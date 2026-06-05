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Pode um jogo de futebol definir uma candidatura presidencial? Faltam ainda dez meses para a eleição do substituto de Emmanuel Macron, mas os números vão ficando cada vez mais sólidos para o lado de Jordan Bardella. Em apenas um mês, ao longo de maio, a popularidade dele aumentou seis pontos, batendo em 47%, um recorde que ainda tem espaço para aumentar.

Os especialistas creditam o salto à cólera da maioria da população diante dos atos de violência praticados depois da vitória do PSG no campeonato Champions League, na semana passada. O quebra-quebra, uma lamentável tradição em cidades francesas, é praticado por jovens vindos da periferia onde é grande a população de origem estrangeira, na maioria proveniente de países do Norte da África.

O partido de Bardella foi criado por Jean-Marie Le Pen basicamente para defender a linha dura com a emigração em massa que mudou o perfil da França. Cada vez que a violência se repete, mais votos Bardella ganha.

Com apenas 30 anos, ótimo de palanque e de entrevistas na televisão – onde sabe que todos os entrevistadores tentarão destruí-lo -, ele teve sua potencial candidatura antecipada. Sua mentora, Marine Le Pen, está inelegível por causa de uma condenação por desvio de verbas do Parlamento Europeu para uso partidário.

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Ainda há recursos, mas Bardella vai ganhando cada vez mais o ar de candidato inevitável – inclusive por não carregar a bagagem pesada do sobrenome Le Pen e suas origens fascitóides.

EMBALAGEM DE MODERNIDADE

Tradicionalmente, todos os partidos no espectro que vai do centro à esquerda se unem para impedir a vitória de um candidato da direita nacionalista, mas Bardella pode ser o nome que interrompe esse movimento, principalmente se acontecer outro fato sem precedentes e o adversário for um nome da extrema esquerda, Jean-Luc Mélenchon, do partido França Insubmissa.

É completamente impossível que partidos de centro-direita apoiem Mélenchon, um radical que provoca ojeriza em setores que não sejam simpáticos a suas ideias extremistas.

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Bardella, ao contrário, foi se tornando um candidato mais palatável, com uma embalagem de modernidade, um discurso articulado e um batalhão de fãs que o seguem, gritando “Jordaaaaan”. Para reforçar a imagem de galã, ele está namorando uma princesa de verdade, Maria Carolina de Bourbon-Duas Sicílias, a linda e loira herdeira de um trono inexistente, mas cheio de história, do reino que englobava a Itália do meio para baixo, antes da unificação do país.

Ao contrário do Brasil, onde a idade mínima para uma candidatura presidencial é 35 anos, não existe limite na França. Ele procura passar uma imagem de maturidade para compensar a juventude. Fala muito das dificuldades da “França profunda”, o interior do país castigado pelos grandes movimentos econômicos.

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Segundo as pesquisas mais recentes, tem 32% das preferências na eleição presidencial. O centrista Edouard Phillipe está com 17%, seguido de perto por Mélenchon, com 16%.

Somadas as diferentes correntes, ainda não daria para Bardella ganhar. Mas mais alguns quebra-quebras, como inevitavelmente acontecerão, – e o jogos da Copa do Mundo estão chegando – e Bardella (pronunciado à francesa, Jordã Bardelá) vai se descolar mais ainda.