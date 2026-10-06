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Para amainar a crise de abstinência, as próximas eleições em outros países

Israel, Estados Unidos e Espanha passarão por processos eleitorais até o fim do ano, com grande peso na briga direita e esquerda

Por Vilma Gryzinski 6 out 2026, 06h41 | Atualizado em 6 out 2026, 06h43
Uma mulher loira sorridente segura uma bandeira de Israel com o rosto de Benjamin Netanyahu e texto em hebraico, em meio a uma multidão em um evento político. Outras pessoas conversam e interagem ao redor de mesas de madeira, algumas usando bonés azuis com a inscrição VOTE BIBI
Campanha em Israel: uma eleição apertadíssima, com o bloco de Netanyahu empatado com oposição (Erik Marmor/Getty Images)
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Mais viciante do que Jogo do Tigrinho, a dinâmica eleitoral que culmina no Brasil no dia 25 vai deixar uma lacuna na vida de muitos loucos por saber um resultado. O jeito é procurar outras emoções. O mais recente país que terá eleições importantes este ano é a Espanha, onde o primeiro-ministro Pedro Sánchez convocou ontem eleição para 29 de novembro, tentando neutralizar com a antecipação uma prognosticada vitória da direita.

Sánchez está com popularidade baixa e enfrenta o desgaste natural dos oito anos no poder. Depois de fases idílicas, em que parecia fazer tudo certo e aprovou grandes projetos de esquerda, começou a fraquejar. A condescendência com o descontrole migratório finalmente eclodiu com a maré humana que invadiu Ceuta. As pesquisas indicam uma possível vitória do Partido Popular, de direita. É a alternância regular de poder, embora a esquerda trate o assunto como o princípio do apocalipse, principalmente se o Vox, da direita populista, entrar em coalizão com o PP.

Em Israel, que vai às urnas no dia 27, praticamente não existe mais esquerda, fora seus nichos habituais, na imprensa e no mundo acadêmico. Também não existe clareza: segundo as últimas pesquisas, o bloco de oposição, que vai da direita ao centro, elegerá 52 deputados. O bloco do governo, abarcando desde uma direita mais tradicional, como a do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, até os radicais do nacionalismo religioso, terá 51.

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Conseguirá Netanyahu mais um de seus “milagres” eleitorais? Irá se beneficiar ou sair prejudicado do caso do quase desastre do avião da Flydubai que o copiloto árabe pretendia lançar contra o aeroporto Ben Gurion?

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ELEITORES DE MAU HUMOR

Ainda não dá para cravar. O país continua dividido entre a euforia do miraculoso salvamento do avião, com suas mais de 170 vidas, e o espanto diante do que deveriam ser controles obrigatórios sobre tripulantes estrangeiros. O copiloto Hamam Al-Hamammi, cidadão de Omã, que teoricamente não poderia tripular aviões com destino a Israel porque seu país não tem relações com o Estado judeu, não despertou suspeitas nem com posts mostrando simpatias jihadistas.

De todas as próximas eleições internacionais, a mais importante, obviamente, é a de 3 de novembro nos Estados Unidos. As pesquisas indicam que o Partido Democrata vai conquistar a maioria na Câmara dos Deputados e talvez até no Senado. Donald Trump ficaria de mãos amarradas para aprovar projetos importantes.

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Sem contar que pululariam as investigações de diferentes comissões, com a possibilidade de mais um processo de impeachment. A principal fonte de impopularidade de Trump – 38,2% de aprovação, contra 59,5% de desaprovação, segundo a média das pesquisas – é o aumento de preços, principalmente dos combustíveis. Nessa área, não dá mais para produzir milagres. Nem que a guerra no Irã acabe e a situação melhore no Oriente Médio, não haverá tempo hábil para influenciar o custo de vida e amenizar o mau humor dos eleitores.

Embora Trump seja Trump e sempre tenha algo inesperado a fazer ou a dizer, como ao elogiar a votação por urnas eletrônicas no Brasil: “125 milhões de pessoas votaram e os resultados saíram NO MESMO DIA”. Na primeira versão do post, confundiu Brasil com Índia.

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Talvez muitos americanos estejam achando que um homem de 80 anos com o mesmo palavrório de sempre tenha perdido a graça. Seja de direita, seja de esquerda.

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