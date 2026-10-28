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Mbappé teve razão ao chamar Mao de ditador? Reação mostra que sim

Jogador francês fez comentário ao acaso, sem sequer identificar o nome, mas a fúria da China comprova que o autoritarismo está no DNA do regime

Por Vilma Gryzinski 28 out 2026, 07h12
Kylian Mbappé, jogador de futebol, com cabelo crespo curto, veste jaqueta branca com listras vinho no ombro, olhando para a direita com expressão séria, em fundo escuro com luzes azuis
Brincadeira: Mbappé falou de uma piada de rede e rastejou para pedir desculpas (Alvaro Medranda/Quality Sport Images/Getty Images)
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Mbappé teve razão ao chamar Mao de ditador? Reação mostra que sim Priorize VEJA no Google

Por seu comportamento imperioso em campo e nos corredores do futebol, Kylian Mbappé é geralmente chamado de ditador ou de Mobutu, aparecendo em memes com o chapéu de leopardo do tirano que marcou a vida do Zaire (hoje Congo). Mas em seu meme preferido, seu rosto aparece sobreposto ao de Mao Tsé-Tung, a quem ele se referiu genericamente como “ditador chinês”. A reação desproporcional mostra como críticas e humor são execrados por regimes autoritários.

Todo mundo já sabe como o jogador excepcional, artilheiro da Copa, teve que rastejar pedindo desculpas, o Real Madrid entrou em pânico com a possibilidade de suspensão dos jogos do campeonato espanhol e seguidores do Xiaohongshu, onde ele tinha 1,1 milhão de simpatizantes, pediram sua cabeça, literalmente. Três empresas, duas de laticínios e uma de energético, cancelaram os contratos publicitários de Mbappé, entre outros prejuízos.

Não é errado que patrocinadores e seguidores demandem um certo tipo de comportamento de figuras públicas, mas os exageros das reações chinesas indicam como o país que disputa o lugar de potência hegemônica está longe de aceitar o ruído que caracteriza as democracias, inclusive ou principalmente quando piadas ou paródias estão envolvidas. Donald Trump é constantemente chamado de coisas piores, mas ninguém imagina uma grande empresa americana cancelando contratos publicitários com celebridades que fustigam o presidente americano por causa disso (não que o presidente americano não fosse gostar, mas simplesmente porque não pode).

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Sobre Mao Tsé-Tung: ele foi certamente uma figura gigantesca do século XX, fundador da China comunista que hoje tem a segunda maior economia do mundo — o que só aconteceu porque os seus sucessores romperam com a eliminação da iniciativa privada, criando um sistema híbrido em que o Estado continua a ser a força primordial, atuando em conjunto com o empreendedorismo individual.

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REVOLUÇÃO DENTRO DA REVOLUÇÃO

É redutor colocar Mao sob um único carimbo, mas ele sem dúvida foi um ditador. Impôs sua linha dura aos outros líderes comunistas e, quando achou que estavam vacilando, convocou a juventude a contestá-los através da Revolução Cultural. A revolução dentro da revolução teve resultados catastróficos, inclusive pela desorganização da produção. Quaisquer “suspeitos” de simpatias pelo intelectualismo eram mandados a fazer trabalhos forçados no campo.

Os números são avassaladores, embora seja impossível até hoje ter estudos conclusivos. Calcula-se que dois milhões de pessoas morreram como resultado direto da revolução maoísta e mais de 100 milhões sofreram perseguições. Lembrando que os alvos eram majoritariamente comunistas, entre os quais o pai do atual líder, Xi Jinping, que havia chegado a ser vice-primeiro-ministro. O próprio Xi foi enviado aos 15 anos para trabalhar no campo, período em que morou numa caverna.

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O culto a Mao permaneceu mesmo depois que sua obra maligna foi neutralizada, a partir de sua morte, em 1976. Em parte porque ele é visto como o vingador da era das humilhações, quando o país estava na lona e potências estrangeiras davam as cartas. E em parte porque desmascará-lo seria tirar a legitimidade dos herdeiros políticos.

Esta é uma das muitas contradições da complexa e traumatizante história da China. Kylian Mbappé pode não saber das complexidades envolvidas, mas sabe que não é bom perder patrocínio de uma potência econômica que não aceita brincadeiras ou piadas. Quando isso acontece, o país, merecidamente admirado por ter se tornado um gigante que melhorou a vida de centenas de milhões de pessoas, causa mais medo do que admiração.

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Kylian Mbappé
Mao Tse-tung
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