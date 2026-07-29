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Por que temas de política externa ganharam importância na América Latina

No Brasil, o assunto mal registrava, mas agora presidentes como Lula e Menem investem pesado e existe também uma batalha geopolítica travada por Trump

Por Vilma Gryzinski 29 jul 2026, 06h53
Donald Trump e Javier Milei, ambos sorridentes e de terno, posam com os polegares para cima. Trump usa terno azul-marinho e gravata vermelha, enquanto Milei veste terno preto e gravata azul, segurando uma pasta azul. Bandeiras dos EUA e Argentina ao fundo, com uma árvore à direita
Liga pró-Trump: Estados Unidos despertaram para a América Latina e querem afastá-la da órbita chinesa; Milei quer ser o principal agente // (Kevin Dietsch/Getty Images)
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Quem usasse até recentemente a palavra “geopolítica” corria o risco de entediar seus leitores. A realidade e líderes de estilo inflamado como Donald Trump, Lula da Silva e Javier Milei estão provocando um interesse que não existia antes.

O público tem razão em se sentir mobilizado. Quando Donald Trump aumenta as tarifas sobre as exportações brasileiras, até quem dá risada de expressões como imperialismo ianque, ou talvez sequer a tenha ouvido antes, percebe que produtores brasileiros saem prejudicados. O presidente Lula da Silva e seus marqueteiros foram rápidos em captar o potencial propagandístico – e portanto eleitoral – de conceitos normalmente distantes das preocupações diárias dos cidadãos comuns, como soberania.

A ideia de “dar uma lição nos gringos” e defender a autonomia nacional é muito forte. Também é forte rejeitar que um presidente estrangeiro como Javier Milei venha criticar políticos locais. Ninguém nunca erra, pelo menos no curto prazo, apostando em sentimentos nacionalistas.

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Milei, com seu estilo de tocar fogo no circo, também quer faturar os seus pontinhos. Entende igualmente muito bem que tem interesse em se tornar o principal interlocutor da direita de Donald Trump na América Latina. Trump já salvou seu governo uma vez (condicionando a ajuda a bons resultados eleitorais, o que de fato aconteceu) e não é impossível que venha a fazer isso de novo.

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DORMINDO NO PONTO

O jogo é tão alto que até o normalmente sóbrio Xi Jinping mandou soltar uma nota de apoio ao governo brasileiro. A China e seus investimentos abundantes (mas não gratuitos) são um argumento de enorme peso para cooptar governos latino-americanos para o lado que prefere se afastar dos Estados Unidos.

Donald Trump e, mais especificamente, o Departamento de Estado, enxergam isso muito bem, depois dos vários anos que os Estados Unidos dormiram no ponto e relevaram a crescente influência chinesa na região que haviam se acostumado a ver como seu quintal.

Trump já armou uma frente de direita entre os negligenciados latino-americanos e tem um punhado de países do seu lado. Chama-se, informalmente, Escudo das Américas. Formalmente, é a Coalizão Anticartéis das Américas, destinada teoricamente ao combate ao tráfico de drogas, o flagelo do nosso continente, mas com um escopo mais abrangente – daí a recusa do governo brasileiro até mesmo em aceitar a qualificação dos cartéis como organizações terroristas.

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Fazem parte dela Argentina, Bolívia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Trinidad e Tobago e, claro, Estados Unidos. Sob nova administração, a Colômbia deve aderir, talvez o Peru também. É uma frente forte, embora diversificada.

Escrevendo no La Nación, o comentarista argentino Carlo Pagni disse que “o filme é muito mais amplo”.

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DOUTRINA DONROE

“A princípio, há um jogo de Milei na região que nasce da cabeça do Mago do Kremlin, Santiago Caputo: converter o presidente em um agente de uma política favorável a Trump dentro da América Latina. Esta postura foi adotada pela Chancelaria e tem por objetivo formar uma liga pró-Trump na qual deveria estar uma dezena de países” – exatamente os integrantes do Escudo das Américas. “Estas nações serviriam de apoio ao presidente dos Estados Unidos em sua doutrina Donroe, réplica da doutrina Monroe que consistia no seguinte axioma: ‘A América para os americanos’. Milei serve a esta ideia em seu intuito de formatar a liga, em clara contradição com a China”.

“O resultado eleitoral de outubro no Brasil é crucial nesse jogo. Se Donald Trump quer ter uma plataforma de apoio em sua política contra a China, nação que mostrou grandes avanços na América Latina, tem que conseguir que mude a orientação política no governo brasileiro. Em função desta estratégia, o presidente recebeu Flávio Bolsonaro no Salão Oval. Falta ver se os insultos de Milei a Lula o prejudicam num país muito zeloso de sua autonomia ou o beneficiam. Mark Carney no Canadá, por exemplo, ganhou depois de estar perdendo nas pesquisas graças aos ataques de Donald Trump”.

Lula e marqueteiros obviamente apostam nisso e o presidente demonstra continuamente que quer comprar uma briga que vê como favorável. Hoje sai mais um documento forte do governo americano. O público captou os sinais no ar, trazendo Trump e Milei para um debate eleitoral no qual dificilmente apareceriam. O jogo ficou muito mais interessante do que um bate boca eventual que deixou o relacionamento entre Brasil e Argentina, fundamental para os dois países, no ponto mais baixo desde que o regime militar argentino pagou à seleção do Paru para perder por 6-0 de forma a qualificar os jogadores da casa na Copa de 1978.

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