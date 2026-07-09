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Papelão na saída: Petro tumultua transição para presidente de direita

Presidente não consegue engolir derrota e o eleito também não ajuda ao invocar uma suposta trama de golpe de Estado

Por Vilma Gryzinski 9 jul 2026, 07h08
Homem de meia-idade, cabelos escuros e óculos de sol, usando boné branco com brasão da Colômbia e suéter gola alta branco, fala ao microfone com a mão esquerda aberta. Ao fundo, uma bandeira amarela e azul
Mau perdedor: Petro rejeita resultado eleitoral e tumultua transição (Andres Rot/Getty Images)
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Piadinha colombiana: “Não reconhecemos a vitória da Suíça”. A frase jocosa emula, em termos de Copa do Mundo, o tumulto que o presidente em fim de mandato, Gustavo Petro, está tentando criar ao contestar a vitória de Abelardo de la Espriella, alegando uma fraude no segundo turno que nenhum dos organismos eleitorais detectou.

O processo de transição foi interrompido e, em vez de uma civilizada transmissão de poder, está tudo em suspenso. Mais uma vez, um país da América Latina demonstra imaturidade democrática.

O próprio presidente eleito, um advogado milionário que surpreendeu o país ao se transformar numa alternativa de direita não convencional, não ajudou ao conclamar as Forças Armadas a resistir ao golpismo de Petro. Ameaçar o presidente de prisão e até extradição também não ajuda. Tudo jogo de cena. Os militares jamais apoiariam um esquerdista como o presidente em fim de mandato. Também está fora de questão uma “pueblada” – sempre que Petro tentou encenar uma mobilização popular para tentar passar sobre as instituições, se deu mal. Faltou povo.

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Entusiasmo da vitória

Os colombianos estão demonstrando mais maturidade que seus governantes. Apostaram num nome novo para resolver problemas antigos, sendo o mais premente deles a questão da insegurança, num país em que a criminalidade comum, o gigantesco tráfico de drogas e a ação de grupos guerrilheiros de esquerda – embora dominados pelo poder supremo da cocaína – criam circunstâncias que levaram a maioria a cravar o nome do candidato de la Espriella.

Mas o adversário de esquerda, candidato endossado por Petro, Iván Cepeda, também foi bem votado, perdendo por uma diferença de 250 mil votos, menor até do que indicavam as pesquisas. Reconheceu a vitória do adversário, numa atitude elogiada até por quem não votou no professor de filosofia que não usa a retórica dramática, quando não ensandecida, do presidente em fim de mandato. Estaria Petro com ciúmes de Cepeda ou disputando antecipadamente com ele quem vai liderar a oposição a de la Espriella?

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Oportunidades de oposição não faltarão. De la Espriella não tem experiência no jogo político e talvez esteja excessivamente entusiasmado com sua vitória. Por exemplo, não é politicamente prudente dar o ultimato que deu aos líderes dos dois grupos guerrilheiros em ação no país, do Exército de Libertação Nacional e da dissidência das Farc. “Têm um mês para se entregar. Do contrário, vamos atrás de vocês e vamos deixar cair todo o peso da lei e do Estado de Direito”, ameaçou.

Teoricamente, está certo. Na prática, a guerrilha, aliada ao narcotráfico, tem se mostrado resistente mesmo a governantes que efetivamente queiram combatê-la – o que não foi absolutamente o caso de Petro. Ele próprio um ex-guerrilheiro, fez concessões ignoradas pela luta armada, entre gestos tão grandiloqüentes quanto seu exótico figurino.

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Petro é um homem inteligente, comutando falastrão e narcisista, que se apresenta como um humanista, mas as ideias carcomidas de esquerda sempre acabaram levando a melhor. Em muitas ocasiões, envergonhou a Colômbia com discursos desequilibrados, tentado chegado a dizer que o petróleo é pior do que a cocaína.

Vizinhos de direita

Agora, o inexperiente de la Espriella terá sua chance, favorecido pelo voto de confiança de metade dos colombianos e pela onda de direita que envolve vizinhos importantes como o Peru e até a Venezuela, tecnicamente ainda chavista, mas cooptada a colaborar com Donald Trump.

O caso venezuelano mostra que ser de direita não é tudo. Trump, por exemplo, impediu o retorno da corajosa María Corina Machado para se solidarizar com as vítimas do terremoto e fontes do Departamento de Estado espalharam que seria contraproducente o retorno dela. É um dado nada menos do que extraordinário, indicando que a vida não está ganha para ninguém.

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Depois de conseguir um sucesso espetacular falando como outsider, o novo presidente colombiano terá que governar como um insider. Inclusive para criar um modo de relacionamento com um Trump imprevisível. E com Petro fazendo oposição.

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