O massacre de Trump: qual será o preço eleitoral das condenações?

Giro VEJA - quinta, 30 de maio

Com aprovação em queda, Lula volta esforços a medidas para o RS

Com índices de aprovação em queda, Lula tem centrado esforços para entregar medidas de socorro ao Rio Grande do Sul. O governo federal começou a pagar nesta quinta-feira, 30, o auxílio de 5.100 reais para famílias atingidas pela chuvas das últimas semanas. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também confirmou que serão comprados 2.000 imóveis para atender os desabrigados. As iniciativas do governo federal ao estado são os destaques do Giro VEJA.