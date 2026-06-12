Mais um ‘alarme falso’ ou dessa vez sai acordo prometido por Trump?

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Donald Trump já prometeu 38 acordos de paz com o Irã, mas o iminente pacto gera ceticismo. Analistas israelenses e britânicos alertam que a campanha militar não alcançou objetivos estratégicos e o possível acordo pode ser fraco, negligenciando a questão nuclear e grupos armados. Entenda os riscos de um “acordo sobre um acordo”.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A CNN fez um balanço das vezes em que Donald Trump anunciou que haveria um acordo de paz com o Irã: foram 38, sem contar as movimentações de ontem, quando prometeu um ataque devastador em represália pela derrubada de um helicóptero Apache sobre o Estreito de Ormuz, depois cancelou tudo porque estava saindo um entendimento iminente e na sequência propôs esperar mais alguns dias.

É uma tática de negociação? Se for, pode ser uma forma de tentar anular, preventivamente, um acordo fraco. A minuta que está circulando fala em trinta dias para a abertura do Estreito de Ormuz e no descongelamento de fundos iranianos, mas joga para o futuro a questão dos artefatos nucleares e nem menciona os grupos armados financiados pelo regime teocrático.

A perspectiva de que toda a campanha aérea culmine com um acordo no qual o Irã não se comprometa taxativamente a não produzir artefatos nucleares pode ser medida pelas reações em Israel. Analistas de direita estão cada vez mais constatando o inevitável: nenhum dos objetivos estratégicos do país foi alcançado, apesar dos brilhantes golpes táticos que ceifaram dezenas de líderes em questão de minutos e causaram grande destruição na infraestrutura militar iraniana.

Escreveu no Israel Hayom, que não tem nada de esquerdista, o analista Danny Citrinowitz, ex-oficial envolvido com operações de inteligência militar no Irã: “O fracasso fundamental decorreu de arrogância e premissas erradas do establishment de segurança, convencido de que uma série de movimentos militares limitados causaria um câmbio fundamental, incluindo mudança de regime. Na prática, não só não produziram isso, como ajudaram a entrincheirar um governo mais extremista”.

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“Agora, com o governo americano forçando um acordo e limitando a liberdade de ação de Jerusalém, parece que Israel ficou apenas com opções problemáticas”.

COMO HANNIBAL LECTER

No Telegraph, o comentarista Jake Wallis Simons, que foi a favor da campanha contra o Irã, falou sobre os equívocos americanos em termos igualmente implacáveis: “O fracasso de Washington em antecipar o fechamento do Estreito de Ormuz será estudado por futuros historiadores da guerra como um erro de proporções épicas”.

Wallis Simons menciona o plano israelense de abrir um corredor através do Iraque para que militantes curdos avançassem contra forças do regime, “mas na última hora, Trump, com a inconstância que é sua marca registrada, mudou de ideia”.

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A inconstância, se bem usada, pode ser um modo de deixar o oponente inseguro, mas é óbvio que o regime iraniano está usando a seu favor o fator tempo – e se sentindo cada vez mais seguro.

Irá Trump surpreender o mundo com um acordo que atinja o mínimo necessário: garantias de desnuclearização, estabilidade numa rota vital do petróleo, segurança para os vizinhos árabes que o Irã ataca sem represálias consistentes? Ou tentará vender como forte um acordo fraco, que expõe fragilidades de Israel e da própria potência americana? Pelo que foi antecipado, será um acordo sobre um acordo. Uma concessão que enfraquece a posição dos Estados Unidos e Israel.

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“Como Hannibal Lecter, o regime iraniano nunca pode ser apaziguado, reabilitado ou monitorado”, avisou Wallis Simons.

O acordo ainda não oficializado parece tentar fazer tudo isso.