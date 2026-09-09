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O “Bukele da Suécia”: com mão dura, primeiro-ministro reduziu crime

E, obviamente, tudo dentro da lei, com a diferença que a leniência com os membros de organizações criminosas passou para a história

Por Vilma Gryzinski 9 set 2026, 06h47
Homem de meia-idade, cabelos castanhos e óculos redondos dourados, sorri amplamente olhando para frente, com rugas nos olhos e bochechas. Veste camisa social branca, com pessoas desfocadas ao fundo
Kristersson: redução da maioridade penal num país onde criminosos têm múltiplos benefícios (Kristian Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto/Getty Images)
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O “Bukele da Suécia”: com mão dura, primeiro-ministro reduziu crime Priorizar nos meus resultados Google

“Nada disso teria sido possível se tivéssemos recuado cada vez que fomos criticados por ter ido longe demais. Conseguir resultados exige abordagens inteiramente novas. É isso que fizemos”. Assim o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, definiu, em tom apenas ligeiramente triunfal, uma vitória que muitos governantes consideram impossível: reduzir significativamente a criminalidade.

Na Suécia, crimes de tráfico e correlatos, com as consequentes guerras entre bandos, são praticados esmagadoramente por imigrantes que entraram no país em busca dos múltiplos benefícios do Estado de bem-estar social e acabaram reproduzindo as condições atrozes imperantes nos lugares dos quais fugiam.

Kristersson deu uma de Nayib Bukele, o presidente salvadorenho venerado por políticos da direita latino-americana: endureceu a legislação para os criminosos, reduziu a maioridade penal para 14 anos para atingir o uso de menores como pistoleiros das gangues, aumentou as verbas e a capacidade de interceptação para a polícia. Sem nada dos escorregões institucionais do salvadorenho — tanto que ele pode até perder a eleição do próximo domingo.

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Resultado: desde 2022, quando assumiu o governo de centro-direita, com apoio da direita mais nacionalista, houve uma queda de 80% nos tiroteios entre gangues. As mortes nessas disputas territoriais pelo tráfico caíram de 68 para 12. A redução nos episódios foi de 391 para 48. “Um raro exemplo na Europa”, elogiou o Financial Times.

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METADE DO PLANETA NA FILA

Como estamos falando da Suécia, houve também programas sociais integrados para oferecer “portas de saída” aos jovens em risco de serem cooptados pelo crime. Paralelamente, acabaram as vantagens de redução de pena a criminosos com idade entre 18 e 20 anos. Recrutar menores se tornou um crime específico e estritamente monitorado em aplicativos como Snapchat e TikTok.

O governo de direita, com o apoio da maioria parlamentar, também controlou a imigração procedente majoritariamente de países do Oriente Médio e da África, aumentando as exigências e restrições. Foram 4,2 mil pedidos de asilo neste ano, contra 160 mil no auge da crise de migração, em 2015.

A Suécia sempre foi extremamente aberta a exilados políticos, acolhendo foragidos das ditaduras latino-americanas e outros perseguidos. A situação mudou quando metade do planeta passou a fazer fila para entrar em países ricos da Europa. Demorou para cair a ficha: hoje, um terço da população tem origem estrangeira. A maioria se adapta e faz bom uso das condições incomparáveis. Um exemplo de sucesso: os iranianos fugidos dos rigores do regime islâmico são, em geral, considerados ótimos profissionais e bem integrados à cultura sueca.

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As gangues prosperam entre turcos, curdos, somalianos, etíopes e albaneses. Duas quadrilhas, Foxtrot e Rumba, são praticamente responsáveis pela maioria dos crimes. Uma é chefiada por um curdo da Turquia e outra por um turco-sueco. Agir contra elas foi essencial no plano de Kristersson para derrubar a criminalidade.

EFEITO CHURCHILL

“Na Suécia, tudo o que você possa desejar como imigrante é oferecido de bandeja”, escreveu na Spectator o iraniano-sueco Atbin Moayedi. “Existe um excelente sistema de saúde, aulas de língua, habitação, serviços sociais e benefícios. Educação, refeições escolares (antes e depois da escola também) e lugares na universidade, com uma bolsa para as despesas daqueles que não podem bancar o ensino superior”.

Muitos suecos não entenderam durante anos como toda a generosidade de seu sistema social era explorada ou traída pelos que preferiam o crime. Muitos vizinhos nórdicos, com sistemas semelhantes, achavam que a Suécia era um caso perdido: em nome de uma ingênua disposição a fazer o bem, havia deixado o mal prevalecer. Cidades como Malmö viraram um exemplo de deterioração e criminalidade.

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Até que surgiu um “Bukele”, um político nada demagógico como Kristersson, que resolveu assumir o combate a ele. Está funcionando — e, mesmo que ele perca a eleição, é difícil imaginar um retrocesso nas políticas que estão dando certo. Se houver, sempre haverá as urnas para castigar os responsáveis. Existe quem atribua uma derrota de Kristersson ao “efeito Churchill”, uma guinada à centro-esquerda depois que a guerra é ganha.

Contra o crime, obviamente, a guerra tem que ser permanente. E muitos governantes deveriam conhecer melhor como a Suécia conseguiu várias vitórias nela.

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