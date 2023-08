Nem quente nem frio: Putin comeu prato morno da vingança à vista de todos

Foi bomba ou míssil?

As especulações sobre a queda na vertical do Legacy 600 onde estavam Ievgueni Prigozhin e a cúpula do Grupo Wagner se inclinam mais para a primeira hipótese, inclusive via os americanos, que tudo veem. A hipótese do míssil circulou durante alguns momentos de especulação frenética, alimentada pela foto mostrando uma parte da fuselagem do avião fabricado pela Embraer, que já foi considerado o melhor jatinho executivo do mundo, com múltiplos buracos.

Os furos são típicos dos mísseis terra-ar, que explodem um pouco antes de atingir o alvo e liberam uma salva de esferas que atravessam a fuselagem. Foi assim, ironicamente, que se comprovou a responsabilidade de russos e ucranianos pró-Rússia na queda do avião comercial da Malaysia Airlines, atingido por um BUK quando sobrevoava a Ucrânia, matando 298 pessoas, em 2014.

A responsabilidade final por esse ato hediondo deveria se estatelar na mesa de Vladimir Putin, mas, no mundo da realpolitik, esse foi mais um dos crimes internacionais, como o envenenamento de desafetos na Inglaterra, que acabaram, na prática, relevados.

Entender a natureza mafiosa dos métodos de Putin não significa chorar ou lamentar a morte de Prigozhin, como fazem alguns de seus seguidores, que cobriram de cravos vermelhos e escudos com a caveira, símbolo do Wagner, a entrada do portentoso prédio espelhado em São Petersburgo que já foi o sinal mais ofuscante do poder acumulado pelo chefe mercenário.

Que fique bem claro: Prigozhin era pior ainda do que Putin. Ordenava torturas e execuções a marretadas de “traidores. Também pregava, como outros integrantes da “linha dura”, inclusive muitos dos chamados blogueiros da guerra, a militarização total da Rússia para combater a Ucrânia, a convocação de todos os russos em idade militar e táticas muito mais agressivas. Ainda por cima, “extorquia muita gente”, resumiu um parlamentar do partido de Putin, Serguei Mironov.

O mais espantoso, concorda a maioria dos analistas, é que estivesse vivo, depois dos dias estonteantes de junho em que declarou uma “marcha pela justiça”, ocupou a cidade de Rostov e avançou em direção a Moscou – todos atos notavelmente parecidos com um golpe de estado.

Ele sabia que tinha sido rifado por Putin a partir do momento em que seu maior inimigo declarado, o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, deu um prazo para que todos os integrantes do Wagner se integrassem às Forças Armadas regulares ou fossem pacificamente para casa.

Ir pacificamente para casa não era uma opção para Prigozhin.

Mas teria um homem tão experiente, escolado na cadeia onde cumpriu pena por assalto, no tanque de tubarões dos oligarcas que disputam os favores de Putin e nas múltiplas frentes de combate onde os wagneristas se meteram, acreditado no acordo mediado pelo presidente da Belarus, Alexander Lukashenko? Teria achado que realmente Putin o perdoaria com um castigo leve, como desarticular o Wagner na Ucrânia e publicar fotos em que Prigozhin aparecia com disfarces ridículos ou em trajes íntimos?

Prigozhin continuou se comportando como se acreditasse nisso, deslocando-se entre Moscou, São Petersburgo e países africanos e divulgando eventuais vídeos nos quais exaltava seus combatentes, tão dispostos a dar a vida pela glória da Rússia.

A explosão de Prigozhin e de seus principais assessores de certa maneira sinistra restaura a ordem: quem manda em tudo, até na vida e na morte, é Putin. Um mundo em que isso não acontecesse era perigosamente desequilibrado para todos os círculos de poder abaixo dele, desde os chefões dos serviços de segurança e espionagem até os líderes militares e os oligarcas obrigados a aceitar o tanto que perderam com a invasão da Ucrânia, inclusive a vida de milionários que levavam nos melhores lugares da Europa. É melhor não circular por Londres, pela Riviera Francesa, pela Sardenha ou pelo Lago de Como, entre outros pontos favoritos, e até assimilar prejuízos, do que deixar de ser milionário. Ou, mais diretamente, vivo.

Dois meses para desfechar a vingança, depois da “marcha pela justiça”, foi um prazo relativamente curto, embora tantos se espantassem que a punição não tivesse sido imediata. Putin comeu o prato morno, mas não pelas bordas. O efeito demonstrativo do avião despencando verticalmente foi um toque de espetacularidade.

Verdadeiro ou não — e sabemos como a narrativa é importante — foi o toque da bomba supostamente acomodada num engradado de vinhos.

Até na hora de “escrever” o obituário do homem que elevou a uma posição de muito poder, talvez viciando-o na mais poderosa das drogas, Putin jogou com a imaginação de um público ainda estarrecido, num misto de elogios e críticas. “Era uma pessoa com uma trajetória complicada e cometeu erros graves na vida, mas também procurou alcançar os resultados necessários no momento em que eu pedi”.

“Até no inferno ele vai ser o melhor”, lastimou um wagnerista que chorou no memorial improvisado a Prigozhin.

Quando a hora chegar, vai ter que disputar esse lugar com Putin.