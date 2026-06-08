Netanyahu: atritos com Estados Unidos e novos ataques do Irã

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Benjamin Netanyahu desafia abertamente Donald Trump ao retaliar o Irã, intensificando a crise no Oriente Médio. O primeiro-ministro israelense parece sabotar um acordo EUA-Irã e enfrenta pressões internas e externas. Descubra os bastidores de uma relação aliada em frangalhos e as implicações dessa escalada.

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Estará Benjamin Netanyahu sabotando deliberadamente um acordo dos Estados Unidos com o Irã? Poderá o cessar-fogo voltar a ser um incessante fogo? São possibilidades em aberto. Pela lógica da guerra, Israel não poderia deixar de retaliar ao ataque frustrado do Irã – indo explicitamente contra Donald Trump, quando mandou o país não responder.

+ Os novos ataques entre Irã e Israel e a escalada da guerra no Oriente Médio

É mais um passo numa escalada nada silenciosa de atritos entre os dois líderes, precedido por declarações anônimas de fontes do Pentágono e os contínuos ataques de Israel ao Hezbollah no Líbano, prejudiciais ao objetivo do presidente americano de fazer logo um acordo com o Irã. São sinais de que as coisas não vão nada bem entre os dois aliados.

É uma situação complexa para o primeiro-ministro israelense. A guerra com o Irã, que inicialmente concretizou seu sonho de uma ação conjunta com os Estados Unidos, não propiciou os objetivos mais desejados. Nem o regime teocrático fundamentalista caiu nem dá para afirmar categoricamente que o programa nuclear bélico dos aiatolás foi inviabilizado.

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Agora, ele desafiou a pressão de Trump para não reagir ao ataque iraniano, acatar o cessar-fogo no Líbano e facilitar um acordo com o Irã – três coisas que não quer fazer. Antes do novo atrito, fontes do governo americano vazaram intencionalmente a conversa por telefone em que Trump disse que, com os bombardeios no Líbano, Netanyahu estava “louco” e que ninguém mais gostava dele ou de Israel. Coisas assim não são vazadas por acaso.

RISCO EXISTENCIAL

O mais recente episódio do gênero foi o de um documento da Direção Nacional de Inteligência dizendo que a espionagem de Israel sobre os americanos havia atingindo um ponto “crítico”. É claro que todo mundo espiona todo mundo, inimigos e amigos, mas este caso tem um detalhe interessante: refere-se à espionagem das negociações indiretas com o Irã. Mostra, assim, que os Estados Unidos estão mantendo Netanyahu no escuro – intencionalmente, claro.

Analistas do Telegraph comentaram que “Netanyahu levou Trump à guerra com o Irã. Agora, não deixa que ele acabe com ela”.

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“Para Benjamin Netanyahu, um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã que deixe a República Islâmica intocada e livre para reconstruir representa um risco existencial. Esta perspectiva, mais do que qualquer outra coisa, explica por que o primeiro-ministro ordenou uma rápida escalada nos ataques ao Líbano nos últimos dias”.

Para qualquer outro líder israelense, haveria reações internas positivas ao quadro atual, com o Hamas arrasado em Gaza, o Hezbollah seriamente abalado no Líbano e o Irã com a economia e o complexo industrial-militar sofrendo um retrocesso de anos, mas para Netanyahu os padrões são outros: se ele não aparece como vencedor, inevitavelmente aparece como perdedor.

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INSTINTOS CONTRARIADOS

Netanyahu continua a ter uma aprovação sólida, por encarnar um líder disposto a tudo para defender Israel, mesmo que com erros crassos como o espantoso despreparo do sistema de defesa diante da invasão de 7 de outubro de 2023, mas pela primeira vez surgiu uma pesquisa dando 62 deputados para partidos de oposição nas próximas eleições. É uma maioria mínima, de apenas um voto, mas pode indicar uma tendência.

A oposição teria que mostrar muita capacidade de fazer alianças políticas – além de conciliar os dois nomes que têm mais probabilidade de liderar um futuro governo de coalizão, Naftali Bennett e Gadi Eisenkot, um ex-comandante do Estado Maior das Forças Armadas que, na reserva, entrou para a política, onde ainda tem muito a aprender sobre como conduzir a guerra com outros meios.

Além das críticas tradicionais da esquerda, Netanyahu também tem levado pancada de nomes da direita, sob a acusação de ser muito subserviente aos Estados Unidos – isso ajuda a explicar por que desafiou Trump diretamente com a retaliação ao Irã. Deixar passar em branco esse tipo de agressão contrariaria todos os instintos nacionais.

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Agora, Netanyahu está na na posição de apanhar por todos os lados, inclusive dos americanos, por não fazer tudo o que querem, e de aliados em Israel, por, ao contrário, ceder demais. “Ele não tem escolha. Eu dou as cartas”, disse Trump, nada diplomaticamente, sobre Netanyahu e a exigência de não retaliar o Irã. Não foi obedecido. Imaginem o impacto se a relação com os Estados Unidos azedar ainda mais.