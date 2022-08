Garotas, vamos para a Califórnia: mas de onde virá a energia para o carro?

Se a Califórnia fosse um país, estaria em quinto lugar em termos de economia, com seu PIB de 3,4 trilhões de dólares – mais do que o dobro do Brasil inteiro. Sem contar o peso mundial de centro irradiador de modismos, como polo da indústria do entretenimento. O que acontece lá repercute e é isso que vai se passar com a decisão tomada por autoridades estaduais de proibir a venda de carros movidos a gasolina até 2035.

O plano é em fases: 35% de todos os carros de passageiros terão que ter emissão zero de gases de efeito estufa até 2026 – praticamente amanhã; até 2030, serão 68%.

A Califórnia, com seu estilo de vida criado em torno do automóvel e das autoestradas permanentemente cheias, é o maior fabricante de automóveis do mundo. Além dos recursos próprios para “resolver a crise climática”, segundo proclamou o governador Gavin Newson, que tem ambições presidenciais, o estado também conta com o pacotaço federal recém-aprovado que vai liberar 370 bilhões de dólares para programas de energia limpa.

Países como Inglaterra, França e Dinamarca já têm programas de transição para os veículos elétricos, embora o preço continue alto, as matérias primas para as baterias sejam raras e caras e exista uma grande dúvida: de onde virá a eletricidade para tantos carros elétricos?

No mês passado, o deputado republicano Thomas Massie apertou o secretário da Energia, Pete Buttigieg, numa audiência no Congresso. Como engenheiro de formação – e nada menos do que no MIT -, ele perguntou se o ministro sabia quanto um domicílio médio americano, com dois carros, gastaria em eletricidade para carregar seus veículos com energia limpa.

Resposta: 50 vezes a mais do que o gasto com uma geladeira. Comparando o consumo com o ar condicionado, equivalente a 17% de um domicílio médio, os carros sugariam quatro vezes mais.

A grade elétrica aguentaria os planos do governo federal de substituir metade de sua frota até 2035, perguntou Massie? Se for ampliada, sim, respondeu Buttigieg.

Massie ironizou a “fantasia baseada em ciência política, não em engenharia”.

Na Califórnia, com seus graves problemas de fornecimento de água e de eletricidade, especialistas garantem que a infraestrutura aguentaria até 26 milhões de carros de passageiros e veículos utilitários leves movidos a eletricidade até 2035. Ao todo, o estado tem 30 milhões de veículos motorizados.

Saber de onde vem a eletricidade também conta quando o objetivo é diminuir a emissão de gases que provocam o efeito estufa.

Nos Estados Unidos, são os velhos combustíveis fósseis que mais geram eletricidade: 38% o gás natural e 21,8% o carvão. A energia nuclear cobre 18,9%. O conjunto das fontes renováveis é de 20% (vento com 9,2% e hidrelétricas com 6,3%). Desde o governo Obama, a construção de novas hidrelétricas está proibida.

No Brasil, ao contrário, a energia hidráulica cobre 65% do fornecimento de eletricidade (biomassa entra com 9,1%; eólica, 8,8%; gás natural, 8,3%; carvão, 3,1%).

O contraste é impressionante. O conjunto de fontes renováveis da matriz elétrica brasileira é de 83%. Na média do mundo, 27%.

Leonardo DiCaprio, que tem seis casas entre Califórnia, Nova York e outros redutos de luxo, bem que poderia conhecer estes números. Sem ironia: a influência de atores e outras figuras do cinema é enorme na Califórnia, onde até o governador Newson tem pinta de galã do cinema.

Detalhe: Newson foi casado pela primeira vez com Kimberly Guilfoley, atual companheira de Donald Trump Jr. É um exemplo de como as elites interagem num mundo em que gastar 187 mil dólares num Porsche Taycam Turbo, o carro elétrico mais caro, não provoca mais do que um piscar de olhos.

Na Califórnia, 20% das casas já têm ponto para carregar veículos elétricos. Os 277 mil gigawatts-hora que o estado gera vão ter que aumentar um bocado até 2035.