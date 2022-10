Inferno russo: caixa com dentes de ouro arrancados de presos ucranianos

Esse tipo de comparação tem que ser feito com todo cuidado e todo o respeito pelo conhecido risco de paralelos indevidos. Mas é impossível não pensar nas pilhas de dentes de ouro arrancados de presos judeus antes de serem mortos nos campos de extermínio nazistas, descobertas depois que a Alemanha perdeu a II Guerra Mundial.

A escala, evidentemente, é incomparável. A caixa de plástico com dentes de metal arrancados foi encontrada num lugar que até muitos ucranianos teriam dificuldade para apontar num mapa: Piski-Radviski, uma pequena localidade na região de Kharkiv.

É uma das áreas de onde os russos estão fugindo e os ucranianos estão avançando, numa virada quase inacreditável. Depois das tropas, chegam os investigadores: a Ucrânia faz levantamentos sistemáticos das atrocidades praticadas durante a ocupação russa para que tudo fique documentado.

As fotos com a caixa de dentes e outros sinais de tortura foram postados pelo responsável por estas investigações na região, Serhii Bolvinov. Também foram encontrados na casa transformada em centro de tortura uma máscara contra gás usada com um pedaço de pano para sufocar os interrogados, além de um pênis artificial. Relatos de violações anais foram feitos em outros locais investigados.

“Os moradores ouviam constantemente gritos vindos de lá”, disse Bolvinov. “A polícia tem conhecimento da prática de enterrar pessoas vivas”.

Os presos nas localidades liberadas geralmente eram moradores de mais idade, pois os homens aptos ao serviço militar já tinham sido convocados ou fugido por conta própria antes que os russos chegassem. Os interrogadores queriam justamente saber onde estavam estes homens.

Foi um caso assim que levou Natalia Kubrak a ser presa na pequena localidade de Kozacha Lopan.

O vídeo de seu filho, Vitali Zadorenko, encontrando a mãe na cidadezinha liberada viralizou na Ucrânia por causa da euforia comovente de Natalia. Além dos abraços e beijos que ela dá no filho, fora dois caldeirões enormes de borcht, a sopa de beterraba que é o maior exemplo de comida de mãe em vários países eslavos, que ela preparou depois de ouvir boatos que os russos estavam fugindo.

Zadorenko era uma espécie de prefeito local. Fugiu com o avanço russo no começo da invasão e organizou com amigos uma pequena força de resistência – sinal do espírito de iniciativa que baixa quando os mais elementares interesses existenciais estão em jogo.

Natalia foi levada um dia para o porão onde ocupantes russos interrogavam moradores. Descreveu: “Tinha quinze pessoas deitadas no chão, cobertas de sangue. Também havia mortos. Tinham cortado a orelha de uma mulher”.

Ela sofreu choques elétricos e espancamentos por não saber responder onde estava o filho. Depois foi jogada na rua. Sem conseguir andar, arrastou-se de quatro para sair do local.

Em Izium, liberada logo no início da atual ofensiva, as investigações estão mais avançadas. Já foram exumados 403 corpos – 202 mulheres, 189 homens e onze tão mutilados por torturas que não puderam ser identificados de imediato.

Investigar e documentar as atrocidades é importante mesmo que nenhum culpado por crime de guerra venha a ser julgado. A Ucrânia também pediu ajuda a organismos internacionais, mesmo sabendo que a Rússia tem direito de veto na ONU e, portanto, imunidade a processos internacionais.

Uma dessas investigações sequer menciona quem seriam os autores dos crimes apurados. Mas relata que vítimas de abusos sexuais tinham idades que iam dos quatro aos 82 anos.

O encarregados das investigações, Erik Mose, relatou à Comissão de Direitos Humanos da ONU, os “sinais visíveis de execuções, como mãos amarradas nas costas, ferimentos a bala na cabeça e degolações”.

A caixa com dentes de ouro arrancados é um pequeno, embora dolorosamente simbólico, tijolo desse edifício de atrocidades. É revoltante pensar que seus autores jamais serão punidos. Mas também era inconcebível, no começo da invasão, que os ucranianos não só resistissem como pusessem os russos para correr, como está acontecendo agora em algumas frentes de combate.

A virada é de tal dimensão que especialistas em estudos bélicos começaram a falar numa eventual – e nada menos que espetacular – retomada da Crimeia, a península anexada pela Rússia em 2014.