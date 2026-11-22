Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ler Resumo





Numa nova era em que o poder global se mede em nanômetros e não mais em megatons, a corrida pela IA entre Estados Unidos e China envolve espionagem, big techs bilionárias e dilemas entre aceleração e segurança. Entenda os bastidores da disputa que moldará o futuro.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

É como se vivêssemos na época dos grandes descobrimentos, quando a fantástica tecnologia das caravelas proporcionou a velocidade e o alcance que incorporaram ao mundo conhecido pelos europeus um novo continente, desencadeando transformações que nos trouxeram até aqui. E o “aqui”, e agora, é movido por artefatos de 5 nanômetros — já foi feita a seguinte comparação para dar uma ideia do que isso significa: nossas unhas crescem 1 nanômetro por segundo. Um único microchip avançado da Nvidia, a empresa que revelou, pelos motivos errados, como está progredindo a corrida tecnológica pela inteligência artificial (IA), pode custar 70 000 dólares. Os data centers mais complexos usam até dezenas de milhões desses artefatos.

Quando caiu o mundo de Jensen Huang, obrigado a pedir demissão por ter se relacionado com uma empresária que desviava para a China os chips embargados pelos EUA, também caiu a ficha para os leigos da extensão e da escala dos elementos envolvidos na corrida pela IA entre as duas potências. Num mundo em que o poder era movido por megatons, a capacidade de destruição das armas nucleares, o futuro da humanidade está sendo decidido por nanômetros. Mais curiosamente ainda, não são políticos e generais os únicos atores relevantes nessa disputa. O papel preponderante é ocupado pelo punhado de gênios da alta tecnologia que criaram as empresas sem as quais o mundo literalmente para. Mais do que os cargos na estrutura política ou as estrelas nos ombros dos generais, contam os gigantes das big techs. A tecnologia virou um poder nada menos que imperial e extremamente concentrado.

“A queda de Huang, da Nvidia, foi como se Fernão de Magalhães saísse do desbravamento global”

As empresas americanas conservam a vantagem tecnológica, por uma pequena distância, mas também as barreiras criadas pela democracia: o povo tem algo a dizer — e isso pode pesar contra, como no caso dos data centers que ninguém quer ver brotar em seu pedaço, problema que não existe na China.

Continua após a publicidade

Alguns analistas hoje definem assim as duas correntes predominantes nos EUA em relação à IA. De um lado, os “aceleracionistas”, como o presidente Trump, propensos a liberar todo o poder da IA, contando que será a força extraordinariamente positiva para uma nova era de abundância. Elon Musk já previu um cenário de renda universal alta com a propagação em larga escala do trabalho robótico, embora admitindo que exista probabilidade de que a IA represente risco existencial para a humanidade. É esse risco que alimenta os “segurancionistas”, com os quais se alinham a Anthropic, do robô Claude, e políticos democratas, defensores de um ritmo mais cauteloso. Obviamente, é um debate que não existe na China. Os últimos acontecimentos beneficiam a potência oriental: uma espiã infiltrada na intimidade de um dos maiores propulsores da tecnologia que move a IA e as eleições desfavoráveis aos “aceleracionistas”.

A queda de Jensen Huang foi como se um Fernão de Magalhães tivesse saído fora do desbravamento global. Lembrando que o legendário navegador português rompeu com o rei D. Manuel I e entregou à Espanha mapas e segredos sobre a navegação portuguesa para lançar, em 1519, a primeira circum-navegação da Terra. Hoje, segredos e poder se medem em nanômetros.

Continua após a publicidade

Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022