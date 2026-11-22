O mundo novo: do nano ao macro
O poder se transforma com a força motriz da inteligência artificial
É como se vivêssemos na época dos grandes descobrimentos, quando a fantástica tecnologia das caravelas proporcionou a velocidade e o alcance que incorporaram ao mundo conhecido pelos europeus um novo continente, desencadeando transformações que nos trouxeram até aqui. E o “aqui”, e agora, é movido por artefatos de 5 nanômetros — já foi feita a seguinte comparação para dar uma ideia do que isso significa: nossas unhas crescem 1 nanômetro por segundo. Um único microchip avançado da Nvidia, a empresa que revelou, pelos motivos errados, como está progredindo a corrida tecnológica pela inteligência artificial (IA), pode custar 70 000 dólares. Os data centers mais complexos usam até dezenas de milhões desses artefatos.
Quando caiu o mundo de Jensen Huang, obrigado a pedir demissão por ter se relacionado com uma empresária que desviava para a China os chips embargados pelos EUA, também caiu a ficha para os leigos da extensão e da escala dos elementos envolvidos na corrida pela IA entre as duas potências. Num mundo em que o poder era movido por megatons, a capacidade de destruição das armas nucleares, o futuro da humanidade está sendo decidido por nanômetros. Mais curiosamente ainda, não são políticos e generais os únicos atores relevantes nessa disputa. O papel preponderante é ocupado pelo punhado de gênios da alta tecnologia que criaram as empresas sem as quais o mundo literalmente para. Mais do que os cargos na estrutura política ou as estrelas nos ombros dos generais, contam os gigantes das big techs. A tecnologia virou um poder nada menos que imperial e extremamente concentrado.
“A queda de Huang, da Nvidia, foi como se Fernão de Magalhães saísse do desbravamento global”
As empresas americanas conservam a vantagem tecnológica, por uma pequena distância, mas também as barreiras criadas pela democracia: o povo tem algo a dizer — e isso pode pesar contra, como no caso dos data centers que ninguém quer ver brotar em seu pedaço, problema que não existe na China.
Alguns analistas hoje definem assim as duas correntes predominantes nos EUA em relação à IA. De um lado, os “aceleracionistas”, como o presidente Trump, propensos a liberar todo o poder da IA, contando que será a força extraordinariamente positiva para uma nova era de abundância. Elon Musk já previu um cenário de renda universal alta com a propagação em larga escala do trabalho robótico, embora admitindo que exista probabilidade de que a IA represente risco existencial para a humanidade. É esse risco que alimenta os “segurancionistas”, com os quais se alinham a Anthropic, do robô Claude, e políticos democratas, defensores de um ritmo mais cauteloso. Obviamente, é um debate que não existe na China. Os últimos acontecimentos beneficiam a potência oriental: uma espiã infiltrada na intimidade de um dos maiores propulsores da tecnologia que move a IA e as eleições desfavoráveis aos “aceleracionistas”.
A queda de Jensen Huang foi como se um Fernão de Magalhães tivesse saído fora do desbravamento global. Lembrando que o legendário navegador português rompeu com o rei D. Manuel I e entregou à Espanha mapas e segredos sobre a navegação portuguesa para lançar, em 1519, a primeira circum-navegação da Terra. Hoje, segredos e poder se medem em nanômetros.
Publicado em VEJA de 20 de novembro de 2026, edição nº 3022