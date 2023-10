Por que ter um cessar-fogo agora seria premiar assassinos do Hamas

Todas as pessoas decentes do mundo querem que não haja guerra nem terrorismo, que Gaza não seja bombardeada e, se fosse possível voltar no tempo, que 1 300 crianças, mulheres e homens não tivessem sido chacinados pelos assassinos do Hamas que se infiltraram em Israel para fazer o maior número de vítimas possível.

Esta, aliás, é uma diferença fundamental: Israel não decide, por capricho de seus governantes, que “está na hora” de bombardear Gaza e começa a mandar bomba.

Israel está fazendo o que está fazendo agora em legítima defesa. É triste, horrível e sonhamos que não deveria ser necessário. Mas punir os mandantes de mil assassinatos e prevenir que eles não se repitam é não só direito como obrigação de qualquer Estado em relação a seus integrantes.

Quem pede que Israel faça agora um cessar-fogo deveria também demandar que toda a cúpula do Hamas mandasse baixar armas e se entregasse a uma entidade como o Tribunal Penal Internacional para pagar por seus crimes.

Só capaz de retaliar com força arrasadora é a garantia de sobrevivência de Israel, cercado por inimigos como o Hamas, o Hezbollah no Líbano, o Irã e a Síria, fora as organizações armadas dentro da própria Cisjordânia, o território sob diferentes graus de controle dos israelenses.

Um dos aspectos mais inéditos dos ataques de 7 de outubro foi que mostraram uma grande vulnerabilidade de Israel, com graves falhas de segurança que permitiram aos terroristas do Hamas derrubar a cerca high tech que protege de infiltrações o território israelense e, nas primeiras horas, encontrar apenas a resistência de forças locais, inclusive moradores armados, uma minoria. Tropas das Forças de Defesa de Israel chegaram a demorar até dois dias para tomar o controle das pequenas comunidades agrícolas e cidadezinhas da região fronteiriça.

Para acrescentar um elemento altamente complicador, há cerca de 130 pessoas que foram levadas como reféns para Gaza. O primeiro-ministro Benjamiin Netanyahu, que já chegou a libertar 1 027 presos palestinos em troca de um único refém, Gilad Shalit, agora tem que contemplar a seguinte possibilidade: manter os bombardeios, e a próxima e inevitável invasão por terra, mesmo sabendo que cidadãos israelenses estão sendo colocados em locais que serão alvejados.

Imaginem o dilema moral — e político também. O país inteiro está sob profundo estado de choque, mas as famílias dos reféns se mobilizam. Se você tivesse uma filha ou um filho mantido como refém em Gaza, nas mãos de terroristas que já mostraram seu grau de depravação, certamente iria querer que o governo fizesse alguma troca.

Em telefonema com Joe Biden, Netanyahu, que estava profundamente desmoralizado antes dos ataques e pode vir a ser eventualmente responsabilizado pelas falhas de segurança que os permitiram, disse que as atrocidades foram as piores cometidas contra civis judeus desde o genocídio nazista.

Ele comparou um dos episódios da rave no deserto atacada por hordas do Hamas a Babi Yar: jovens participantes do festival de música foram colocados à beira de um barranco e fuzilados.

Babi Yar tem para os judeus uma ressonância similar a Auschwitz. É um lugar baldio com barrancos, perto de Kiev onde, durante a ocupação alemã, foram trucidadas cerca de 100 mil pessoas, entre 1941 e 1943. As vítimas formavam várias camadas nas barrancos onde caiam depois de metralhadas. Primeiro de tudo, 700 pacientes de hospitais psiquiátricos ucranianos. Depois, os judeus, em número até hoje incalculável, levados para lá com malas e esperança de que fossem ser “reassentados”. Em seguida, os ciganos. Existem também as camadas de prisioneiros de guerra soviéticos e dos prisioneiros deslocados para enterrar todo mundo (e depois desenterrar e incinerar: no fim da guerra, os nazistas queriam apagar os traços da monstruosidade). Por últimos, colaboradores ucranianos que ajudaram os alemães nas atrocidades.

Muito da formação da identidade nacional dos israelenses é ligado a não permitir que judeus caminhem obedientemente para a morte, que Babi Yar nunca mais seja possível. É por isso que está sendo tão exaltada a figura de Ibar Lieberman, uma jovem de 25 anos cheia de tatuagens. Ela coordenou o pequeno grupo de autodefesa de Nir Am, um kibbutz de 700 habitantes. Ibar distribuiu armas à equipe de doze integrantes e todos resistiram juntos. Foram mortos 25 atacantes.

O significado da expressão “nunca mais” deveria ter pelo menos uma presença passageira na mente dos que pedem que Israel suspenda o bombardeio e negocie um cessar fogo. Vejam o que aconteceu quando Israel demonstrou fraqueza.

É horrível o que está acontecendo em Gaza e se for possível, deve ser feito uma corredor humanitário, apesar das objeções do Egito, que não quer saber de refugiados palestinos. A responsabilidade final é de quem provocou isso para seu próprio povo.

“Vamos acabar com essa coisa chamada Hamas”, disse o ministro da Defesa, Yoav Galllant. “Hamas, o estado islâmico de Gaza, será varrido da face da terra. Não vai existir mais. Não há a possibilidade de que crianças israelenses sejam assassinadas e nos continuemos como se nada tivesse acontecido”.

Netanyahu foi no mesmo tom. “Nós vimos os bárbaros que estamos enfrentando. Vimos um inimigo cruel, um inimigo pior do que o Isis. Vimos meninos e meninas, amarrados, com tiros na cabeça. Homens e mulheres queimados vivos. Jovens estupradas e chacinadas. Combatentes decapitados. Num lugar, atearam fogo a pneus em volta deles e os queimaram vivos”.

Essa é a realidade que Israel enfrenta e dá para ver que não tem volta.

