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Ao estrear na bolsa de valores, a Anthropic, criadora do Claude, movimentou a espantosa quantia de 107 bilhões de dólares, um recorde histórico. Produziu também a maior criação de riqueza de todos os tempos, em benefício de funcionários e ex-funcionários com participação na empresa. O funcionário médio ganhou 40 milhões de dólares. Cerca de 400 empregados passam a valer 100 milhões de dólares. Os sete fundadores, conhecidos especialmente por causa dos irmãos Amodei, Dario e Daniela, entram para a categoria olímpica.

Até que o capitalismo tem lá suas vantagens, concluiriam observadores independentes. A oferta pública inicial da Anthropic coincidiu até com a corrente negativa das últimas semanas, com a queda das ações de alta tecnologia e o escandaloso caso de Jensen Huang, obrigado a entregar a própria cabeça por pressão dos acionistas da Nvidia, horrorizados com seus casos extraconjugais – com uma agente chinesa e duas funcionárias.

Está assim o capitalismo se autorregulando? É uma das possibilidades. O caso Huang mostrou que quem aposta numa empresa pode exigir que seus dirigentes tenham um comportamento que não coloque em risco o investimento. Não é moralismo, é puro autointeresse. Seria este mais poderoso do que capítulos e mais capítulos de códigos de ética? A realidade vem mostrando que sim.

Jensen Huang era considerado um dos intocáveis do punhado de gênios da tecnologia que criaram empresas únicas. Até que deixou de ser. Suas tentativas de retomar a posição de CEO soam algo patéticas.

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TEORIAS APOCALÍPTICAS

O dia de ação de graças da Anthropic também dá um enorme destaque para a questão mais premente da atualidade. Dario Amodei é talvez o maior “segurancionista” do campo da inteligência artificial, defendendo um avanço mais controlado e seguro dessa tecnologia capaz de aprender – e, como acreditam os temerosos, passar a perna nos humanos, escapando a seu controle.

Pode o amistoso Claude, além de seus equivalentes, se tornar uma força do mal? É coisa de ficção científica ou com base na realidade? Tem muita gente boa, acima de teorias apocalípticas, que acha que sim.

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A aceleração tecnológica deixa a maioria da humanidade em estado compreensível de dúvida. Consideremos que não se completaram ainda oitenta anos desde que o matemático americano Claude Shanon demonstrou, em 1948, que textos, sons e imagens podem ser codificados em sequências binárias de zeros e uns, convertidos em impulsos elétricos simples. Foram lançadas aí as bases da computação digital, uma das grandes revoluções da humanidade.

Em vários sentidos, Shanon é o pai original do Claude, batizado em sua homenagem, segundo convicção unânime. Os fundadores da Anthropic são os pais contemporâneos. Com a diferença que Claude Shanon teve uma vida bem sucedida como professor no MIT, venerado por sua tribo como um excepcional pioneiro. Mas nunca chegou nem perto da fortuna criada pela Anthropic para os seus integrantes. O valor da empresa bateu em 2 trilhões de dólares, um número difícil de imaginar para um empreendimento particular, fundado há apenas cinco anos, maior do que o PIB de 180 países.

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O capitalismo avançado tem dessas coisas. Com espaço até para que os piadistas dizerem que o próximo passo é um robô guarda-costas integrado ao modelo de inteligência artificial que se chamará Jean-Claude. Sobrenome Van Damme.

A piada maior de todas: os nomes principais da Anthropic são considerados de esquerda.