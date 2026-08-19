É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

O jogo pesado de Kushner: um dia com o Hamas, outro com Netanyahu

Genro do presidente negocia para fazer o impossível e forçar inimigos a grandes concessões que possibilitem uma real acomodação em Gaza

Por Vilma Gryzinski 19 ago 2026, 06h31
Jared Kushner, homem branco de terno azul-marinho e gravata, fala em um púlpito escuro com o selo presidencial dos EUA, gesticulando com a mão direita e usando um anel preto e uma pulseira vermelha. Ele tem a boca aberta, expressando fala, em um ambiente com iluminação azulada
Jared Kushner - 22/01/2026 (Chip Somodevilla/Getty Images)
Continua após publicidade
O jogo pesado de Kushner: um dia com o Hamas, outro com Netanyahu Priorizar nos meus resultados Google

Benjamin Netanyahu era tão próximo da família de Jared Kushner que um dia o jovem precisou ir dormir no porão para que o político israelense passasse a noite em seu quarto. Hoje, o genro do presidente Donald Trump precisa forçar a mão do primeiro-ministro com mil malabarismos para conseguir tirar do papel um plano, em princípio, simplesmente irrealizável: fazer o Hamas se desarmar e entregar o governo de Gaza a uma entidade neutra, em troca da retirada das forças israelenses das áreas do território que continua a ocupar e da reconstrução do território.

Dessa nova fase do plano depende o avanço real rumo a uma pacificação verdadeira. Por qualquer critério, é completamente impossível. Mesmo enfraquecido, como o Hamas abriria mão de sua própria razão de existir, que é a resistência armada a Israel? E como Israel vai entregar territórios que podem voltar a ser usados como base para novos ataques ao estilo do que matou 1. 200 pessoas em 7 de outubro de 2023.

Bons negociadores têm que fechar os ouvidos à palavra impossível. É isso que Kushner tem feito. O processo inclui até uma moderada troca de elogios com o Hamas, com quem se reuniu no Egito durante o fim de semana. O que ofereceu? Pragmatismo. Informou uma fonte do site Axios: “Kushner disse a eles que não há espaço para negociação na questão do desarmamento, mas se eles fizerem avanços reais, os Estados Unidos farão o máximo para que Israel tome medidas recíprocas”.

Siga

É uma promessa arriscada: por mais que os americanos tenham instrumentos para influenciar Israel, não têm poderes mágicos. As pressões por concessões pegam muito mal em Israel, em todas as esferas políticas, não apenas nos setores identificados com Netanyahu. E o primeiro-ministro tem uma eleição a enfrentar em 27 de outubro. Não pode parecer que põe em risco a segurança de Israel em troca do apoio americano. Uma fonte israelense usou a expressão “politicamente problemático”. Outro ponto irrenunciável para Israel: a “caça” a todos os terroristas que participaram do 7 de outubro. Entrou em Israel e matou judeus ou tomou reféns, será morto, é o princípio da coisa. Cerca de 1. 500 já foram mortos nessa grande operação de vingança que Israel não pretende interromper.

Continua após a publicidade

‘GANHA-GANHA’

Kushner tem que manter o otimismo. “Pode haver progresso em questão de apenas 30 dias, começando com a retirada de algumas armas”, afirmou. Túneis usados pelo Hamas em Gaza começariam a ser desativados dentro de 60 a 90 dias.

A primeira fase do plano, com o desarmamento mesmo que parcial, abriria caminho ao início da reconstrução de Gaza, o que seria uma formidável vitória para a pacificação e traria algum consolo para uma população maltratada.

Continua após a publicidade

Como negociador profissional, Kushner vende sua ideia aos recalcitrantes israelenses como “uma situação ganha-ganha” em que o Hamas efetivamente começa a se desarmar em 60 a 90 dias ou “Israel terá muito mais apoio dos Estados Unidos e de outros para ir e terminar o serviço”.

Tudo joga contra Jared Kushner e o plano algo irrealista para o qual tenta atrair inimigos extremos, usando táticas do mercado imobiliário de Nova York, onde se formaram tanto Donald Trump quanto sua própria família.

Continua após a publicidade

Se der certo, contra todas as expectativas, aquele Nobel da Paz que Trump cobiça deveria ir para seu genro milionário que entrou no jogo mais difícil do mundo e parece imune a todos os obstáculos que se erguem a sua frente. Sem nenhuma formação diplomática, ridicularizado por adversários políticos como um amador sem noção, ele tem seguido em frente. Aos 46 anos, pode ter que se confrontar com o homem a quem cedeu o quarto na adolescência. Mas se não for ele, quem o fará?

A compensação – garantias permanentes de segurança para Israel, justiça e dignidade para os palestinos – é simplesmente gigantesca. Vale até ouvir insinuações de que é um judeu traidor, como já se fala nas franjas mais extremas dos ultrassionistas.

Publicidade
TAGS:
Benjamin Netanyahu
Donald Trump
Estados Unidos
Faixa de Gaza
Guerra Israel-Hamas
Hamas
Israel
Oriente Médio
Palestina
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).