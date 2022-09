Peronista contra peronista: estranhas reações ao atentado contra Cristina

Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Como o Brasil, e talvez muito mais do que nós, a Argentina não é para amadores. O estado de convulsão nacional provocado por um brasileiro que disso só tem o passaporte desencadeou acusações internas pesadíssimas.

A reação mais inacreditável foi de Hebe de Bonafini, cujo prestígio como líder das mães de desaparecidos na ditadura esvaiu-se em transações suspeitas e palavrório destemperado.

“Com o direito que me dão 45 anos de luta ininterrupta lutando para defender as pessoa que amo, exijo a renúncia de Aníbal Fernández por ineptidão e negligência”, bradou.

Aníbal Fernández é um kirchnerista histórico que desde o ano passado ocupa o cargo de ministro da Segurança.

A falha de segurança foi realmente inacreditável, embora o mundo político esteja repleto de casos estarrecedores, mesmo em países reputados como detentores dos esquemas mais inexpugnáveis do mundo, desde os tiros que quase mataram Ronald Reagan, num contexto algo parecido com o do atentado contra Cristina, até o assassinato de Yitzhak Rabin em Israel.

Os cem agentes de segurança que protegem Cristina deixaram Fernando Andrés Sabag Montiel se aproximar a menos de um metro com uma pistola apontada para o rosto da ex – e talvez futura, a Argentina tem desses fenômenos – presidente.

“Deus a protegeu. A polícia, não. Agora cabe a nós cuidar dela”, disse Juan Grabois, líder de um dos movimentos sociais mais bancados pelo governo peronista.

“Aníbal é o responsável”, criticou um kirchnerista citado pelo Clarín.

Todo mundo já sabe que Sabag nasceu no Brasil, filho de pai chileno e mãe argentina e deixou o país ainda criança. Tem cidadania, como qualquer brasileiro nato, mas sua vida é argentina. Obviamente existe um desejo nada disfarçado de vinculá-lo de alguma maneira ao bolsonarismo.

Os primeiros indícios apontam para “um caso psiquiátrico”, segundo disse a um canal de televisão um amigo identificado apenas como Mario. “Ligando os pontos, acho que estava se preparando para este momento. Sabia que ia sair na televisão e que ia ser detido”, afirmou o entrevistado. Ele classificou Sabag como “solitário e mitômano”, vítima de bullying na adolescência – um perfil que certamente se encaixa em atiradores desequilibrados, embora todas as informações, nesse momento, tenham que ser tratadas com cuidado e responsabilidade.

A polícia encontrou duas caixas com cem balas 9 mm na casa simples alugada por Sabag, conhecido como Tedi. Num dos detalhes que ainda deverão ser explicados, ele tinha só cinco das sete balas na pistola Bersa calibre .32 que usou ao disparar, sem conseguira, contra Cristina.

Sabag tinha o hábito de esperar artistas e cantores na entrada de hotéis, estava registrado como motorista de aplicativo e apareceu como entrevistado em duas tomadas de rua de televisão. Numa delas, chama a namorada, vendedora de algodão doce, para reafirmar que era melhor

trabalhar do que depender dos benefícios sociais pagos pelo governo.

Mesmo antes do atentado, a Argentina já estava pegando fogo por causa do processo judicial em que a acusação pediu doze anos de prisão para Cristina, por corrupção reiterada na concessão de obras públicas quando era presidente.

A vice-presidente tem uma grande capacidade de mobilização e as ruas em torno de seu apartamento na Recoleta tinham se tornado um acampamento de manifestantes. Foi entre estes admiradores de Cristina que Sabag se infiltrou no momento em que ela desceu do carro.

Um crime político é um atentado contra toda a sociedade, inclusive aos opositores da personalidade visada. O momento é especialmente sensível porque Cristina e seus comandados aceitaram dar uma oportunidade a Sergio Massa, o novo ministro da Economia encarregado da missão impossível de tirar o país do abismo.

Cristina conversou por telefone com o presidente Alberto Fernández para acertar a escolha de Massa – os dois não estavam nem se falando, tal o clima de animosidade que a criadora promoveu com a sua criatura. Hoje, Alberto foi visitá-la no apartamento da Recoleta depois de uma reunião de todo o ministério e de declarar feriado nacional.

Na dura verdade da política real, Alberto sai perdendo e Cristina, com a aura de quase mártir, sai ganhando. “Presidenta, Cristina presidenta”, gritavam os militantes em volta de sua casa, um brado que deverá se repetir na grande manifestação de amanhã, que já estava marcada e agora

ganha enorme dramaticidade.

A monumental falha de segurança terá que apurar responsabilidades e, pela lógica, chegar ao nome no topo da lista. Mas a rapidez com que cristinistas mais arrebatados culparam o ministro Aníbal Fernández mostra como estão crispadas as relações internas do peronismo.

A Argentina já viveu momentos de extrema violência política. Numa tentativa de golpe em julho de 1955, trinta aviões da Marinha e da Força Aérea bombardearam uma multidão que fazia uma manifestação a favor de Juan Domingo Perón em frente a Casa Rosada. Mataram 308 pessoas, mas as Forças Armadas racharam e o golpe foi contido. O habilíssimo Perón anistiou os golpistas, esperando acalmar os militares. Três meses depois estava deposto.

Acalmar os ânimos é uma obrigação moral de todas as forças políticas argentinas no momento e Alberto Fernández, que fez bem em decretar feriado, por mais estranho que pareça, insuflou os ânimos ao atribuir o atentado “ao discurso de ódio que tem sido espalhado a partir de espaços políticos, judiciais e mediático”.

Culpar a oposição, promotores e jornalistas, além de injusto, envenena um ambiente já altamente intoxicado e o presidente pode acabar sendo engolido pelo estado de transe que está ajudando a insuflar.