geely. Um maciço e confiável Volvo, a marca símbolo da Suécia? Geely também. Um elegante esportivo da Lotus Cars? Idem.

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Sem falar em participações na Mercedes-Benz e até nos antológicos produtos sob a marca Aston Martin, o carro de James Bond.

‘BIRKIN FALSIFICADA’

O jornal The Telegraph publicou recentemente um artigo parodiando o esnobismo inglês ao comparar as diferenças entre um “verdadeiro” Evoque da Land Rover e seu clone chinês da Jaeeco. “É como usar uma bolsa Birkin da Hermès falsificada”, sibilou o autor, reconhecendo que o similar chinês custa quase a metade dos mais de 100 mil dólares do original mais luxuoso.

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Ironia das ironias: embora sejam fabricados na Inglaterra, com os requintes desenvolvidos desde 1948 que os tornaram os favoritos das classes superiores, os modelos da Jaguar Land Rover agora pertencem à indiana Tata Motors. É uma exceção num universo dominado por nomes como BYD, Nio, Chery, Xpeng, Xiaomi.

Segundo dados da Agência Internacional de Energia citados pela BBC, o domínio chinês é de todo o ciclo, tornando cerca de 30% mais barato produzir um utilitário elétrico na China do que em países desenvolvidos devido, principalmente, ao custo menor das baterias. É o resultado de décadas de investimentos promovidos pelo Estado, dentro do modelo chinês de capitalismo híbrido. A capacidade de trabalho e o avanço tecnológico da China não podem ser subestimados, mas a torneira do dinheiro para os produtores também é um fator fundamental.

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Em muitos aspectos da economia e da alta tecnologia, a predominância mundial ainda é dos Estados Unidos (que estão escapando do ataque chinês devido à tarifa de 100% implantada por Donald Trump). Mas o mundo que anda sobre quatro rodas hoje é, inevitavelmente, chinês. Dos 37 milhões de carros fabricados no mundo até setembro, 62%, ou 23 milhões, foram chineses. Só mesmo o Tesla voador de Elon Musk para concorrer. Ou será que clones baratos logo aparecerão no mercado?

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