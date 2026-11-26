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Com a Argentina em recessão e indicadores em xeque, Javier Milei enfrenta instabilidade econômica e o avanço da oposição. Enquanto isso, a aliada Patricia Bullrich se coloca no páreo presidencial, ampliando as incertezas. Entenda o delicado momento político do líder ultralibertário.

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Javier Milei já teve sua Black Friday – e não estamos falando de liquidações. Foi na semana passada, quando o risco-país passou de mil pontos e o dólar, dos 1,6 mil pesos. As más notícias aumentaram com a entrada do país em recessão, segundo o Instituto Nacional de Estatística, o Indec. O ministro da Economia, Luis Caputo, usou um artifício conhecido, o de contestar o próprio indicador.

400;”>“A definição de recessão técnica é quase arbitrária”, reclamou. Toto, como é conhecido, também usou uma palavra que ficou conhecida no Brasil na questão do aumento de preços, referindo-se a uma “sensação” de que as coisas não vão bem e que o dinheiro não dá para chegar ao fim do mês.

Em outra má notícia para Milei, a senadora Patricia Bullrich, que é a política com menor índice de rejeição na Argentina, disse que está “preparada para ser presidente”. É pouco provável que esteja falando na eleição de dezembro de 2027, mas fica a dúvida no ar.

Se Milei, a quem se aliou, chegando a ministra da Segurança em seu governo, estivesse indo muito bem, o assunto não voltaria a circular. Patricia tem uma trajetória curiosa. Vem de famílias importantes da aristocracia rural – seu avô era o dono do mercado de leilão de gado que virou o shopping conhecido por todos os brasileiros que visitam Buenos Aires. Foi da juventude peronista e fez a trajetória da esquerda em direção à direita.

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CÍRCULO INFERNAL

Ficou em terceiro lugar na última eleição presidencial, disputando a candidatura da coalizão Juntos pela Mudança, contra um adversário bastante equilibrado, com uma frase antológica: “Se estivéssemos num país normal, talvez fosse suficiente um bom administrador ou um teórico da economia. Mas não estamos vivendo num país normal. Estamos vivendo na Argentina”.

A sua definição se confirmou com a surpreendente eleição de Milei e seu projeto ultralibertário, sem precedentes em qualquer outro país do mundo, com resultados positivos no controle da inflação – e, portanto, na redução da pobreza. Milei também cortou excessos do Estado inflado e ineficiente, mas as reformas de desregulamentação da economia demoram para dar resultados e a pobreza voltou a aumentar. O quadro só pode piorar com a recessão.

Ele enfrenta também um círculo vicioso infernal: quanto mais sua popularidade enfraquece, mais aumentam as possibilidades de que um candidato peronista venha a ser eleito presidente, desmontando todas as reformas liberais do atual governo. Os investidores, que já precisam de muita fé para colocar dinheiro na Argentina, acabam espantados e, assim, prejudicam ainda mais a reeleição.

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Milei continua a ser o candidato mais votado no primeiro turno, mostram cinco das seis pesquisas mais recentes. Teria entre 28% e 37% dos votos. Mas no segundo turno, o provável candidato peronista, Axel Kicillof, atual governador da província de Buenos Aires, está majoritariamente na frente.

MULHERES PODEROSAS

Numa das pesquisas, excepcionalmente, Patricia Bullrich aparece vitoriosa contra Kicillof, por 47,3% contra 40,1%. Isso mostra que a senadora tem trunfos e pode fazer frente ao presidente – justificando a animosidade que a irmã dele, Karina Milei, nutre por ela. Karina é uma das mulheres mais poderosas da Argentina, disputando o título com Cristina Kirchner e a própria Patricia Bullrich.

Cristina ainda tem que, de dentro do apartamento onde cumpre prisão domiciliar por corrupção, dar o aval a Kicillof, seu ex-protegido e catastrófico ministro da Economia. As duas alas estão rompidas, mas no fim vai valer mais a frente unida para derrotar Milei.

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Se for eleito, Kicillof vai desmontar tudo o que Milei fez – as coisas ruins e as coisas boas também.

Mais uma vez, os investidores estrangeiros comprovarão que a Argentina, mesmo com tantos recursos naturais e outros atrativos, não é definitivamente um país normal.