Ministro no fogo cruzado: do Irã às brigas internas, passando pela bolsa

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“Danem-se os líderes iranianos”, disse Scott Bessent, usando a primeira letra de uma palavra bem mais forte do que “danem-se”. O secretário da Fazenda tem famosamente um temperamento explosivo por trás da fachada de impassibilidade. Já chegou a brigar aos gritos, perto da confrontação física, com Elon Musk em plena Casa Branca. Quem deixou o governo Trump foi Musk. Agora, os desafios a ele se multiplicam.

Soube-se na semana passada que Bessent foi obrigado a deixar sua mansão de 12,5 milhões de dólares no bairro mais chique de Washington e ir morar numa base militar. As ameaças feitas a ele numa animação divulgada pela agência estatal de notícias do Irã são chocantes.

Bessent é apresentado numa animação como um decadente super-herói de capa vermelha esfarrapada e chamado “Capitão Corrupto” – palavra esta usada no sentido mais amplo. “Se corrupção e depravação fossem superpoderes, ele seria um super-herói”, diz o texto do desenho, que mostra, ousadamente para os padrões iranianos, dois homens em roupas de baixo num quarto e alude diretamente à “corrupção em sua vida privada” como homem gay, casado, pai de dois filhos.

Onde estão os protestos pelo vergonhoso ataque? Em lugar nenhum. Bessent é um “gay que não conta”, por não ser de esquerda. Entre suas múltiplas funções, ele coordena a operação de sufocamento econômico do regime iraniano, daí a reação furiosa. Por causa disso, diz a animação, “ele comprou uma passagem de primeira classe para o inferno”. Aparecem em seguida desenhos e referências aos endereços de seus múltiplos imóveis. Bessent e o marido têm como hobby comprar, restaurar e eventualmente revender casas históricas de alto valor.

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ELOGIOS ARREBATADOS

É uma ironia adicional que ambos estejam vivendo agora numa base militar. Também já tiveram que se transferir para instalações militares outros quatro ministros de Donald Trump: Marco Rubio, secretário de Estado; Pete Hegseth, secretário da Guerra; Stephen Miller, agora promovido a chefe de Gabinete; e Todd Blanche, que ocupa um cargo equivalente a ministro da Justiça. A medida de segurança é determinada pelo Serviço Secreto e mostra como as ameaças iranianas são levadas a sério.

Estas ameaças são apenas um dos problemas de Scott Bessent, um gestor de fundos com fortuna calculada em pelo menos 500 milhões de dólares. Ele comanda uma economia contraditória, com crescimento de 3,7% do PIB, além de constantes altas na bolsa – e uma população intensamente insatisfeita com os preços altos, que manifestou seus sentimentos na eleição de 3 de novembro.

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A lógica seria que Trump mudasse o comando econômico e não faltaram boatos sobre o que poderia acontecer com Bessent, especialmente se a bolsa – o campo onde ele é mais apreciado – começar a reagir mal, como aconteceu nas últimas semanas com as ações das empresas de alta tecnologia, num processo agravado pelo escândalo da Nvidia.

Por causa da Nvidia, Bessent também se estranhou com outro secretário, o de Comércio, Harry Lutnick. Motivo da divergência, convenientemente exposta pelo chefe da economia: ao contrário de Lutnick, Bessent é da linha dura na questão do acesso da China aos chips avançados, o cerne do caso da Nvidia. Lembrando que a palavra final para regras menos rígidas foi de Donald Trump.

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Sobre a venda de chips avançados, através da empresa da espiã chinesa que teve um caso com o ex-chefão da Nvidia, Jensen Huang, Bessent disse que o importante é saber se a gigante tecnológica fez um “esforço robusto” para impedir que a tecnologia fosse vendida através de companhias “obviamente de fachada”. É exatamente isso que o Congresso, agora com maioria democrata, vai investigar. E é também um caminho para uma eventual colisão com Trump. Bessent cultivou um estilo de elogios arrebatados a Trump, como o presidente gosta, mas talvez não venham a ser suficientes.