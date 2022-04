“Mulheres de Putin”: estilo matador das jornalistas que seguem o líder

Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

“Todos nós vamos morrer um dia”, disse, fatalisticamente, Margarita Simonian, uma das pessoas mais importantes da máquina de propaganda russa voltada para o exterior, como diretora de redação da RT (antigo canal Russian Today) e do Sputnik.

Ela não estava falando do destino natural de todos os seres vivos, mas sim de uma guerra nuclear, com a garantia da destruição mútua, uma possibilidade tão terrível que geralmente nem é mencionada no discurso civilizado.

A título de consolo, Simonian acrescentou: “Mas nós vamos para o céu e eles vão simplesmente bater as botas”.

A jornalista participava de um programa de televisão, um território que se tornou assustadoramente selvagem depois da invasão da Ucrânia. Até Vladimir Soloyov, o mais propagandista de Putin na televisão, ficou ligeiramente desconfortável.

Falar em guerra nuclear virou um tema frequente, mas a jornalista impressionou pela tranquilidade com que tratou o assunto, dizendo que, “conhecendo nosso líder”, sabe que é mais provável que ele “aperte o “botão” se for confrontado com a possibilidade de sair derrotado da guerra que lançou contra a Ucrânia.

No Telegram, ela foi para o mesmo rumo, mencionando o ataque ucraniano em Belgorod, do outro lado da fronteira.

“Os anglo-saxões estão conclamando publicamente a Ucrânia a levar os combates ao território russo. E dando a munição para que sigam este plano”, escreveu. “Que escolha vocês estão deixando para nós, idiotas? A destruição total do que sobrou da Ucrânia? Um ataque nuclear?”.

Margarita Simonian é agressiva, articulada e especialista em usar argumentos do tipo que o público de países ocidentais está acostumado a ver na televisão. É exatamente o mesmo perfil de Maria Sakharova, a matadora porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.

Sakharova vai para as coletivas de imprensa como quem entra numa guerra. Agora, literalmente. Além de ter mente e língua afiada, ela é bonita, alta, loira e bem vestida. Quando começou, na época do governo Obama, eram frequentes – e nada positivas – as comparações entre ela e a porta-voz do Departamento de Estado, Jen Psaki.

A americana passou por um makeover, uma levantada no visual, quando se tornou a face mais visível do governo Biden. Até cílios postiços está usando, um território onde Maria Sakharova reina há muito tempo.

A porta-voz russa, que se casou em Nova York com um minivestido branco em tempos menos conturbados, chegou a qualificar o infame bombardeio da maternidade de Mariupol como um ato de “terrorismo da informação”. Segundo sua alucinada versão dos fatos, os ucranianos estavam bombardeando a si mesmos.

“Maria Sakharova e eu tiramos nossos lenços e choramos um pouquinho”, ironizou Margarita Simonian, que é de família armênia, sobre a inclusão das duas na lista de personalidades russas sancionadas pela União Europeia.

Outra integrante do “exército feminino” de Putin é Maria Butina, que foi condenada nos Estados Unidos como agente estrangeira. Ela havia se infiltrado em organizações ultraconservadoras como a NRA, o maior lobby de defesa do porte de armas. Não é difícil imaginar uma jovem russa bem falante e de boa aparência, disfarçada de conservadora de raiz, fazendo o maior sucesso entre cavalheiros da velha direita americana.

Butina cumpriu apenas cinco meses de prisão e, de volta à Rússia, foi eleita deputada pelo partido de Putin e, por causa do inglês fluente e afiado, aparece defendendo o governo em entrevistas a televisões ocidentais.

Não é preconceito falar da aparência da ala das defensoras guerreiras de Putin – mulheres bonitas são um instrumento tradicional de propaganda ou infiltração.

As “mulheres de Putin” são profissionais de alta qualificação e optaram, por convicção, por agir como partidárias fervorosas do regime – outras tomaram um caminho diferente, como a apresentadora Lilia Glldeiva, que pediu demissão do canal NTC e saiu da Rússia depois de protestar contra a guerra.

Obviamente, todas devem ser julgadas por suas ideias.

A naturalidade com que Margarita Simonian falou que a possibilidade de “uma terceira guerra mundial é mais realista” é mais chocante justamente por vir de uma pessoa com formação tão sofisticada e experiência internacional, uma líder natural que foi convidada quando jovem a visitar os Estados Unidos. Todos os que repetem os argumentos propiciados pelos meios que ela dirige estão implicitamente do lado desta abominação moral.