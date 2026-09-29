Netanyahu acuado por relatos de que foi avisado sobre ataque do Hamas

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Benjamin Netanyahu fez uma viagem secreta aos Emirados Árabes Unidos para pedir ao xeque Mohamed Bin Zayed que desmentisse um suposto alerta prévio sobre o ataque do Hamas em 7 de outubro. A informação, publicada por veículos como Haaretz e Wall Street Journal, expõe o primeiro-ministro a forte pressão eleitoral e política.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Parece inacreditável o que está escrito acima: o primeiro-ministro de Israel pede a um príncipe árabe que o ajude a negar uma informação devastadora, a de que havia sido avisado sobre preparativos do Hamas em Gaza para desfechar um grande ataque – exatamente o que aconteceu em 7 de outubro de 2023.

Apesar do aspecto surreal, foi exatamente o que aconteceu. Benjamin Netanyahu fez uma viagem secreta no domingo para um encontro no aeroporto com o xeque Mohamed Bin Zayed, conhecido como MBZ, que é presidente dos Emirados Árabes Unidos, um dos quais, Abu Dhabi, ele governa. Os Emirados estabeleceram relações com Israel quando tudo parecia levar a um grande acordo no Oriente Médio, agora destroçado pela ação devastadora do Hamas e a reação mais letal ainda de Israel.

Como é difícil guardar um segredo dessas proporções, logo circularam notícias sobre a viagem e seu motivo: pedir a MBZ que desminta a informação de que havia alertado o primeiro-ministro, apenas dias antes do 7 de outubro, sobre preparativos do Hamas para uma grande operação. Quem sustenta isso, num livro publicado no início do mês, são dois jornalistas do Haaretz. O jornal de esquerda execra Netanyahu, mas assim funcionam as coisas na democracia: são os adversários, nos partidos e na imprensa, os maiores fiscais dos políticos no poder.

Outros meios importantes mencionaram o alerta do xeque MBZ e também do chefe do serviço de inteligência do Egito, Abbas Kamel, segundo consta de reportagem do Wall Street Journal. A revista The Atlantic deu outros detalhes, inclusive sobre uma visita pessoal de Kamel a Netanyahu.

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MARCA NA BIOGRAFIA

Qual teria sido o argumento do primeiro-ministro? Especulação: ele não queria desfechar nenhuma grande ação contra Gaza para não atrapalhar o processo de normalização com a Arábia Saudita.

Explica alguma coisa?

É difícil bater o martelo, mas não elucida a maior dúvida de todas: como Israel, um país com os mais sofisticados e alertas serviços de vigilância e espionagem, foi pego tão de surpresa pelo ataque em massa que matou 1,2 mil pessoas.

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Obviamente, se Netanyahu tivesse sido convencido pelos alertas, agora noticiados, agiria preventivamente, embora, ao contrário da imagem propagada, ele sempre tenha optado por seguir caminhos relativamente moderados, possivelmente com base na ilusão de que poderia controlar as reações do Hamas.

Não fez nada, e a inação é uma marca devastadora em sua biografia. Os adversários políticos exploram isso, ainda mais no clima incandescente que precede as eleições do próximo 27 de outubro.

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‘MENTIROSO PATOLÓGICO’

Netanyahu será punido pelos eleitores por ter deixado o país ser pego quase inacreditavelmente despreparado? Ou, com todos os defeitos, ainda é considerado um homem que protegeu Israel – e vingou o ataque, uma palavra pesada, mas que resume o espírito do conflito?

Também ainda não dá para bater o martelo. Segundo as pesquisas, o bloco do governo e o bloco da oposição estão exatamente empatados, com 52 parlamentares cada um. Mas são enormes os riscos para Netanyahu: o partido recém-criado por Gadi Eisenkot, um ex-chefe do Estado-Maior que entrou para a política (e abomina Netanyahu, a quem descreve como “mentiroso patológico”), elegeria o maior número de deputados, 23. O Likud do primeiro-ministro teria 21. Isso ajuda a explicar por que ele pegou um avião e foi pedir ajuda de Bin Zayed.

Muitas das dúvidas existenciais que persistem sobre o ataque de 7 de outubro decorrem da atitude do próprio Netanyahu, que nunca permitiu uma investigação independente sobre os terríveis fatos.

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Os eleitores israelenses responderão nas urnas. Só ainda não sabemos como.