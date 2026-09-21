O fantasma de Diana: Charles ainda pena à sombra da mulher rejeitada

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A morte da Princesa Diana, há quase 30 anos, ainda mobiliza. O irmão dela, Charles Spencer, reacende a polêmica ao afirmar que o Rei Charles (então príncipe) ficou exultante com a tragédia e disse não amá-la antes do casamento. O Palácio de Buckingham nega veementemente, mas o fantasma de Diana segue assombrando o monarca.

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Os dois Charles da vida de Diana estão numa guerra de palavras — e elas continuam a ferir, mesmo que a chocante morte da princesa, que no ano que vem completa trinta anos, já tenha perdido sua capacidade de mobilizar multidões. Diana continua a ser um marco grande na memória nacional e a contrariar o ex-marido por ter dito “vamos nos esquecer dela logo mais”, a frase “monstruosa” que Charles Spencer conta ter ouvido do ex-cunhado.

O irmão caçula de Diana também afirmou que seu xará e ex-cunhado ficou “embevecidamente exultante” com a morte da mulher que pairava sobre seus planos de se casar com aquela a quem realmente amava, Camilla, hoje a rainha consorte.

É uma afirmação pesada, que levou o rei a transgredir a política de nunca comentar o que falam sobre ele. Numa nota magnificamente escrita, com aquela linguagem de quem enfia o punhal com a maior elegância, o Palácio de Buckingham desferiu: “Sua Majestade tem consciência de que a dor do luto fraterno pode anuviar a razão, afetar o julgamento e tingir a memória”. Ou seja, um desmentido radical.

Spencer reafirmou tudo e deu detalhes sobre o telefonema que coloca no contexto a conversa: os dois haviam divergido sobre a presença dos dois filhos de Diana, então com apenas 15 e 12 anos, no cortejo fúnebre. Segundo uma interpretação da época, Charles queria a presença dos filhos como uma espécie de escudo protetor: temia ser alvo de vaias e até de ataques físicos de um público revoltado com a morte de Diana, atribuída à forma como ele a negligenciou, humilhou e por fim descartou.

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O CANTO DO CISNE

O tempo amainou muito dessa reação visceral da época, mas o fato é que, 29 anos depois da morte de Diana num acidente de automóvel em Paris propiciado por um namorado desmiolado, que colocou um motorista bêbado para tentar despistar os paparazzi, Charles ainda não se livrou do fantasma da princesa.

Ele conseguiu se casar com Camilla, como queria, depois se tornou rei num ambiente sem turbulências e desfruta de um nível razoável de aprovação. Mas toda vez que o nome de Diana reaflora, como agora com o livro do irmão (O Canto do Cisne: Diana, Minha Irmã), sobem juntos os sentimentos de condenação a Charles. Acrescentados de detalhes novos de fazer virar o estômago dos admiradores de Diana: antes do casamento, segundo o conde Spencer, Charles disse que estava feliz por se casar, mas não era apaixonado por ela. Que marido diz uma coisa dessas?

Junto com a comiseração que a tragédia de Diana sempre evoca, também vêm as fontes anônimas do entorno do rei. A princesa era extremamente instável, não conseguia entender seu papel no esquema das coisas (aceite um casamento de fachada e deixe Charles curtir com Camilla), tinha seus próprios amantes e se envolveu com figuras discutíveis, como Mohamed Fayed, o milionário egípcio que arranjou para seu filho, Dodi, preencher as carências de Diana, culminando na tragédia de Paris. Segundo Spencer relata ter ouvido de Diana, Fayed, cujos abusos sexuais em série foram conhecidos mais tarde, também passou a mão nas nádegas da princesa e disse que “no Egito, os sogros têm prioridade”.

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O ETERNO RETORNO

Em parte, pelo menos, a versão negativa de Diana tem laços com a verdade. Mas deixa de lado o ciúme corrosivo que Charles tinha da popularidade da esposa, o carisma dela e sua capacidade de ter um canal direto com milhões de pessoas, às quais aparecia como o protótipo da princesa: linda, elegante, bondosa, sem a armadura de distanciamento dos membros da família real e preocupada com os desvalidos.

“Eu estou falando a verdade”, disse Charles Spencer à BBC sobre as palavras chocantes que afirma ter ouvido do monarca, então príncipe de Gales. Segundo Spencer, era a segunda vez que ele falava com Charles pelo telefone e, nas circunstâncias conturbadas cercando a morte da irmã, estava totalmente focado na conversa. Disse ter contado o episódio a familiares e amigos.

Existe nesse caso um fator que é mais difícil de perceber para os leigos em aristocracia: Charles Spencer é conde, tem fabulosas propriedades, um castelo de sonho e um título mais antigo do que o dos monarcas da atual dinastia britânica, alemães pela linhagem paterna da casa de Saxe-Coburgo-Gotha que mudaram o nome para Windsor quando um primo encrenqueiro, o Kaiser Guilherme, desencadeou a I Guerra Mundial.

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Diana se casou usando a tiara da família e foi enterrada numa ilhota em Althorp, a fabulosa sede do condado da família Spencer. De alguma maneira, é como se fosse uma história dos tempos pré-medievais, quando os nobres ainda podiam desafiar o monarca. Na cerimônia fúnebre, o irmão fez um discurso extremamente hostil – e bem escrito – à família real pelo tratamento dado a Diana. Agora, retoma a atitude beligerante com revelações sobre o rei e sua perspectiva sobre a irmã. “Como historiador, é minha obrigação fazer isso”, justificou.

Às voltas com a complicada volta do filho Henry à Inglaterra, Charles está tendo que viver o eterno retorno da história de seu infeliz e fracassado casamento com Diana. E por culpa dele, segundo o tribunal da opinião pública. É um carma do qual não se livra.