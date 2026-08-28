É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Imagem Blog

Mundialista

Por Vilma Gryzinski Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.
Mundo

Monarquia encrencada: um novo rei para Noruega, rainha consorte rejeitada

Uma transição que deveria ser tranquila é tumultuada pela imagem abalada da mulher que é a consorte do próximo monarca

Por Vilma Gryzinski 28 ago 2026, 06h18
Mulher de cabelos loiros longos e ondulados, com cânula nasal de oxigênio, olha para cima com expressão serena, em fundo vermelho escuro
Rainha consorte: Mette-Marit tem doença grave, filho preso e reputação arruinada (Per Ole Hagen/Getty Images)
Continua após publicidade
Monarquia encrencada: um novo rei para Noruega, rainha consorte rejeitada Priorizar nos meus resultados Google

A Noruega é um país sem drama, sem corrupção, sem desequilíbrios, com os problemas materiais resolvidos pelo pioneiro estado de bem-estar social e as finanças garantidas pelo petróleo do Mar do Norte. A transição na monarquia, puramente representativa, sem nenhum poder fora da esfera simbólica, deveria ser tranquila: o herdeiro, agora rei Haakon, passou seus 51 anos se preparando para ocupar o lugar do pai, o rei Harald V, que morreu esta manhã.

Na vida real, está tudo tumultuado. A mulher do novo rei, com nome diferente, Mette-Marit, está arrastando o prestígio da monarquia para baixo — e isso apesar de seu próprio drama pessoal, sendo afetada por uma doença grave, a fibrose pulmonar, com alto risco de vida.

Mette-Marit vivia no mundo alternativo de Oslo e já tinha um filho quando o príncipe herdeiro se apaixonou e bateu o pé para se casar com ela. Politicamente corretíssimos, os noruegueses não ousaram reclamar e a nova princesa consorte se integrou à família real, gerou dois herdeiros, inclusive a futura rainha Ingrid Alexandra.

Siga

Tudo resolvido? De jeito nenhum. O filho do primeiro relacionamento, Marius, se revelou um crápula, do tipo que bate em mulher. Foi condenado a quatro anos de prisão por estupro da namorada e outros delitos.

Continua após a publicidade

APOIO EM QUEDA

A própria Mette-Marit se enrolou com a revelação de um relacionamento pior do que estranho: durante anos, foi “amiga” de Jeffrey Epstein, o milionário abusador que gostava de se aproximar de pessoas importantes e membros de monarquias, como o agora rebaixado ex-príncipe Andrew. As investigações nos Estados Unidos revelaram extensa troca de e-mails da agora rainha com o americano que tinha um harém de adolescentes a seu dispor. São mensagens íntimas, algumas de teor sexual. Não há pedido de desculpas, como fez Mette-Marit, que dê jeito.

O efeito sobre a opinião pública foi péssimo. Segundo uma pesquisa de opinião, o apoio à monarquia caiu de 72% em 2024 para 54%, uma perda perto de catastrófica.

Existe possibilidade de recuperação? O drama de saúde de Mette-Marit, que fez transplante de pulmão como única alternativa de sobrevivência, pode amenizar a negatividade do público, mas o estrago está feito.

Continua após a publicidade

As vantagens do regime monárquico em democracias avançadas são que representam a continuidade histórica e garantem que reis e rainhas, como chefes de Estado, pairam acima de políticos eleitos e sua bagagem mundana.

ALTA INSTABILIDADE

Exceto quando eclodem os escândalos. O rei Juan Carlos da Espanha precisou abdicar em favor do filho quando vieram à tona suas transações corruptas — hoje vive informalmente exilado em Abu Dhabi. A princesa Diana chegou a contestar a continuidade da sucessão, ao dizer, numa malfadada entrevista, que seu ex-marido infiel não deveria assumir o trono. A ideia de que Diana havia sido injustiçada pela família real abalou seriamente a monarquia quando ela morreu num acidente em Paris aos 36 anos.

Hoje, Charles é rei e lida com a alta instabilidade criada pelo caçula, Harry, e a mulher Meghan, recém-regressados ao Reino Unido, uma garantia de que haverá muitos dramas pela frente.

Continua após a publicidade

Para a monarquia britânica, parece até normal. Anormal é a quantidade de eventos negativos na normalmente tranquila Noruega, onde a morte do rei desencadeia uma sucessão cheia de encrencas, com um meio-irmão dos príncipes da nova geração condenado à prisão, uma rainha consorte gravemente doente e enrolada no envolvimento com o milionário abusador que se suicidou na prisão e uma opinião pública ressabiada.

Até no reino da Noruega, com seus 105 mil dólares de PIB per capita e um ambiente social de extrema tolerância, algumas coisas não são bem toleradas.

Publicidade
TAGS:
Família Real
Noruega
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO PSICÓLOGO

Assine a revista OFERTA DIA DO PSICÓLOGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).