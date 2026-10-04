Mídia estrangeira: deputado argentino roubado em entrevista ao vivo

Se está no mapa, é interessante. Notícias comentadas sobre países, povos e personagens que interessam a participantes curiosos da comunidade global. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

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“Com muita força, com muita expectativa, esperemos que amanhã o resultado seja positivo. Talvez ganhar no primeiro turno ou, se não, ficar numa posição muito competitiva para o segundo”, torcia o deputado argentino Esteban Paulón, ligado à esfera LGBT, numa entrevista dada em São Paulo à Rádio Rebelde. Seguiram-se, ao vivo, palavrões irreproduzíveis: o deputado teve o celular arrancado da mão por um ladrão.

A cena foi uma das mais extraordinárias da longa história das entrevistas – e até poderia ser aproveitada para exemplificar por que tantos eleitores brasileiros têm a segurança pública como a maior prioridade. Mas seria, obviamente, pedir demais de entrevistado e entrevistadores de esquerda.

Na entrevista, Paulón fez múltiplos elogios ao presidente brasileiro, “um dos poucos líderes internacionais a enfrentar Trump, as Big Tech, Musk, Zuckerberg. Por isso o suspenderam uma semana das redes sociais”.

O assalto, noticiado pelo jornal La Nación, foi uma exceção involuntária numa cobertura morna, confirmando que o Brasil é um notável ausente da imprensa estrangeira, mesmo quando tem nomes reconhecíveis como Lula e Bolsonaro para animar os leitores.

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Como é inevitável, a imprensa estrangeira segue o que sai na mídia nacional e, da mesma forma, tem uma notável preferência por Lula. Mas reconheça-se que é preciso muita experiência para transmitir, mesmo que parcialmente, as dramáticas guinadas da cobertura brasileira, com a sequência de furos que honrou os repórteres investigativos nacionais.

‘SEXO E DINHEIRO’

Uma tentativa bastante decente foi feita pelo correspondente do britânico Telegraph, Adrian Blomfield. Corajosamente, ele tentou dar uma ideia do que foi o caso Daniel Vorcaro e de sua influência na campanha presidencial. Também fez um título bom: “O escândalo de sexo, dinheiro e evangelismo que contamina a elite política do Brasil”.

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A diferença que faz ter correspondentes locais também aparece na cobertura do New York Times. Embora seja exageradamente focada no efeito Donald Trump (o Times só pensa nele), tem mais nuances do que reportagens e artigos feitos à distância.

No mais, a cobertura em geral teve os mesmos cacoetes de sempre: os jornalistas procuram acadêmicos e especialistas que pensam exatamente como eles e utilizam suas declarações como viés de confirmação. O Guardian, por exemplo, não entrevista uma voz discordante ou mais neutra em relação a seu ponto de partida: o Brasil (de Lula) é uma espécie de grande aldeia de Asterix, resistindo heroicamente aos avanços de Trump.

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É de dar risada, ou de chorar pela perda das oportunidades de mostrar algumas das complexidades do país, ampliadas pela campanha eleitoral. O que mudaria no caso de uma vitória de Flávio Bolsonaro e o consequente alinhamento ao Escudo das Américas, a iniciativa americana para combater o narcotráfico? Provavelmente nada, embora uma coordenação maior entre países da região seja muito desejável. Mas não esperem que a imprensa estrangeira ache ângulos diferentes para uma “eleição muito incerta, à sombra da ingerência americana”, segundo a definição algo delirante do Le Monde.

Cuidado com o celular, correspondentes.