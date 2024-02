O racha: até famílias de reféns do Hamas estão politicamente divididas

“Se eu for tomado como refém, não façam uma troca de prisioneiros para me libertar”. Estas foram as palavras de Eitan Mor em meados do ano passado. Quem conta é seu pai, Tzvika Mor, relembrando numa conversa em família cerca de quatro meses antes do 7 de outubro.

No dia fatídico, Eitan trabalhava como segurança, desarmado, no festival de música eletrônica onde mais de 370 jovens foram massacrados. Eitan foi levado para Gaza, como refém. Agora, Tzvika militar num pequeno grupo de direita que se contrapõe à maioria dos familiares de reféns, defensores de qualquer tipo de acordo, incluindo a libertação de seis mil palestinos presos por terrorismo.

“A questão não é só o meu sofrimento pessoal como pai de Eitan, mas os interesses da nação. Não posso deixar minha dor pessoal ter prioridade sobre os interesses coletivos”.

É uma posição difícil de imaginar para quem está fora de Israel e de sua complicada história, como o caso da troca do soldado Gilad Shalit, libertado em 2011 depois de cinco anos de cativeiro, em troca de 1 027 prisioneiros palestinos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu queria, como todos os políticos, ficar bem na foto e mostrar como Israel valorizava seus cidadãos. Mas é criticado até hoje por setores da direita. Como Eitan Mor, reservistas identificados com esta corrente deixam declarações de que não querem ser trocados, caso sejam capturados. Alguns dizem: “Não queremos ser Shalit”.

Seis israelenses morreram em atentados praticados por terroristas soltos em troca de Shalit, mas os casos são ofuscados pelo mais conhecido dos ex-prisioneiros, Yahya Sinwar, o comandante do Hams que plantou o 7 de outubro e hoje Israel caça nos túneis de Gaza.

“TRAIDORES ESQUERDISTAS”

Os parentes dessa tendência criaram o Fórum Tivka, ou esperança. Apesar das divergências, têm contato com o grupo maior, o Fórum de Famílias de Reféns e Desaparecidos, que reúne mais pessoas e aparece mais.

Alguns eventos do Fórum de Famílias evocaram o clima pré-guerra, com críticas contra Netanyahu. Muitas das vítimas do 7 de outubro foram mortas ou sequestradas em vários kibutz da região fronteiriça com Gaza. Tradicionalmente, os moradores dessas antigas fazendas coletivas, hoje modernizadas, são de esquerda. Na experiência coletivista original, até o pagamento em dinheiro para os voluntários tinha sido abolido.

O trauma com os massacres do 7 de outubro disfarçou as profundas divergências políticas em Israel, mas elas reafloraram.

Embora os dois fóruns mencionados no começo convivam e até façam ações conjuntas, existem expressões mais perversas dessas divisões.

“Recebemos alguns xingamentos nas redes, de pessoas que nos chamam de traidores esquerdistas e dizem ‘Espero que eles morram lá’”, contou um familiar, segundo o site Times of Israel.

O Hamas conseguiu uma arma sem precedentes ao sequestrar mais de 200 pessoas, das quais 101 continuam em seu poder (fora os corpos de muitas vítimas, também objeto de negociações). Existe um consenso geral que “milagres” como a libertação, na segunda-feira, de dois reféns extraídos de um apartamento em Rafah, Fernando Simon Marman e Norberto Louis Har, argentinos que emigraram para Israel, são exatamente isso: exceções.

A maioria dos sequestrados só vai sair com troca por prisioneiros palestinos e suspensão do fogo. Um acordo assim está sendo negociado no Egito. As expectativas aumentaram com a revelação de que Estados Unidos e países árabes alinhados querem ir muito além: anunciar um futuro Estado palestino, começando com um governo de coalizão já proximamente. Todos os reféns seriam libertados, embora a opinião pública tenha se tornado fortemente contrária a este futuro Estado.

“JOGO DO HAMAS”

Marman e Har estavam relativamente bem, embora magros por causa da dieta unicamente de pão pita e queijo e abatidos por terem ficado tanto tempo sem a luz do sol.

Por motivos óbvios, as maiores preocupações são com os reféns que tinham ferimentos graves quando foram capturados e as catorze mulheres que continuam no cativeiro.

A jovem Agam Goldstein-Almog, solta em novembro com a mãe e dois irmãos, deu mais detalhes do tormento de uma das reféns com quem conviveu durante alguns dias. Ela prestou seu testemunho num documentário sobre abominações de natureza sexual praticadas na invasão de Israel que está sendo feito por Sheryl Sandberg, a ex-Facebook.

A refém contou a Agam que um guarda mandou que ela fosse se lavar antes de mudar de cativeiro. Enquanto estava no banheiro, ele entrou e encostou a arma na cabeça dela. Começou a beijá-la e, ela, a chorar. Chorou o tempo todo quando ele tirou sua roupa, passou a mão pelo seu corpo e mandou que tocasse seus genitais.

Imaginem como vivem mães e pais dessas jovens mulheres presas há 130 dias. Quem não pediria, aos brados, um acordo, ao preço que fosse?

“Pedir a libertação imediata pode prejudicar os reféns, não intencionalmente, claro. Faz o jogo do Hamas, que pode aumentar suas exigências”, contrapõe o porta-voz do grupo de familiares de direita, Eitan Zeliger.

O que cada um de nós faria numa situação assim?