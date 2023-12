Milei é um presidente sem precedentes com uma missão impossível

Alguns números refletem melhor o que espera Javier Milei como novo presidente da Argentina a partir desse domingo, um espécime sem nada parecido com nada do que já aconteceu antes no país.

E lembremos que muita coisa já aconteceu no país de Juan Perón, Eva idem, Isabelita ibidem (uma dançarina de cabaré transformada em esposa, viúva e presidente), caudilhos e ditadores de diferentes plumagens, figuras exóticas como Carlos Menem, Néstor e Cristina Kirchner, mais uma longa galeria de personagens do tipo que dão livros.

Aos números:

. Taxa de juros, 133%.

. Projeção de inflação para 2024, 300%.

. Reservas do Banco Central negativas em 11 bilhões de dólares.

. Mais da metade da população – 51,75, em dado de 2022 – dependente de planos de assistência social do governo.

. Número de funcionários que seriam cortados da administração central, com seus 307 organismos, incluindo 18 ministérios, 106 secretarias e 182 subsecretarias: 62 mil. Os ministérios serão reduzidos a oito pastas.

. Corte inicial do gasto primário para eliminar o déficit fiscal em 2024: 5% a 6% do PIB.

PESOS MÁGICOS

Há outros, muitos outros, mas isso já dá uma ideia de dos formidáveis leões que Milei, que fez o rei dos animais o seu símbolo, terá que matar por dia, ao som dos bumbos e dos apitos que infinitas “organizações sociais”, com seus líderes cevados no dinheiro público, colocarão incessantemente nas ruas para desafiar um presidente que, em tudo, é o exato oposto do clientelismo terminal criado pelo peronismo em suas sucessivas encarnações.

O reformista, anarquista ou, como acreditam fervorosamente muitos opositores, psicopata, terá que enfrentar a realidade dos números, dos fatos e das reações de um eleitorado que, com exceção das promessas de cortar as asas da “casta”, não apoia majoritariamente nenhuma de suas principais propostas, incluindo a dolarização e a eliminação do Banco Central

“Há meninos que votaram nele porque acharam que os 500 pesos que têm para sair sábado à noite virariam dólares”, disse o líder piqueteiro Eduardo Belliboni, talvez subestimando a percepção dos jovens da periferia. Detalhe: na Argentina do populismo de esquerda 500 pesos compram 50 centavos de dólar. Não tem magia que mude isso a curto ou médio prazo.

JOGO DE CINTURA

O comentarista Carlos Pagni, do La Nación, criou o termo A Realidade Avança, num jogo de palavras com o nome do partido, ou movimento, de Milei, A Liberdade Avança. Segundo sua avaliação, “qualquer diagnóstico sobre seu estilo é prematuro”, mas algumas características já se revelaram.

Primeiro, empenho em preservar a própria autoridade, como se viu na relação algo conflituosa com Mauricio Macri que levou o ex-presidente a recuar para o “apoio crítico” ao não emplacar nomes que considerava essenciais.

Segundo, o cuidado com a imagem. “Carente de uma máquina partidária ou institucional, espera se manter no vínculo com a opinião pública”, diz Pagni. É, como sabemos, um recurso clássico do populismo, aplicado ao extremo por Perón, com inspiração no fascismo italiano.

Milei também tem demonstrado jogo de cintura a ponto de abrir uma porta de diálogo até com peronistas conhecidos, inclusive um que só pensa em quando chegará sua hora na Casa Rosada, Axel Kicillov, governador reeleito da província de Buenos Aires.

O novo presidente precisa de todo o apoio que conseguir negociar para a “lei ônibus”, o grande pacote de reformas com que inaugurará seu governo. O superpacote abrange a modernização do estado, a desregulamentação da economia, com ênfase na abertura comercial, flexibilização das leis trabalhistas e privatização das estatais, e uma reforma política, incluindo a possível abolição das Paso, eleições primárias em que todos os eleitores votam em candidatos presidenciais de diferentes partidos – um mecanismo que não fez nada para aprimorar a democracia.

ALINHAMENTO PLANETÁRIO

Por seu estilo histriônico e sua trajetória – economista, personagem de programas de televisão, divulgador de conceitos ultralibertários –, Milei praticamente condenou a si mesmo ao tudo ou nada. Ou dá formidavelmente errado quando tudo piorar antes que melhore, conforme já antecipou, ou tem uma chance, muito pequena, de virar um “thatcherista da motosserra”,na definição do comentarista inglês Ambrose Evans-Pritchard.

Detalhe: Margaret Thatcher levava na bolsa um livro de Friedrich Hayek, enquanto Milei dá nomes de luminares do liberalismo a seus cachorros.

Talvez pela distância, ou pela indiferença a tantas experiências fracassadas da Argentina, Evans-Pritchard vê um alinhamento planetário positivo para Milei, a começar pelo gás e o petróleo de Vaca Muerta. Nessa prodigiosa área patagônica fica a segunda maior reserva planetária de gás de xisto, com a possibilidade de “produzir um milhão de barris de petróleo por dia até 2030 a um custo de 35-40 dólares”.

“A Argentina não precisará mais sangrar suas reservas em dólar para importar gás natural liquefeito. Estará ganhando dólares com seus recursos energéticos”.

Outro planeta alinhado: as reservas de lítio, o “motor” das baterias da energia verde, equivalentes a 21% dos recursos mundiais.

Até o El Niño está ajudando, com a volta das chuvas que acabaram com a terrível seca e seus efeitos sobre a produção de soja e outros grãos.

SEIS MESES

Tudo isso, obviamente, é num futuro próximo, de alguns anos. Acontece que Milei provavelmente não tem esse colchão todo. Se, em seis meses, o país estiver pagando o preço duro do ajuste sem ver perspectivas de melhora, o crédito dele se esgotará rapidamente.

Em vez de caso exemplar de economista libertário que chega ao poder com a força de 56% do eleitorado e se revela um prodígio, pode virar um Fernando de la Rúa, o presidente tirado de helicóptero da Casa Rosada enquanto o caos hobbesiano imperava lá fora. Ou um Pedro Castillo, como tem sido especulado, o patético presidente peruano que não tinha partido nem força política e tentou dar o velho golpe de fechar o Congresso – sem nem um único tanque a seu favor. Terminou cassado pelo Congresso e exilado.

Nesse domingo, depois da posse no Congresso, Milei falará ao povo do alto das escadarias do prédio neoclássico cuja cúpula é uma das identidades visuais da linha do horizonte de Buenos Aires.

Fará, certamente, algum tipo de compromisso para não frustrar as expectativas, mais uma vez, de um país que tem tanto para dar certo e faz tudo para dar errado.