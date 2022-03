Putin recorre à ameaça nuclear porque vai mal, e não porque vai bem

Não vai haver guerra nuclear. Por incrível que pareça, é preciso dizer isso diante do estado de ansiedade que Vladimir Putin provocou com insinuações de uso de armas nucleares.

Só de colocar a carta nuclear na mesa, Putin já está criando uma situação sem precedentes. Nem nos piores momentos da Guerra Fria líderes soviéticos usaram do mais extremo recurso retórico.

Putin e seus asseclas estão falando grosso porque a invasão da Ucrânia e as sanções mais fortes do que o previsto colocam o regime russo em situação ruim.

O caso da Suíça, com seu histórico de neutralidade até durante a II Guerra mundial, já virou um exemplo da repulsa que a invasão de um país inocente está provocando ao aderir às sanções decretadas pela União Europeia. Da Shell à Fifa, os boicotes se multiplicam, atingindo interesses que pareciam inamovíveis.

Putin insinuou um estado de tensão pré-nuclear no domingo, dizendo que os responsáveis pelo arsenal nuclear russo haviam sido colocados em “prontidão especial de combate”. Com o puro ato de vocalizar estas palavras, ele exigiu que os Estados Unidos também subam o nível de alerta – o que foi desmentido pela Casa Branca, com o objetivo específico de não alimentar as tensões.

Ontem, o porta-voz Dmitri Peskov disse, sem citar nomes, que a escalada era culpa da secretária das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss.

A ministra quer ser vista como uma nova Margaret Thatcher, mas não falou nada de excepcional. Disse que se o expansionismo de Putin não for tolhido na Ucrânia, “vamos ver outros sendo ameaçados – Bálticos, Polônia, Moldova, e isso pode terminar num conflito com a Otan”.

É tudo verdade, embora a linguagem seja pouco diplomática, uma exceção compreensível diante de circunstâncias extremas como uma guerra anexacionista.

Explorar declarações de líderes estrangeiros para escalar o tom de confronto entre países ocidentais e Rússia é uma das provas de cinismo em que Putin é mestre. O perigo verdadeiro seria ele ter se fanatizado ao longo de 22 anos no poder, a ponto de imaginar uma situação em que a Rússia, atacada, reagiria com as “armas do fim do mundo”, a tríade de ogivas nucleares em mísseis, aviões e submarinos. Ou até tomaria a iniciativa – a essa altura, todas as especulações são possíveis.

O discurso inacreditavelmente belicoso de Putin – é a segunda vez em uma semana em que ele evoca o uso potencial de armas nucleares – contradiz os princípios do “equilíbrio do terror”, a admissão recíproca das duas superpotências da Guerra Fria de que a destruição mútua garantida (MAD, em inglês) seria o resultado inevitável de um conflito nuclear. Mesmo que uma das partes atacasse primeiro, a outra disporia de formas de reagir, levando a hecatombe nuclear ao adversário. Diversos tratados de controle dessas armas estabeleceram tetos para seu número, mas mantiveram a múltipla capacidade de destruição do planeta.

A Rússia ficou com todo o arsenal soviético depois do fim da URSS – inclusive os mísseis que eram baseados na Ucrânia antes que ela se tornasse um país independente. Herdou também a tradição de desfilar mísseis com capacidade nuclear na Praça Vermelha – uma exibição de força que os Estados Unidos nunca fizeram.

Hoje, são 6 200 ogivas nucleares, das quais 1 456 em vetores estratégicos, ou seja, com capacidade de atingir os Estados Unidos, que tem 5 600 dessas armas de destruição em massa.

Existe uma espécie de consenso entre especialistas de que Putin está falando em arsenal nuclear como uma medida preventiva: quer garantir que não haverá nenhuma intervenção militar estrangeira na Ucrânia, um princípio declarado especificamente por Joe Biden, apesar da grande quantidade de material bélico que está sendo enviada para a Ucrânia.

Mas o que aconteceria se a guerra entrasse numa escala muito maior, com grande número de civis mortos, o presidente Volodimir Zelenski – a esta altura, um herói global – fuzilado e outras atrocidades, como o uso armas de grande capacidade de destruição, mesmo convencionais?

É importante notar que, até agora, as tropas invasoras estão tendo um comportamento contido, sem recorrer à tática de terra arrasada e bombardeios indiscriminados, muito provavelmente para passar uma imagem menos maligna.

Tudo isso pode mudar com uma única ordem de Putin, se vislumbrar algum sinal de que o exército russo está sendo desmoralizado.

“Eu hoje estou mais preocupado do que há uma semana”, resumiu para o Vox o diretor do Projeto de Informação Nuclear da Federação de Cientistas Americanos, Hans Kristensen.

“Nada na doutrina nuclear da Rússia justifica isso”, acrescentou, falando sobre o estado de alerta das forças nucleares.

Ben Wallace, oficial da reserva que hoje é secretário da Defesa do Reino Unido, disse como explicou a seu filho de doze anos que “não vai haver guerra nuclear”.

“O presidente Putin que distrair atenções do que está dando errado na Ucrânia e quer lembrar a todos nós que tem um poder nuclear dissuasivo”.

Há uma semana, ninguém estava tendo que explicar isso para os filhos.