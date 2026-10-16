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O sucesso na carreira política de imigrantes que odeiam a América

Bonitos, bem-falantes, de esquerda e com origem em países muçulmanos, são candidatos fortes a seguir passos da pioneira deputada Ilhan Omar

Por Vilma Gryzinski 16 out 2026, 06h53
Mulher de pele morena, com um hijab azul-marinho e um piercing dourado no nariz, olha para cima com expressão séria. Seus lábios têm um batom brilhante e seus olhos estão delineados. O fundo está desfocado
Linda e radical: Ilhan Omar pensa sempre na Somália primeiro (Angelina Katsanis/Bloomberg via/Getty Images)
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Quem sai de um país falido como a Somália e consegue sucesso nos Estados Unidos deveria beijar o solo americano, certo? Não é o que acontece com a deputada Ilhan Omar, filmada em diversas ocasiões dizendo que seu sonho é voltar para a Somália e que este país merece o primeiro lugar em seu coração e pelo qual faria tudo.

Talvez ela consiga realizar o sonho, de maneira controvertida. O governo de Donald Trump está empenhado em descobrir algum motivo para cassar a cidadania da deputada democrata. Há dois caminhos a seguir. Um é a complicada acusação de que ela se casou com o próprio irmão para facilitar a ida dele aos Estados Unidos. Segundo essa tese, Ilhan chegou a se divorciar do primeiro marido para conseguir o objetivo e, depois, voltou a se casar com ele (hoje, está casada com um terceiro, um americano branco, e tem um labrador chamado Teddy, indicando talvez que se acomodou com a pátria adotiva).

O outro caminho é comprovar que ela mentiu sobre a data de nascimento, diminuindo-a para permitir que, como menor, entrasse automaticamente no processo de cidadania do pai. É essa a via atualmente seguida pela investigação do Departamento de Justiça, uma óbvia concessão a Donald Trump, que vive falando mal de Ilhan. Mesmo quem não simpatiza com as ideias dela discorda do que parece uma perseguição política.

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Ainda está por ser comprovado se Ilhan Omar, a primeira mulher a usar o hijab, o lenço muçulmano na cabeça, no Congresso, fraudou o sistema de imigração e se qualifica para ter a cidadania cassada. Mas um processo desse tipo seria escandaloso e, em última instância, prejudicial para o governo.

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Se a suspeita não for comprovada, Trump corre o risco de continuar a ser vaiado por ela, como aconteceu no último discurso do Estado da Nação, o pronunciamento anual perante o Congresso. No próximo Congresso, ela também teria a “bancada muçulmana” reforçada por candidatos bem cotados na atual campanha. O mais conhecido deles é Abdul El-Sayed, médico de origem egípcia que pode se tornar senador pelo estado de Michigan.

NOVO FENÔMENO

Como Ilhan Omar, ele fala extraordinariamente bem, um sinal de sucesso de uma educação à americana. E tem bela aparência, provocando suspiros nas eleitoras brancas pela aura de masculinidade.

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Nessa esfera, coincide com o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, o homem que aos 34 anos comanda o coração mundial do capitalismo com uma cabeça de esquerda e um histórico exótico (é filho de indianos muçulmanos que imigraram para Uganda e, de lá, para os Estados Unidos).

O sucesso de Mamdani numa eleição majoritária é um guia para o novo fenômeno dos descendentes de imigrantes que execram o sistema onde conseguiram tanto sucesso e exaltam as virtudes do socialismo. Mesmo quando conhecem os desastres de esquerda, como no caso de Meilat Kiros, candidata a deputada pelo Colorado. “Venho de uma longa geração de socialistas e radicais negros”, diz a candidata, que nasceu na Etiópia e foi ainda bebê com os pais para os Estados Unidos.

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A Etiópia sofreu na carne uma das piores experiências comunistas da história, entre 1974 e 1991. Além de uma vasta perseguição de rivais políticos chamada Terror Vermelho, a coletivização da agricultura provocou uma epidemia de fome de grandes proporções e até hoje o país continua miserável, com um PIB per capita em torno de mil dólares.

Os jovens políticos com origem em países como Uganda, Etiópia e Somália deveriam enriquecer o debate, diversificar o ambiente e, sim, ser um orgulho para a forma como a América acolhe os imigrantes e dá oportunidades impensáveis em tantos outros lugares. Não é o que acontece, mas o sistema pode provar que é mais forte e, no fim, absorver os críticos. Talvez o labrador de Ilhan Omar seja a prova disso. Quem tem um cachorro desses não pode achar que a vida no país adotivo seja tão ruim assim.

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Donald Trump
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