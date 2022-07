Mesmo sem Boris, dramas da política britânica continuarão a nos fascinar

Sem Boris Johnson, a dose de melodrama e diversão diminuem bastante. Mas a sucessão do primeiro-ministro não deve decepcionar o público que segue os lances da instituição política mais antiga do mundo ocidental, o Parlamento inglês, com rituais que misturam tradições milenares e a sempre renovada e nada elegante arte da traição.

A parte da traição começa agora. Os interessados em disputar o cargo de líder do Partido Conservador e, consequentemente, o de primeiro-ministro precisam ser indicados por colegas – e certamente o conchavos já estavam rolando muito antes da tão prognosticada queda de Boris.

Normalmente, os candidatos são submetidos ao escrutínio dos parlamentares conservadores todas as terças e quintas – é possível que dessa vez o processo seja acelerado para não entrar no recesso parlamentar que começa com as férias escolares de verão, no dia 21.

Os menos votados vão sendo eliminados gradualmente, como no Big Brother. Quando restam apenas dois, apoiados por no mínimo 120 parlamentares, o voto – por correio – é estendido a todos os membros registrados do partido.

Se dependesse dessa base, o escolhido, segundo as pesquisas atuais, seria Ben Wallace. Atual ministro da Defesa, ele deixou a Guarda Escocesa, um dos mais legendários regimentos das Forças Armadas, com a patente relativamente modesta de capitão e entrou para a política, primeiro na Escócia e depois no Parlamento nacional.

A falta de pretensão, o jeito direto de falar, a defensa apaixonada do aumento das verbas militares – secretamente ou não, muitos conservadores sofrem com o rebaixamento da antiga maior potência do mundo -, e o apoio incondicional à Ucrânia conquistaram o público que vota nos tories.

Mas Wallace não comanda nenhuma ala importante e não tem estatura política para ser primeiro-ministro. Não se sabe o que acha de assuntos vitais do momento, como o combate à inflação ou o abastecimento de combustíveis. Dificilmente chegará à disputa final.

Igualmente bem cotado nas casas de apostas – um componente importante da sociedade britânica, com status equivalente ao dos institutos de pesquisas – é Rishi Sunak, que deixou o cargo equivalente ao de ministro da Economia com uma punhalada pela frente em Boris Johnson.

Boris segurou Rishi quando os céus desabaram sobre sua cabeça, com a revelação de que a mulher, Akshata, filha do bilionário indiano Narayana Murty, mantinha o domicílio fiscal na Índia e não no Reino Unido, Na mesma época, foi revelado que Rishi manteve por algum tempo, quando já estava na pasta mais importante do governo o green card, o cobiçado visto de residência nos Estados Unidos.

Rishi retribuiu o apoio chutando o cachorro quase morto em que o primeiro-ministro havia se transformado.

As composições internas definirão se os colegas parlamentares apostam numa recuperação da imagem de Rishi, que foi muito beneficiado pelas cascatas de dinheiro que o governo liberou para manter os assalariados e os negócios acima da linha d’água durante a pandemia e a paralisação de atividades não essenciais.

Para compensar a gastança e pelo menos dar uma barretada ao princípio conservador da sanidade fiscal, Rishi aumentou as contribuições sociais de trabalhadores e empresas, além de alguns tipos de impostos. Não é exatamente uma cartada popular.

Ele é milionário por direito próprio e de origem indiana, tal como a ministra do Interior, a durona Priti Patel, que corre bem por fora da disputa. Suella Braverman, que colocou seu cavalinho no páreo, também tem raízes indianas.

Outros candidatos com origem em países do antigo império onde o sol nunca se punha são Sajid Javid, ex-ministro da Saúde, de família paquistanesa, que saltou do barco já irrecuperável de Boris junto com Rishi, e Nadhim Zahawi, um curdo iraquiano que continuou até o fim ao lado do ex-chefe.

Zahawi, substituto temporário de Rishi e quase tão rico quanto ele, como criador do instituto de pesquisas YouGov, quer diminuir impostos, uma causa sempre popular para a tribo conservadora. Como ministro da Educação, notabilizou-se por uma ousadia nos tempos atuais: disse que mulher é um ser humano adulto do sexo feminino.

Um perfil mais light tem outra favorita da base, Penny Mordaunt. Ela trabalhou como assistente de mágico para se sustentar como estudante pobre – tendo levado alguns cortes sem gravidade no corpo, no número das espadas trespassadas – e participou de um reality show comandando pelo medalhista olímpico Tom Daly. Quem tem coragem de aparecer de maiô e mergulhar ao lado de Daly – aquele que fazia tricô na Olimpíada- tem coragem para enfrentar a cruel dança das cadeiras da disputa interna.

Liz Truss, a ministra das Relações Exteriores, é ridicularizada pelas elites por tentar imitar Margaret Thatcher, incluindo numa foto na torre de um tanque, mas tem apoio popular por causa da bandeira do corte de impostos, um dos pilares do thatcherismo.

O quadro ainda está indefinido e o processo no começo. Quando David Cameron renunciou, cumprindo a promessa de deixar o governo de o Brexit fosse aprovado, havia candidatos com mais peso político, mas quem acabou eleita foi a pouco destacada Theresa May. Foi uma candidata de consenso depois da sequência de traições que deixou um cenário comparado ao do final de Hamlet (todo mundo morto, como se sabe há cinco séculos).

O predecessor histórico dos conservadores, o Partido Tory, viveu sua maior crise no começo do século 18, quando estava no auge e dominava os adversários, os Whigs, de forma aparentemente invencível. A derrocada coincidiu com a sucessão da rainha Anne, que conseguiu ter dezessete filhos e nem um único sobrevivente para herdar o trono.

Para manter longe os sucessores legítimos – católicos, um anátema -, foi convocado um primo em segundo grau da rainha, George de Hannover, que se tornou rei da Grã-Bretanha como George I. Desconfiado do Partido Tory, ele convocou os adversários Whigs para o governo. Os tories foram varridos do poder, num processo em cascata.

O primeiro-ministro tory, Robert Harley, foi acusado de traição e submetido a impeachment. Passou dois anos preso na Torre de Londres. Surpreendentemente, acabou absolvido na Câmara dos Lordes.

Boris Johnson não vai passar por nada parecido e a maior responsabilidade de seu sucessor será recompor a imagem do partido para salvá-lo do desastre eleitoral em 2024. O último primeiro-ministro do Partido Trabalhista foi Gordon Brown, um desastre que garantiu a eleição de conservadores desde então.

“O Partido Tory vai acabar lamentando ter apunhalado Boris, o único homem que conseguiria ter feito o Brexit e derrotado o socialismo”, exagerou no Daily Mail o nada isento Dan Wootton.

É uma exceção. A maioria das correntes políticas está comemorando a queda de Boris, que já foi descrito como o líder mais esquerdista do Partido Conservador na história moderna. Os mais exultantes são os saudosistas da União Europeia.

O show continua, esta é a regra número um do mundo político. E pululam candidatos ao “melhor trabalho do mundo”, segundo definiu Boris.