Parece que Trump já escolheu o sucessor: quais as chances de JD Vance?

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Donald Trump expressou sua preferência por JD Vance como sucessor, preterindo Marco Rubio. Vance enfrenta desafios como baixa aprovação e uma imagem complexa para a campanha, apesar de seu estofo intelectual. Sua posição isolacionista sobre o Irã e a inspiração em Tolkien marcam sua candidatura, cujo sucesso depende da economia e da superação da oposição midiática.

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“No final das contas, precisamos eleger JD”. Estas foram as palavras de Donald Trump numa reunião fechada com grandes doadores do Partido Republicano. O candidato presidencial é escolhido na convenção partidária, mas Trump obviamente tem um poder quase absoluto para sacramentar quem será o ungido. Se até agora, oscilava entre JD Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, parece já ter feito a opção.

Por enquanto, Vance é um candidato relativamente fraco, sem apelo para além das fronteiras do Partido Republicano. Muito ou, na verdade, tudo, depende de como será avaliado o governo Trump. No momento, o presidente tem 39,3% de aprovação na média das pesquisas. Um número péssimo. Sem nada sólido que indique uma solução no Irã e a consequente e sustentável queda no preço do petróleo, a tendência é que a aprovação continue caindo – e, com ela, as chances de fazer o sucessor.

Nas condições atuais, JD Vance teria 42,1% dos votos, contra 48,5% para Kamala Harris, a mais provável adversária pelo Partido Democrata. É uma diferença tremenda, que já o deixa em posição de grande desvantagem.

Por que Trump está antecipando o debate sucessório? É possível que a questão cabeluda do Irã esteja influenciando suas decisões. JD Vance é o integrante mais importante do governo que defende o isolacionismo e foi contra a intervenção no Irã. Rubio, além do secretário da Guerra, Pete Hegseth, são partidários de uma nova e mais arrasadora campanha militar.

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AMBIÇÕES INTELECTUAIS

Não é, nem de longe, uma questão teórica. A corrente isolacionista é tão forte que pode até provocar um racha na direita, com um novo partido que teria como candidato o superinfluenciador Tucker Carlson. Até um manifesto foi lançado esta semana. O principal argumento dessa turma, com o qual JD Vance no fundo não discorda, é que os Estados Unidos se deixaram arrastar por Israel para uma guerra prejudicial a seus interesses. Os resultados ruins, com o regime iraniano não só sobrevivendo como assumindo uma posição desafiadora, seriam a comprovação dessa tese.

Se a situação virar e a economia deslanchar, como há muitos sinais de que pode acontecer, Vance terá uma chance razoável de chegar à Casa Branca. Ao contrário das aparências, ele tem estofo intelectual e escreveu dois livros de peso, sendo o primeiro deles, sobre a própria trajetória, de menino pobre criado por uma mãe viciada em drogas, considerado uma eloquente explicação sobre o fenômeno da adesão em massa da população branca menos privilegiada às propostas do trumpismo.

Num governo em que não pega bem parecer cultivar ambições intelectuais, Vance leu o filósofo francês René Girard e estudou a religião católica com mentores agostinianos, culminando com sua conversão. Seu segundo livro trata justamente dessa trajetória. É uma obra “importante, profunda e comovente sobre um dos assuntos mais importantes de qualquer era”, elogiou uma voz significativa do conservadorismo, Douglas Murray, da Spectator.

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Mas definitivamente não uma história que possa ser vendida com facilidade numa campanha presidencial em que Vance precisa ter uma imagem convincente e competente, além de falar ao público evangélico. Ele está longe de despertar a paixão visceral, e inexplicável aos olhos dos opositores, de Donald Trump. Entre a oposição democrata, praticamente dominante na mídia, é tratado com hostilidade e desprezo, como se fosse pouco mais que um idiota. Nem sequer o nascimento recente de seu quarto filho, uma notícia no mínimo neutra, conseguiu ultrapassar a barreira de antipatia.

FÃ DE TOLKIEN

O patrono político de Vance, Peter Thiel, o milionário alemão radicado nos Estados Unidos (ou na Argentina, ele vive mudando), também é considerado uma figura quase exótica, com ideias libertárias demais para fazer sucesso com a maioria da opinião pública.

É o vice-presidente também um libertário? Sua maior influência política é, declaradamente, J. R. R. Tolkien, através da saga O Senhor dos Anéis. Tem isso em comum com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e o ultradireitista espanhol Santiago Abascal, do partido Vox.

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Tolkien faz sucesso com a direita, mas sua obra, por mais transcendental que seja, teria estofo para subsidiar, em termos éticos e políticos, um presidente dos Estados Unidos? Para que venhamos a saber, Vance terá que fazer sua própria e heroica jornada, enfrentando não as forças malignas de Mordor, mas uma opinião pública em dúvida sobre sua imagem e a intensa oposição da mídia, disposta até a bobagens como propagar que ele pintava os olhos (na verdade, tem cílios tão espessos que parecem maquiados).

Alguém diria isso sobre Aragorn?