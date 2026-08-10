Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

O legendário Mossad passa por mudanças depois de plano fracassado

Usar curdos do Iraque e até o ex-presidente Ahmadinejad para derrubar o regime iraniano não deu certo e serviço de inteligência é remodulado

Por Vilma Gryzinski 10 ago 2026, 07h16
Grupo de homens jovens em uniformes militares camuflados, com lenços pretos no pescoço e fuzis, marchando com bandeiras do Curdistão ao fundo
Combatentes curdos Peshmerga afiliados ao PAK treinam perto de Erbil, no Iraque, em 18 de janeiro de 2026. (Ethan Swope/Getty Images)
Continua após publicidade
O legendário Mossad passa por mudanças depois de plano fracassado Priorizar nos meus resultados Google

“Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança”. Esse é o lema do Mossad, tirado do Livro dos Provérbios, uma ironia considerando-se que a “multidão de conselheiros” criou um plano de ambição quase alucinada para derrubar o regime iraniano no início da campanha militar conjunta com os Estados Unidos.

Não deu certo. O plano envolvia curdos iraquianos que entrariam no Irã e insuflariam seus irmãos locais a se rebelar. Mais delirantemente ainda, o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad foi incluído na trama depois de se encontrar em pessoa, em Budapeste, numa conferência de fachada, com o chefe do Mossad na época, David Barnea. Num país rebelado, ele seria colocado na presidência de novo, na inacreditável condição de agente israelense (não deu certo e não se sabe o que aconteceu com Ahmadinejad).

Se tivesse dado certo, seria a mais ousada operação de inteligência de todos os tempos. O Mossad sairia coberto de glórias. Como não deu, instaurou-se um clima de amargura e acusações em off, empurrando a culpa para os americanos.

Siga

“Explicação”: Donald Trump deu ouvidos ao presidente da Turquia, Recep Erdogan, e não autorizou o envolvimento dos curdos. A Turquia tem seus próprios problemas com a minoria étnica, que sonha com um território autônomo reunindo, num Curdistão independente, nacos dos três países onde se espalha, Turquia, Irã e Iraque. É obviamente uma heresia para os governos centrais desses países. Erdogan tem uma conhecida influência sobre Trump, que sempre o cobre de elogios.

Continua após a publicidade

INIMIGO DO MEU INIMIGO

A vitória tem muitos pais, mas a derrota é órfã: o plano obviamente foi aprovado pelo governo israelense. Como não deu certo, seus principais autores foram tirados dos cargos-topo do Diretório de Inteligência e da Divisão Iraniana logo depois da posse do novo diretor do Mossad, Roman Gofman.

Reportagens no New York Times e no site Ynetnews já deram detalhes sobre o plano, mas ainda não há explicações para os detalhes da tentativa de cooptação de Ahmadinejad, um dos maiores inimigos de Israel, tendo chegado a promover um repugnante concurso internacional de charges para negar o Holocausto. A possibilidade de voltar ao poder teria sido uma tentação grande demais para o ex-presidente? Israel seduziu um adversário desse nível?

O uso de combatentes curdos é menos misterioso. Israel cultiva boas relações com líderes da minoria étnica, principalmente no Iraque. Todas as partes são guiadas pelo princípio de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo.

Continua após a publicidade

O objetivo de mudar o regime iraniano “era tão vasto — alguns diriam megalomaníaco — que exigia a alocação de imensos recursos e envolvia graves implicações regionais”, segundo o Ynet.

PAGERS EXPLOSIVOS

Em vários sentidos, é possível dizer que tanto os Estados Unidos quanto Israel foram vítimas de seu próprio sucesso. Os americanos, por causa da sensação de vitória e invulnerabilidade que a fulminante captura de Nicolás Maduro propiciou. Os israelenses foram embalados por sentimentos semelhantes depois da “guerra dos doze dias”, no ano passado, quando uma enorme mobilização de inteligência, com agentes iranianos e israelenses, expôs a bombardeios muitos alvos que pareciam inexpugnáveis no Irã.

O Mossad também tem um histórico de operações legendárias, incluindo a captura do carrasco nazista Adolf Eichmann (abduzido em Buenos Aires, julgado e executado em Jerusalém); a caçada implacável aos terroristas que sequestraram e mataram integrantes da delegação israelense na Olimpíada de Munique, em 1972; e, mais recentemente, o incrível caso dos pagers especialmente fabricados que explodiram nas mãos de integrantes do Hezbollah no Líbano. Em julho de 2024, agentes a serviço do Mossad esconderam uma bomba debaixo da cama de Ismail Haniyeh, líder do Hamas que estava numa fortaleza destinada a hóspedes ilustres em Teerã para a posse do atual presidente, num assassinato quase inacreditável. Horas antes, havia compartilhado a fileira das autoridades com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Continua após a publicidade

O fracasso da operação para a mudança de regime no Irã aumenta a sensação de que muitas coisas deram errado para Israel. Até o Mossad, que cultiva a imagem de ousadia e desafio ao senso comum com suas ambiciosas operações, saiu mais do que chamuscado.

Irá o governo de Benjamin Netanyahu ser castigado nas urnas na eleição de 27 de outubro próximo? As pesquisas no momento ainda são inconclusivas e a fragmentação dos partidos não permite bater o martelo sobre o que pode acontecer. Mas a frustração do eleitorado só aumenta. Se até o Mossad, do qual tantos israelenses se orgulham pela aura de ousadia e implacável eficiência, pode fracassar rotundamente, é mais um motivo para o sentimento generalizado de que as coisas não vão bem para o país. A próxima crise é de tirar o fôlego: Israel no caminho de colisão com os Estados Unidos, nada menos do que isso, por causa da divergência total sobre a próxima fase em Gaza. Netanyahu já disse que o exército só sai das áreas que ocupa com a comprovação de que o Hamas está entregando as armas, não concomitantemente. É mais um momento de altíssimo risco para o país.

Publicidade
TAGS:
Governo do Irã
Iraque
Oriente Médio
Teerã
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).