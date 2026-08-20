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Moendo Trump: ele diz que não quer disputar presidência, poucos acreditam

Jon Ossoff propõe apenas ser reeleito senador, mas a maneira como malha o presidente está criando novo padrão de disputa pela Casa Branca

Por Vilma Gryzinski 20 ago 2026, 06h56
Homem de cabelo escuro, camisa xadrez clara, falando em um púlpito com microfone, bandeira dos EUA ao fundo
Abrindo espaços: críticas ferinas a Trump dão projeção a Jon Ossoff (Megan Varner/Getty Images)
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Mesmo negando ambições presidenciais, Jon Ossoff, senador pela Geórgia, aparece com quase 6% das preferências entre os democratas – Kamala Harris, por exemplo, tem quase 30%. Mas o fato é que ninguém está falando de Kamala e todo mundo está falando de Ossoff pela forma agressiva como se refere a Donald Trump, um presidente que “nos jogou irresponsavelmente numa guerra que não sabe ganhar nem terminar”.

É uma forma de agir de presidenciável, não de quem quer ficar modestamente no seu pedaço. Sua crítica mais ferina incluiu a secretária mais próxima de Trump, Natalie Harp – e de certa forma abriu as comportas para que jornalões como o New York Times e o Wall Street Journal publicassem reportagens sobre a proximidade excessiva da assistente com o chefe, entre insinuações de que o relacionamento é intenso demais.

A boataria já tinha aumentado depois que se soube que, na manobra diversionista feita para tirar o presidente da Turquia, quando o receio de um ataque iraniano com míssil portátil levou o Serviço Secreto a retirá-lo num caminhão de comida do Air Force One, embarcando-o em outro avião, Natalie foi das poucas pessoas a acompanhar o presidente.

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Ossoff disse que Trump não quer efetivamente fazer o serviço de presidente e prefere “construir seu salão de baile e viajar com Natalie no palácio voador aparentemente indefeso presenteado pelo emir do Catar”.

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“O senador Jon Ossoff sabia exatamente o que estava fazendo ao mencionar a ‘viagem com Natalie’ do presidente Trump”, comentou Brian Stelter na CNN.

Só as buscas no Google pelo nome da assistente aumentaram 5 000%. O próprio senador ganhou uma exposição que nunca havia tido antes.

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GERAÇÃO MILLENNIAL

A tática de Ossoff, nascido Thomas Jonathan, filho de mãe australiana e pai descendente de judeus da Europa Oriental, é se concentrar em ser reeleito senador pela Geórgia, mas ir abrindo um espaço no debate nacional com as críticas incandescentes contra Trump. Ele fala bem, tem boa estampa e passa uma imagem de vigor e juventude. Tem apenas 39 anos. É o primeiro senador da geração millennial.

É difícil imaginar que alguém derrote Kamala Harris, que teve uma boa votação na última eleição presidencial, mesmo sendo derrotada por Trump. Outro nome forte é o da deputada Alexandria Ocasio-Cortez, com cerca de 10% das preferências.

Mas todo mundo sabe que a política é cheia de surpresas e até 2028 muita coisa pode acontecer. Tanto Kamala Harris quanto AOC não têm a agressividade ferina de Jon Ossoff – e o público democrata pode estar exatamente querendo isso, um adversário que vai para a briga.

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Intuitivamente, muitos podem achar que ele faria picadinho de JD Vance, hoje o mais provável candidato republicano, com 40% das preferências desse público, contra 18% para o secretário de Estado, Marco Rubio.

Nas circunstâncias atuais, Trump teria dificuldade em fazer o sucessor. Seus índices de aprovação estão caindo persistentemente – na pesquisa mais negativa, a avaliação positiva bateu em 33%.

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O eleitorado, evidentemente, quer mudanças.

Jon Ossoff tem a vantagem de ser suficientemente de esquerda para agradar uma boa fatia do eleitorado democrata, mas não tão radical quanto o atual fenômeno político, o dos socialistas democráticos, que pregam a extinção da polícia e das prisões, fechar as bases americanas no exterior e abolir o Senado, entre outras maluquices.

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Se o cavalo selado passar pela sua porta, dificilmente dirá não.

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