🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

Nova safra de radicais americanas: são as mulheres mais de esquerda

Políticas esquerdistas se destacam nas próximas eleições para o Congresso americano e onda favorece candidatura presidencial de Alexandria

Por Vilma Gryzinski 6 jul 2026, 07h30
Mulher jovem, de pele clara e cabelo escuro preso, sorri amplamente com a boca aberta, olhando para cima e para a direita, enquanto fala em um microfone. Ela veste um blazer escuro e um colar fino. O fundo é preto
Veterana socialista: a deputada Alexandria tem uma boa cotação para disputar a presidência // (Matthew Hatcher/Getty Images)
Continua após publicidade
Nova safra de radicais americanas: são as mulheres mais de esquerda Priorize VEJA no Google

“O país está à beira da revolução política pela qual lutamos durante tanto tempo”, comemorou o veterano senador Bernie Sanders, que nem se dá mais ao trabalho de disfarçar os ímpetos revolucionários. Aos 84 anos, ele vê motivos reais de euforia: uma nova safra de jovens mulheres que estão conquistando eleições primárias para se candidatar como deputadas pelo Partido Democrata, sigla que usam, embora todas sejam de extrema esquerda. O movimento pendular da política, com um Donald Trump bem à direita, pode acabar contribuindo para o que parecia impossível: a precursora do radicalismo feminino, Alexandria Ocasio-Cortez, ganhar a candidatura presidencial. Atualmente ela tem o apoio de 26% dos eleitores democratas, um número sólido, com espaço para crescer.

As outras políticas em ascensão têm todas um perfil parecido com o de AOC: estão na faixa dos 30 anos, falam como o mais radical líder de centro acadêmico – normal, pois foram doutrinadas nas universidades – e pertencem a minorias étnicas. São nomes novos que surgiram subitamente no universo político.

Darializa Avila Chevalier, descendente de dominicanos negros, deletou postagens antigas incentivando “tomar os meios de produção” e elogiando o fuzilamento da família imperial russa – “gente que os bolcheviques puseram no liquidificador tipo por 90 minutos”. Mas mantém o apoio à abolição não só da polícia, mas de toda e qualquer prisão.

Siga

Parece infantil, mas só para quem não conhecer a linguagem de alguém que está fazendo pós-graduação em sociologia há sete anos.

Continua após a publicidade

AS URNAS CONFIRMAM

Outra socialista democrática, Melat Kiros, que ganhou a candidatura pelo estado do Colorado, já disse que o massacre de 1,2 mil pessoas em Israel, em 7 de outubro de 2023, foi “a consequência inevitável do apartheid”. A família dela é da Etiópia, país que já teve um dos regimes comunistas mais radicais do mundo, responsável, entre outras desgraças, pela coletivização do campo que provocou uma fome de consequências catastróficas.

Quem acompanha os debates políticos pelas redes já conhece bem o perfil: mulheres jovens com ideias tão esquerdistas que parecem inventadas. Além de Alexandria, descendente de porto-riquenhos, jogam nesse campo atualmente, Ilhan Omar (Somália) e Rashida Tlaib (filha de palestinos). Em lugar de celebrarem o país onde tiveram tantas oportunidades, dedicam-se a abominá-lo e a promover a “revolução” de que falou Bernie Sanders.

As urnas confirmam a tendência esquerdista também entre o público. Em 2024, 54% dos homens votaram em Donald Trump, contra 44% para Kamala Harris (mãe indiana, pai jamaicano). O voto feminino foi exatamente o inverso. Entre as mulheres negras, o apoio a Kamala foi de 92%, contra 7% para Trump.

Continua após a publicidade

Uma pesquisa Datafolha da semana passada mostra resultados parecidos no Brasil: 50% dos homens se declaram de direita, contra 33% de esquerda. Entre as mulheres, os números são de 44% à esquerda e 37% à direita.

Tradicionalmente, a explicação para o voto mais à esquerda das mulheres é que estas, como mães, são mais vulneráveis e dependentes de benefícios sociais, enquanto os homens tendem a valorizar mais o trabalho e o esforço próprio. Obviamente, é uma explicação simplificadora, mas com vasos conectantes com a realidade.

Continua após a publicidade

MISÓGINOS E AGRESSIVOS

Acrescentem-se as questões comportamentais, como o desdobramento das ideias feministas contemporâneas, com a tendência a afastar e até discriminar os homens, o que empurra uma fatia dos jovens para os braços de influenciadores misóginos e agressivos.

Curiosamente, a ascensão das mulheres esquerdistas coincide com uma safra consolidada de líderes direitistas em países europeus, como a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, a presidenciável francesa Marine Le Pen (sua candidatura será definida esta semana), a alemã Alice Weidel, que concilia a vida assumida como lésbica com o partido mais à direita de todos, e a britânica Kemi Badenoch, a melhor porta-voz do pensamento conservador de raiz, sem nada de componentes fascistóides, atualmente em ação no mundo político.

Irá Alexandria Ocasio Cortez ser um contrapeso de esquerda nos Estados Unidos? Terá chances contra um candidato republicano? Como seria um debate entre ela e JD Vance, o possível candidato presidencial da direita? E iria Donald Trump transmitir o poder a ela, no caso de vitória? São questões que pareciam impensáveis há algum tempo atrás.

Continua após a publicidade

Bem pouco tempo, por sinal.

Publicidade
TAGS:
esquerda
Estados Unidos
Partido Democrata
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).